5
2 отзыва
Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Монастырь Острог это действующий православный мужской монастырь.

Это один из крупнейших в Черногории религиозных центров и популярное место паломничества.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €130 за экскурсию

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Монастырь Острог
Монастырь Острог

Что вы увидите

  • Монастырь Острог
Что вас ожидает:Монастырь основан в 1650 году святым Василием Острожским (в миру Стоян Йованович). Монастырь построен в отвесной скале на высоте 900 метров над уровнем моря 🌊 и в настоящее время в монастыре покоятся мощи святителя.
Василий Острожский — один из самых почитаемых в Черногории и Сербии святых. С этим именем связаны многочисленные истории 📖 чудесных исцелений от болезней. Монастырь состоит из двух частей нижний и верхний. Именно в верхней части (Горный монастырь) находятся наиболее важные святыни монастыря. Верхняя часть комплекса состоит из двух церквей. Это Крестовоздвиженская (1665 год) и Введение во храм Девы Марии (XVIII век). В реликварии Введенского храма храниться ковчег с чудотворными мощами Святого Василия.

Организационные детали:

  • Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Монастырь Острог
Монастырь Острог
Монастырь Острог
Монастырь Острог

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Б.
Олег Б.
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2 отзыва оставили туристы

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