Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов

Красоту пейзажей города дополняют реки Морача и Рибница

Красоту пейзажей города дополняют реки Морача и Рибница.

Столица Черногории имеет множество магазинчиков и бутиков на любой, даже самый изысканный вкус.

Также рекомендуем посетить два крупных торговых центра, предлагающих посетителям огромный выбор товаров и услуг.
Шоппинг в Подгорице
Шоппинг в Подгорице
Шоппинг в Подгорице
Шоппинг в Подгорице
Шоппинг в Подгорице
Шоппинг в Подгорице

Что вас ждет:

  • Для любителей шопинга предлагаем посетить в Черногории город Подгорицу, столицу Черногории и самый большой в стране город с богатейшей историей, который находится в долине, окружен горами и живописными холмами, один из которых и называется Горица, что объясняет название города.
  • Красоту пейзажей города дополняют реки Морача и Рибница. Столица Черногории имеет множество магазинчиков и бутиков на любой, даже самый изысканный вкус. Также рекомендуем посетить два крупных торговых центра, предлагающих посетителям огромный выбор товаров и услуг.
  • В этих торговых центрах постоянно проходят интересные и выгодные акции для покупателей, распродажи и скидки, здесь вы также найдете многочисленные кафе и рестораны на любой вкус и кошелек, где можете хорошо отдохнуть, прекрасно провести время и развлечься.
  • На обратном пути мы остановимся в ресторане Ниагара, который стоит рядом с одноименным водопадом.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Шоппинг в Подгорице
€70

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автомобиле с кондиционером
  • Услуги русскоязычного гида
  • Страховка от позднего возвратат
Что не входит
  • Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
  • Питание (по желанию)
  • Платная парковка (обязательно)
  • При ожидании более трех часов, каждый последующий час 5€
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов

Applicon T.
Applicon T.
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