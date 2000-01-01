Что входит

Трансфер на автомобиле с кондиционером

Услуги русскоязычного гида

Страховка от позднего возврата

Что не входит

Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)

Питание (по желанию)

Туристические сборы и таксы (обязательно)

Входные билеты в Липскую пещеру (обязательно):

Взрослые - 10, 90 Евро

Дети до 5 лет - 1 Евро

Дети от 5 до 15 - 6, 90 Евро

Семейный билет (2+2 или 2+3)*: - 29, 90Евро

Где начинаем и завершаем

Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве

Когда и сколько длится?

Когда: Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов Экскурсия длится около 6 часов

Кто ещё будет на экскурсии?

Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.

Нужно оплачивать всё сразу?

Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.

А если я передумаю?

Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;

Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.

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