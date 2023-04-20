Насладитесь видами прекрасной Будвы с высоты птичьего полета! Подарите себе увлекательное путешествие по древней каменной дороге — город раскинется перед вами словно на ладони, также вы побываете на остатках крепости Могрен, увидите два залива, Остров Святого Николая и окрестные горы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Приглашаю вас совершить лёгкую прогулку по живописной, вымощенной камнями древней дороге, которая огибает гору Свети Спас, расположенную рядом с городом Будва. Этот путь, предположительно, был построен римлянами и представляет собой очень живописный маршрут.
- С высоты мы увидим два соседних залива — пляж Джаз и Будванский, Остров Святого Николая, а также остатки крепости Могрен. Ну и, конечно же, перед вами как на ладони раскинется сам город Будва.
- С севера вам откроются виды на соседние посёлки, а вдали будут видны город Тиват, его аэропорт и окрестные горы.
Важно знать:
С собой необходимо иметь (основное):
- перекус.
- обувь крепкую и удобную, разношенную, не натирающую мозолей.
- одежду по сезону, но не громоздкую + головной убор.
- бутылку воды без газа (рекомендую 1,5 л.).
- кружку для чая/кофе (не бьющийся материал).
- пакетик для мусора.
- пенку/каремат/мягкий коврик или хоба (при наличии).
- влажные и сухие салфетки.
Дополнительно:
- перчатки (по сезону).
- что-то защищающее от дождя, ветра или солнца, по погоде (дождевик, бандана, очки).
- лекарственные препараты индивидуального пользования.
- средства от комаров и прочих насекомых (по сезону).
- Доп. услуга: горячий походный обед — на всю группу будут приготовлены макароны в двух видах: с томатным гуляшом и плавленым сыром, 50/50. Также на столе будут консервированные овощи и свежие фрукты. Стоимость — 10 евро/чел.
7 дней в неделю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Свежесваренный на привале чай/кофе
- Групповая аптечка
- Что не входит
- Питание
- Походное снаряжение
- Место начала и завершения?
- Главные ворота в «Старый Град» Будва
- Когда и сколько длится?
- Когда: 7 дней в неделюЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- С собой необходимо иметь (основное):
- Перекус
- Обувь крепкую и удобную, разношенную, не натирающую мозолей
- Одежду по сезону, но не громоздкую + головной убор
- Бутылку воды без газа (рекомендую 1,5 л.)
- Кружку для чая/кофе (не бьющийся материал)
- Пакетик для мусора
- Пенку/каремат/мягкий коврик или хоба (при наличии)
- Влажные и сухие салфетки
- Дополнительно:
- Перчатки (по сезону)
- Что-то защищающее от дождя, ветра или солнца, по погоде (дождевик, бандана, очки)
- Лекарственные препараты индивидуального пользования
- Средства от комаров и прочих насекомых (по сезону)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании