Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов

Монастырь Острог и Черногорская Ниагара

Экскурсия к одной из главных святынь Черногории, объекту массового паломничества верующих разных...

Экскурсия к одной из главных святынь Черногории, объекту массового паломничества верующих разных конфессий.

Благодаря своей популярности, экскурсия проводится ежедневно.

Также мы увидим множество красивых и живописных мест, такие как Подгорица, Мост Миллениум, а также пообедаем в ресторане у водопада, который называют Черногорская Ниагара
Монастырь Острог и Черногорская Ниагара
Монастырь Острог и Черногорская Ниагара
Монастырь Острог и Черногорская Ниагара
Монастырь Острог и Черногорская Ниагара
Монастырь Острог и Черногорская Ниагара
Монастырь Острог и Черногорская Ниагара

Что вас ждет:

  • Выезжаем из Будвы и уже через два часа мы прибываем к монастырю, который представляет собой трехуровневый комплекс строений. Центром нижнего монастыря является церковь Святой Троицы, выше расположена церковь Новомученика Станко (в ней проводятся обряды венчания и крещения) и верхний монастырь, встроенный в нишу скалы.
  • Эта часть монастыря включает в себя Крестовоздвиженскую церковь и церковь Возведения Пресвятой Богородицы. Именно в верхнем монастыре хранятся чудотворные мощи почитаемого святого Василия Острожского, который внес огромный вклад для укрепления православной веры в Черногории.
  • Дорога к храму очень живописна и по своей сложности является настоящим испытанием силы духа. Подъем от нижнего монастыря к верхнему можно совершить пешком (приблизительное время 20 минут) или воспользоваться услугами монастырских такси.
  • Во время экскурсии вам будет предоставлено время на фотопаузы, 1ч. 30 мин. свободного времени на территории монастыря, за которое вы можете приложиться к мощам, заказать молебен, поставить свечки, приобрести в церковной лавке освященные предметы.
  • На обратном пути остановка на обед в ресторане. Далее нас ждет автомобильная экскурсия по столице Черногории — Подгорице, на которой вы увидите памятники Пушкину, Высоцкому а так же гордость Подгорицы — Мост Миллениум.
  • Завершим экскурсию обедом в ресторане у водопада который называют черногорской Ниагарой! Пообедав и вдоволь насладившись стихией мы направляемся в обратный путь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Монастырь Острог и водопад
€80

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автомобиле с кондиционером
  • Услуги русскоязычного гида
  • Страховка от позднего возвратат
Что не входит
  • Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
  • Питание (по желанию)
  • Такса монастырского комплекса Острог (обязательно)
  • Входные билеты в музеи (по желанию)
  • Туристические сборы и таксы
  • Платная парковка (обязательно)
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов

Applicon T.
Applicon T.
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