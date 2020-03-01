Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Культурные объекты, местные деликатесы и потрясающие природные красоты Черногории

Александр
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Александр – ваш гид
Приглашаю вас вместе исследовать самые живописные и культурно значимые уголки Черногории! Вы насладитесь головокружительными пейзажами с горных склонов, пройдете по улицам древнего города Цетинье, увидите Влашскую церковь с забором из тысяч ружей, посетите Цетинский монастырь и попробуете вкуснейшие местные деликатесы в горной деревушке Негуши.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Путешествие в Цетинье и Негуши
Путешествие в Цетинье и Негуши

Что вас ожидает

Древняя столица Цетинье
Прогуляемся по древней столице Черногории – Цетинье, которая славится многовековой историей и культурными достопримечательностями. Вы увидите дворец князя Николы, Голубой дворец, Влашскую церковь ХV века с оградой из стволов двух тысяч ружей и еще многое другое. Я расскажу вам о традициях и обычаях местного населения, о главных эпохах истории страны и её природных богатствах.

Святыни Цетинского монастыря
Мы посетим Цетинский монастырь, где хранится Десница святого Иоанна Крестителя — три пальца, которыми святой крестил Иисуса Христа, а также кусочек Животворящего Креста Господня. Здесь вы сможете поставить свечки, приложиться к святым мощам и освятить здесь нательные крестики и иконки из местной монастырской лавки.

Местные деликатесы в деревушке Негуши
Вы окажетесь в старинной деревушке у подножия горы, родном месте династии Петрович. Негуши славится своими деликатесами: здесь можно попробовать пршут – копченый свиной окорок, негушский сыр, вкуснейшую медовуху и ракию. Вы посетите семейное производство пршута в домике, где уже более века тайные рецепты передаются из поколения в поколение. Мы продегустируем местные лакомства, а затем отправимся на обед в ресторанчик с национальной кухней: здесь вам и ягнятина из под сача, и вяленое мясо пршут, чорбы (местные супы), каймак, молодое красное вино и многое другое!

Горные пейзажи и панорамы
Наш маршрут пройдет по высотным дорогам, откуда вы насладитесь панорамами на Будванскую ривьеру и Бока-Которский залив. Мы проедем по «Каменному морю Черногории» и поднимемся по виткам серпантина «лестницы Каттаро», наслаждаясь захватывающими видами. И, конечно, по ходу маршрута будем останавливаться в самых красивых местах, чтобы любоваться природой Черногории и делать отличные снимки!

Кому подойдет эта экскурсия

Поездка неутомительная и идеально подойдет для семей с детьми, любителей истории, ценителей морских и горных пейзажей.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены: обед (от 10 евро на человека), входные билеты в музеи и монастыри (от 1 до 4 евро с человека).
  • Экскурсия может начинаться утром (9:00-10:00) или в послеобеденное время (например, в 14:00). Даже если вы остановились не в Будве, я подъеду за вами к гостинице.
  • С собой желательно захватить теплые вещи (в горах может быть прохладно), головной убор и одежду для прикрытия плеч и ног, так как вам предстоит посещение мужского монастыря.
Путешествие в Цетинье и Негуши
Путешествие в Цетинье и Негуши
Путешествие в Цетинье и Негуши
Путешествие в Цетинье и Негуши
Путешествие в Цетинье и Негуши

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Я к вашим услугам, являюсь в одном лице русским гидом и водителем с большим опытом езды по горным дорогам. С удовольствием покажу вам удивительную Черногорию и вы её полюбите так же, как и я! Покажу все самые интересные места, малоизвестные уголки страны и, самое главное, быт черногорского народа, именно то, чем отличаются наши народы, и то, что привлекает нас больше всего. Минивен Renault Grand Espace 7+1 c панорамной крышей и Mercedes B200 4+1.
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