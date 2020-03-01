Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Древняя столица Цетинье

Прогуляемся по древней столице Черногории – Цетинье, которая славится многовековой историей и культурными достопримечательностями. Вы увидите дворец князя Николы, Голубой дворец, Влашскую церковь ХV века с оградой из стволов двух тысяч ружей и еще многое другое. Я расскажу вам о традициях и обычаях местного населения, о главных эпохах истории страны и её природных богатствах.

Святыни Цетинского монастыря

Мы посетим Цетинский монастырь, где хранится Десница святого Иоанна Крестителя — три пальца, которыми святой крестил Иисуса Христа, а также кусочек Животворящего Креста Господня. Здесь вы сможете поставить свечки, приложиться к святым мощам и освятить здесь нательные крестики и иконки из местной монастырской лавки.

Местные деликатесы в деревушке Негуши

Вы окажетесь в старинной деревушке у подножия горы, родном месте династии Петрович. Негуши славится своими деликатесами: здесь можно попробовать пршут – копченый свиной окорок, негушский сыр, вкуснейшую медовуху и ракию. Вы посетите семейное производство пршута в домике, где уже более века тайные рецепты передаются из поколения в поколение. Мы продегустируем местные лакомства, а затем отправимся на обед в ресторанчик с национальной кухней: здесь вам и ягнятина из под сача, и вяленое мясо пршут, чорбы (местные супы), каймак, молодое красное вино и многое другое!

Горные пейзажи и панорамы

Наш маршрут пройдет по высотным дорогам, откуда вы насладитесь панорамами на Будванскую ривьеру и Бока-Которский залив. Мы проедем по «Каменному морю Черногории» и поднимемся по виткам серпантина «лестницы Каттаро», наслаждаясь захватывающими видами. И, конечно, по ходу маршрута будем останавливаться в самых красивых местах, чтобы любоваться природой Черногории и делать отличные снимки!

Кому подойдет эта экскурсия

Поездка неутомительная и идеально подойдет для семей с детьми, любителей истории, ценителей морских и горных пейзажей.