Пять каньонов или вокруг Черногории за 1 день (Индивидуальная)

Эта экскурсия входит в тройку самых интересных и понравится любителям природы, гор и национального...

Эта экскурсия входит в тройку самых интересных и понравится любителям природы, гор и национального колорита.

В течение дня мы сделаем с вами круг внутри всей страны около 430 км — проедем вдоль границы с Албанией, немного не доехав до сербской границы, далее повернем на запад к Боснии и вернемся другой дорогой к морю.
Пять каньонов или вокруг Черногории за 1 день (Индивидуальная)
Пять каньонов или вокруг Черногории за 1 день (Индивидуальная)
Пять каньонов или вокруг Черногории за 1 день (Индивидуальная)
Пять каньонов или вокруг Черногории за 1 день (Индивидуальная)
Пять каньонов или вокруг Черногории за 1 день (Индивидуальная)
Пять каньонов или вокруг Черногории за 1 день (Индивидуальная)

Что вы увидите 🤩

  • Подгорица
  • каньон реки Морача
  • монастырь Морача
  • городки Колашин и Мойковац
  • каньон реки Тара
  • мост Джурджевича
  • Жабляк
  • Черное озеро
  • Национальный парк Дурмитор
  • города Шавник, Никшич, Даниловград

Что вас ожидает:

    Будванская ривьера
    Выехав утром с побережья, первую фотопаузу делаем в красивом месте, где открывается вид на всю Будванскую ривьеру. Продолжаем путь вглубь страны мимо столицы Цетинье и Скадарского озера, которое вы увидите вдалеке. Затем проезжаем главный город Подгорицу — самый большой и развитый в стране, где находится все органы власти Черногории.
    Центр Подгорицы и каньон реки Морача
    После Подгорицы начинаются более дикие, природные пейзажи каньона реки Морача, они не оставят вас равнодушными, сделаем несколько пауз в самых видовых местах. Следующая наша остановка — монастырь Морача. Заложенный в 1256 году он неоднократно разрушался турками, но всякий раз восстанавливался местным населением. Здесь самая красивая и ухоженная территория по сравнению с другими монастырями Черногории — цветущие розы, зелень, ульи.
    Мост Джурджевича
    Далее проезжаем городки Колашин и Мойковац в окружении высоких гор. С правой стороны от нас появится каньон реки Тара — начинается, как не глубокий овраг и превращается по ходу движения во второй по глубине в мире каньон. Сделаем несколько пауз и тут. Одно из самых красивых мест нашей поездки — мост Джурджевича через каньон реки Тары. Прогуляемся по мосту, осмотрев каньон сверху. Вы узнаете все о истории постройки моста. А самые смелые смогут перелететь на другой берег каньона на самом длинном в Европе зип- лайне.
    Дикие пастбища и их обитатели
    Через 22 километра от моста на пути городок Жабляк со своими горнолыжными курортами, соснами и деревянными домиками в стиле швейцарских шале. Тут мы обедаем знаменитой черногорской ягнятиной «Из под Сача» — тушеное мясо в углях просто тает во рту. После обеда пеший поход на Чёрное озеро по красивой лесной дорожке около 500 метров. Вы удивитесь, как отличается растительность и климат приморья и севера Черногории, где все вокруг похоже на Карельские леса. Гуляем у озера и покатаемся на лодке, если хотите. Проедем национальный парк Дурмитор с его дикими пастбищами и их обитателями. Наша обратная дорога на побережье будет проходить через города Шавник, Никшич, Даниловград, о которых я тоже расскажу много интересного. Вернувшись назад, вы смело можете сказать, что были в Черногории, потому что видели каньон реки Тара — второй по глубине в мире.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-6 человекДля группы 7-11 человек
    Зимний период с 01.11 по 15.04
    €195
    €280
    Летний период с 15.04 по 01.11
    €250
    €380

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Вход в национальный парк Дурмитор — 3 евро/ чел.
    • Обед.
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с 08:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По договоренности с 08:00

    Алексей Н.
    Алексей Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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