Что вас ожидает:Монастырь основан в 1650 году святым Василием Острожским (в миру Стоян Йованович). Монастырь построен в отвесной скале на высоте 900 метров над уровнем моря 🌊 и в настоящее время в монастыре покоятся мощи святителя.
Василий Острожский — один из самых почитаемых в Черногории и Сербии святых. С этим именем связаны многочисленные истории 📖 чудесных исцелений от болезней. Монастырь состоит из двух частей нижний и верхний. Именно в верхней части (Горный монастырь) находятся наиболее важные святыни монастыря. Верхняя часть комплекса состоит из двух церквей. Это Крестовоздвиженская (1665 год) и Введение во храм Девы Марии (XVIII век). В реликварии Введенского храма храниться ковчег с чудотворными мощами Святого Василия.
Организационные детали:
Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.