Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов

Экскурсия к одной из главных святынь Черногории, объекту массового паломничества верующих разных конфессий.



Благодаря своей популярности, экскурсия проводится ежедневно.



Также мы увидим множество красивых и живописных мест, такие как Подгорица, Мост Миллениум, а также пообедаем в ресторане у водопада, который называют Черногорская Ниагара