Для любителей шопинга предлагаем посетить в Черногории город Подгорицу, столицу Черногории и самый большой в стране город с богатейшей историей, который находится в долине, окружен горами и живописными холмами, один из которых и называется Горица, что объясняет название города.
Красоту пейзажей города дополняют реки Морача и Рибница. Столица Черногории имеет множество магазинчиков и бутиков на любой, даже самый изысканный вкус. Также рекомендуем посетить два крупных торговых центра, предлагающих посетителям огромный выбор товаров и услуг.
В этих торговых центрах постоянно проходят интересные и выгодные акции для покупателей, распродажи и скидки, здесь вы также найдете многочисленные кафе и рестораны на любой вкус и кошелек, где можете хорошо отдохнуть, прекрасно провести время и развлечься.
На обратном пути мы остановимся в ресторане Ниагара, который стоит рядом с одноименным водопадом.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Шоппинг в Подгорице
€70
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на автомобиле с кондиционером
Услуги русскоязычного гида
Страховка от позднего возвратат
Что не входит
Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
Питание (по желанию)
Платная парковка (обязательно)
При ожидании более трех часов, каждый последующий час 5€
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.