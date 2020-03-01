Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Заповедное Скадарское озеро и реликвии монастырей Цетинье, Острог и Дайбабе

Александр
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Александр – ваш гид
Черногория – страна с богатым наследием мировой православной культуры.

Мы проедем по святым местам, куда каждый год устремляются паломники со всего мира, чтобы поклониться мощам Василия Острожского, деснице Иоана Крестителя и Животворящему Кресту Господню.

А завершим путешествие у дивного Скадарского озера, где каждой клеточкой ощущаешь гармонию и умиротворение.
265 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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По святым местам Черногории
По святым местам Черногории

Что вас ожидает

Реликвии монастыря Острог
Наша первая остановка – нижний монастырь Острог и небольшая церквушка Св. Троицы с фресками, иллюстрирующих жизнь святого Василия Острожского-Чудотворца. Затем пешком или на автомобиле вы подниметесь к верхнему монастырю Острог – это третий по посещаемости монастырь в мире (после Иерусалима и Афонской горы в Греции). В пещерной церкви покоятся мощи Василия Острожского – одного из самых почитаемых на Балканах святых. Вы узнаете о многочисленных чудесах исцеления и легендах, связанных с мощами. Также мы посетим маленькую пещерную церковь Животворящего Креста Господня, где вы увидите еще одно чудо – растущую прямо из скалы плодоносящую виноградную лозу.

Цетинский монастырь и прогулка по старой столице
На пешеходной экскурсии по Цетинье, старой столице Черногории, вы познакомитесь с историей города, увидите дворец князя Николы, Влашскую церковь с оградой из двух тысяч ружей и другие достопримечательности. Затем мы посетим Цетинский монастырь: здесь хранятся Десница святого Иоанна Крестителя, а также кусочек Животворящего Креста Господня. В монастыре вы сможете поставить свечки, приложиться к святым мощам, освятить нательные крестики и иконки из местной монастырской лавки.

Подземный монастырь Дайбабе
Внешне монастырь Дайбабе выглядит, как обычная церковь, но это место действительно уникально! Внутри Дайбабе – это поразительный подземный комплекс, который вырыт вручную в скале в форме креста. Внутри монастыря вы полюбуетесь старинными росписями, картинами и иконами, а также поклонитесь мощам Святого Семеона, ученика Василия Острожского.

Прогулка у заповедного Скадарского озера
На обратном пути мы посетим Скадарское озеро – одно самых живописных озер на Балканах! Вы узнаете о редких птицах, которые здесь обитают: цаплях, бакланах и даже редчайшем далматинском кудрявом пеликане. А затем сможете насладиться природой Скадарского озера на лодочной прогулке или искупаться в прохладной воде.

Организационные детали

  • Экскурсия начнется около 8–9 часов утра. Даже если вы остановились не в Будве, я подъеду за вами к тем апартаментам, где вы остановились.
  • Не забудьте взять с собой фотоаппараты, одежду, которая прикрывает руки и ноги ниже колен, и купальники (для остановки у Скадарского озера).
  • На протяжении маршрута запланированы многочисленные фото-остановки и перерыв на обед. Обед предусмотрен в колоритном ресторанчике со знаменитыми блюдами национальной кухни.
По святым местам Черногории
По святым местам Черногории
По святым местам Черногории
По святым местам Черногории
По святым местам Черногории
По святым местам Черногории
По святым местам Черногории
По святым местам Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Я к вашим услугам, являюсь в одном лице русским гидом и водителем с большим опытом езды по горным дорогам. С удовольствием покажу вам удивительную Черногорию и вы её полюбите так же, как и я! Покажу все самые интересные места, малоизвестные уголки страны и, самое главное, быт черногорского народа, именно то, чем отличаются наши народы, и то, что привлекает нас больше всего. Минивен Renault Grand Espace 7+1 c панорамной крышей и Mercedes B200 4+1.
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