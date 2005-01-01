На берегу реки Неретвы, в могучих объятиях гор Прень, Вележ и Чабулье стоит удивительный город Мостар, сумевший соединить в себе традиции различных культур и богатого исторического прошлого.
Жемчужиной исторической части города, занесенной в 2005 г. в список мирового наследия ЮНЕСКО, является необычный Старый мост, перекинутый через реку Неретву. Это символ Мостара. Дугообразный мост или, как его называют жители, «Каменный цветок» поражает своей необычной формой и отсутствием поддерживающих конструкций.
Серые крыши домов, восточный базар, минареты мечетей левой части города и блики солнца в крестах католических храмов правой части переплетаются только здесь – на Старом мосту.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Мостар и водопады Кравице
€240
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на автомобиле с кондиционером
Услуги русскоязычного гида
Страховка от позднего возврата
Что не входит
Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
Питание (по желанию)
Входные билеты в музеи (по желанию)
Туристические сборы и таксы
Платная парковка (обязательно)
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 06:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.