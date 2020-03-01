Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Реликвии монастыря Острог

Наша первая остановка – нижний монастырь Острог и небольшая церквушка Св. Троицы с фресками, иллюстрирующих жизнь святого Василия Острожского-Чудотворца. Затем пешком или на автомобиле вы подниметесь к верхнему монастырю Острог – это третий по посещаемости монастырь в мире (после Иерусалима и Афонской горы в Греции). В пещерной церкви покоятся мощи Василия Острожского – одного из самых почитаемых на Балканах святых. Вы узнаете о многочисленных чудесах исцеления и легендах, связанных с мощами. Также мы посетим маленькую пещерную церковь Животворящего Креста Господня, где вы увидите еще одно чудо – растущую прямо из скалы плодоносящую виноградную лозу.

Цетинский монастырь и прогулка по старой столице

На пешеходной экскурсии по Цетинье, старой столице Черногории, вы познакомитесь с историей города, увидите дворец князя Николы, Влашскую церковь с оградой из двух тысяч ружей и другие достопримечательности. Затем мы посетим Цетинский монастырь: здесь хранятся Десница святого Иоанна Крестителя, а также кусочек Животворящего Креста Господня. В монастыре вы сможете поставить свечки, приложиться к святым мощам, освятить нательные крестики и иконки из местной монастырской лавки.

Подземный монастырь Дайбабе

Внешне монастырь Дайбабе выглядит, как обычная церковь, но это место действительно уникально! Внутри Дайбабе – это поразительный подземный комплекс, который вырыт вручную в скале в форме креста. Внутри монастыря вы полюбуетесь старинными росписями, картинами и иконами, а также поклонитесь мощам Святого Семеона, ученика Василия Острожского.

Прогулка у заповедного Скадарского озера

На обратном пути мы посетим Скадарское озеро – одно самых живописных озер на Балканах! Вы узнаете о редких птицах, которые здесь обитают: цаплях, бакланах и даже редчайшем далматинском кудрявом пеликане. А затем сможете насладиться природой Скадарского озера на лодочной прогулке или искупаться в прохладной воде.