Что вас ожидает:Монастырь основан в 1650 году святым Василием Острожским (в миру Стоян Йованович). Монастырь построен в отвесной скале на высоте 900 метров над уровнем моря 🌊 и в настоящее время в монастыре покоятся мощи святителя.

Василий Острожский — один из самых почитаемых в Черногории и Сербии святых. С этим именем связаны многочисленные истории 📖 чудесных исцелений от болезней. Монастырь состоит из двух частей нижний и верхний. Именно в верхней части (Горный монастырь) находятся наиболее важные святыни монастыря. Верхняя часть комплекса состоит из двух церквей. Это Крестовоздвиженская (1665 год) и Введение во храм Девы Марии (XVIII век). В реликварии Введенского храма храниться ковчег с чудотворными мощами Святого Василия.

Организационные детали: