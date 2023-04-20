Прогулка над Будвой - два залива и крепость Могрен с высоты птичьего полёта

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Насладитесь видами прекрасной Будвы с высоты птичьего полета! Подарите себе увлекательное путешествие по древней каменной дороге — город раскинется перед вами словно на ладони, также вы побываете на остатках крепости Могрен, увидите два залива, Остров Святого Николая и окрестные горы.
Прогулка над Будвой - два залива и крепость Могрен с высоты птичьего полёта
Прогулка над Будвой - два залива и крепость Могрен с высоты птичьего полёта
Прогулка над Будвой - два залива и крепость Могрен с высоты птичьего полёта
Прогулка над Будвой - два залива и крепость Могрен с высоты птичьего полёта
Прогулка над Будвой - два залива и крепость Могрен с высоты птичьего полёта
Прогулка над Будвой - два залива и крепость Могрен с высоты птичьего полёта
Прогулка над Будвой - два залива и крепость Могрен с высоты птичьего полёта
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Приглашаю вас совершить лёгкую прогулку по живописной, вымощенной камнями древней дороге, которая огибает гору Свети Спас, расположенную рядом с городом Будва. Этот путь, предположительно, был построен римлянами и представляет собой очень живописный маршрут.
  • С высоты мы увидим два соседних залива — пляж Джаз и Будванский, Остров Святого Николая, а также остатки крепости Могрен. Ну и, конечно же, перед вами как на ладони раскинется сам город Будва.
  • С севера вам откроются виды на соседние посёлки, а вдали будут видны город Тиват, его аэропорт и окрестные горы.

Важно знать:

С собой необходимо иметь (основное):

  • перекус.
  • обувь крепкую и удобную, разношенную, не натирающую мозолей.
  • одежду по сезону, но не громоздкую + головной убор.
  • бутылку воды без газа (рекомендую 1,5 л.).
  • кружку для чая/кофе (не бьющийся материал).
  • пакетик для мусора.
  • пенку/каремат/мягкий коврик или хоба (при наличии).
  • влажные и сухие салфетки.

Дополнительно:

  • перчатки (по сезону).
  • что-то защищающее от дождя, ветра или солнца, по погоде (дождевик, бандана, очки).
  • лекарственные препараты индивидуального пользования.
  • средства от комаров и прочих насекомых (по сезону).
  • Доп. услуга: горячий походный обед — на всю группу будут приготовлены макароны в двух видах: с томатным гуляшом и плавленым сыром, 50/50. Также на столе будут консервированные овощи и свежие фрукты. Стоимость — 10 евро/чел.

7 дней в неделю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Свежесваренный на привале чай/кофе
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Питание
  • Походное снаряжение
Место начала и завершения?
Главные ворота в «Старый Град» Будва
Когда и сколько длится?
Когда: 7 дней в неделю
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • С собой необходимо иметь (основное):
  • Перекус
  • Обувь крепкую и удобную, разношенную, не натирающую мозолей
  • Одежду по сезону, но не громоздкую + головной убор
  • Бутылку воды без газа (рекомендую 1,5 л.)
  • Кружку для чая/кофе (не бьющийся материал)
  • Пакетик для мусора
  • Пенку/каремат/мягкий коврик или хоба (при наличии)
  • Влажные и сухие салфетки
  • Дополнительно:
  • Перчатки (по сезону)
  • Что-то защищающее от дождя, ветра или солнца, по погоде (дождевик, бандана, очки)
  • Лекарственные препараты индивидуального пользования
  • Средства от комаров и прочих насекомых (по сезону)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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