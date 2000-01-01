Путешествие к центру Земли

Предлагаем Вам соприкоснуться с удивительными красотами карстовых образований и погрузиться в...

Предлагаем Вам соприкоснуться с удивительными красотами карстовых образований и погрузиться в уникальную атмосферу подземного мира. Липская пещера имеет богатую историю, полностью оборудована для посещения туристами.
Путешествие к центру Земли
Путешествие к центру Земли
Путешествие к центру Земли
Путешествие к центру Земли
Путешествие к центру Земли
Путешествие к центру Земли
Путешествие к центру Земли
Предлагаем Вам соприкоснуться с удивительными красотами карстовых образований и погрузиться в уникальную атмосферу подземного мира.
Липская пещера имеет богатую историю, полностью оборудована для посещения туристами.

Что вас ждет:

  • На небольшом автопоезде мы добираемся до пещеры, где нас встретит гид который работает только там и знает пещеру досконально.
  • Экскурсия по пещера длится от 45 минут до одного часа в зависимости от размера группы. После экскурсии мы на паровозике возвращаемся к месту парковки авто, пересаживаемся в автомобиль и отправляемся в обратный путь.
  • На обратном пути посещаем австро-венгерскую крепость Космач. Крепость стоит на утесе с которого открывается великолепная панорама на Будванскую ривьеру.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Путешествие к центру Земли
€70

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автомобиле с кондиционером
  • Услуги русскоязычного гида
  • Страховка от позднего возврата
Что не входит
  • Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
  • Питание (по желанию)
  • Туристические сборы и таксы (обязательно)
  • Входные билеты в Липскую пещеру (обязательно):
  • Взрослые - 10, 90 Евро
  • Дети до 5 лет - 1 Евро
  • Дети от 5 до 15 - 6, 90 Евро
  • Семейный билет (2+2 или 2+3)*: - 29, 90Евро
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов

Applicon T.
Applicon T.
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