4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы

Познакомиться с историей, культурой и кухней загадочной Албании и развеять старые мифы

Албания в представлении большинства иностранцев – это старые Мерседесы, бункеры и наркоторговцы. Но на самом деле Албания – это два моря, роскошные дороги, живописные горы, вкусная еда и гостеприимные люди! Во время нашего путешествия я расскажу вам о закрытом прошлом Албании при коммунистах, о криминальных 90-х и сегодняшнем стремительном развитии. Вы увидите эту самобытную страну с правильного ракурса, без стереотипов и навязанных страхов. И я уверена – даже немного в нее влюбитесь!