Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов

Выезжаем из Будвы, в сторону Цетинье, поднимаемся по горному серпантину и через 20 минут подъезжаем к старой австрийской крепости Космач, которая находится на вершине холма Космач и была построена Австро-Венграми в 1841-1850 гг. как оборонительное сооружение на границе с Черногорией, которая входила в то время как автономия в Османскую империю.
Так как в начале Первой Мировой войны Черногория поддержала Сербию, то данная крепость служила австрийцам защитой городов Будва и Петровац от сербской армии и их союзников. Имеет многочисленные разрушения от черногорских снарядов. Вам предоставляется время погулять по крепости и сделать фотографии.
Далее следуем в поселок Река Црноевича. Чуть более 150 лет назад это был крупный торговый центр на берегах одноименной реки, сейчас это очень красивый и живописный рыбацкий поселок. Здесь Вам будет предоставлена возможность покататься на лодке и отведать национальные черногорские блюда.
Затем едем по горному серпантину к Скадарскому озеру, самому масштабному пресному водоему Балкан, в которое впадает шесть рек, крупнейшая из них река Морача, и которое через реку Бояну соединяется с Адриатическим морем. Озеро имеет порядка 30 карстовых воронок и глубина одной из них достигает 60 метров. По дороге любуемся старыми каменными домиками, мостами, древними монастырями и рыбацкими деревушками. Не оставит Вас равнодушными и природа: уникальная экосистема с богатой флорой и фауной, одних только птиц здесь обитает более 260 видов, в том числе здесь находится единственное в Европе место обитания кудрявого пеликана.
Далее выезжаем к поселку Вирпазар, который расположен в месте слияния двух рек: Црмница и Ораховштица. Город ведет свое существование с 1242 г. Упоминается в летописях как значимый торгово-промышленный центр с торговыми точками и ремесленными мастерскими. От города Вирпазар возвращаемся в Будву.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Река Црноевича и Скадарское озеро
€90
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на автомобиле с кондиционером
Услуги русскоязычного гида
Страховка от позднего возвратат
Что не входит
Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
Питание (по желанию)
Входные билеты в национальный парк Скадарское Озеро (обязательно)
Аренда лодки 35€/час (по желанию)
Туристические сборы и таксы (обязательно)
Платная парковка (обязательно)
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.