Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов

Выезжаем из Будвы и уже через два часа мы прибываем к монастырю, который представляет собой трехуровневый комплекс строений. Центром нижнего монастыря является церковь Святой Троицы, выше расположена церковь Новомученика Станко (в ней проводятся обряды венчания и крещения) и верхний монастырь, встроенный в нишу скалы.
Эта часть монастыря включает в себя Крестовоздвиженскую церковь и церковь Возведения Пресвятой Богородицы. Именно в верхнем монастыре хранятся чудотворные мощи почитаемого святого Василия Острожского, который внес огромный вклад для укрепления православной веры в Черногории.
Дорога к храму очень живописна и по своей сложности является настоящим испытанием силы духа. Подъем от нижнего монастыря к верхнему можно совершить пешком (приблизительное время 20 минут) или воспользоваться услугами монастырских такси.
Во время экскурсии вам будет предоставлено время на фотопаузы, 1ч. 30 мин. свободного времени на территории монастыря, за которое вы можете приложиться к мощам, заказать молебен, поставить свечки, приобрести в церковной лавке освященные предметы.
На обратном пути остановка на обед в ресторане. Далее нас ждет автомобильная экскурсия по столице Черногории — Подгорице, на которой вы увидите памятники Пушкину, Высоцкому а так же гордость Подгорицы — Мост Миллениум.
Завершим экскурсию обедом в ресторане у водопада который называют черногорской Ниагарой! Пообедав и вдоволь насладившись стихией мы направляемся в обратный путь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Монастырь Острог и водопад
€80
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на автомобиле с кондиционером
Услуги русскоязычного гида
Страховка от позднего возвратат
Что не входит
Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
Питание (по желанию)
Такса монастырского комплекса Острог (обязательно)
Входные билеты в музеи (по желанию)
Туристические сборы и таксы
Платная парковка (обязательно)
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.