Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов

Выезжаем из Будвы, в сторону Цетинье, поднимаемся по горному серпантину и через 20 минут подъезжаем к старой австрийской крепости Космач, которая находится на вершине холма Космач и была построена Австро-Венграми в 1841-1850 гг.



как оборонительное сооружение на границе с Черногорией, которая входила в то время как автономия в Османскую империю.