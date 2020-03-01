Вадим проводит ещё 8 экскурсий

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  4. Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины

Отправиться навстречу истории, храмам и вину прекрасной страны пососедству

Вадим
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Вадим – ваш гид
Из Черногории рукой подать до ещё одного если не райского, то невероятно идилличного и прекрасного уголка — Боснии и Герцеговины.

Вы полюбуетесь горными массивами на границе, увидите монастыри, в которых зарождалось христианство в этих краях.

А после окажетесь в городе Требинье, где познаете его контрасты, истории прошлого и вкус местного вина.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины

Что вас ожидает

История и культура страны-соседа
Переправившись через Боко-Которский залив на пароме, мы возьмём курс на горный массив Ориен, вдоль которого тянется граница Черногории с Босницей и Герцеговиной. Я расскажу вам о непростом прошлом страны пососедству. Её жители ещё в раннехристианскую эпоху крестились в Петропавловском монастыре, где вы побываете. А в другой обители под названием Тврдош, возведённой правителями Византии, постригся в монахи святой Василий Острожский. Вы увидите одну из немногих сохранившихся станций голубиной почты, при желании посетите историко-этнографический музей и окажетесь в культурном центре восточной Герцеговины — Требинье.

Требинье — контрастный город
Вы убедитесь в том, насколько Требинье многогранен. Здесь рядом расположены католический собор, мечеть Осман-паши и православный храм, а старая архитектура запросто соседствует с новой. Вы подниметесь на смотровую площадку на холме Црквине, на которой возвышается Благовещенская церковь — Герцеговинская Грачаница с могилой великого сербского поэта Йована Дудича. С высоты увидите, как через реку Требешница изящно перекинут мост Арсланагича, и, пленённые этой панорамой, отправитесь на площадь столетних платанов. А венцом экскурсии станет дегустация местного вина в частном хозяйстве, где вы сможете попробовать и купить не только традиционные вина, но и ликёры и ракию.

Организационные детали

  • Трансфер оплачивается дополнительно: автомобиль до 3-х пассажиров — 100 евро, минивен на 7 пассажиров — 150 евро.
  • Входные билеты, обед и дегустация оплачиваются отдельно.
  • При посещении храмов должны быть покрыты грудь, колени и плечи.
  • Не забудьте взять паспорт!
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье — сердце Боснии и Герцеговины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Живу в Черногории. Лицензированный гид. Основатель турфирмы и первого в Черногории русскоязычного Паломнического общества. Предлагаю ответственное и качественное экскурсионное обслуживание индивидуальных туристов и групп. Увлекательные и познавательные авторские экскурсионные поездки по Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Предлагаю Вам содержательные и осмысленные экскурсии. Возможно присоединение к мини группам. Яркие впечатления - в подарок! Рад вам круглый год!
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Вадим проводит ещё 8 экскурсий

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Экскурсия в Боснию и Герцеговину из ЧерногорииЭкскурсия в Боснию и Герцеговину из ЧерногорииЭкскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
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Если вы не впервые в Черногории и хотите исследовать Балканы, рекомендую съездить на день в Боснию и Герцеговину. Я стану вашим гидом в стране солнца, гор и виноградников. Мы побываем в сербском городе Требинье, в монастыре Герцеговачка-Грачаницав, в православном монастыре Тврдош, где изготавливают лучшее вино, зайдем в текию дервишей в Благае, и восхитимся красотой Старого Мостара.

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