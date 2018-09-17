4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера

Аутентичные деревушки, огромная пещера и историческая столица Черногории — автомобильный тур

Alexandra
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Alexandra – ваш гид
Хотите увидеть самое величественное озеро на Балканском полуострове? Исследовать старинные деревушки, прокатиться по живописному фьорду реки Црноевича, искупаться и отведать свежего карпа и угря? Тогда советую отправиться на Скадарское озеро в моем сопровождении!
€125
100 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера

Программа

Вы увидите дикую, нетронутую природу, где слышно лишь пение птиц. В программе — «незамыленные» места, скрытые от глаз обычных туристов. Именно в регионе Скадарского озера зародилась старинная Черногория и находилась ее первая столица.

  • Если мы отправимся из Будвы, то можем сделать остановку для прогулки у острова Святой Стефан. Вы узнаете о былом величии югославского курорта, о его звездных гостях и маленьких тайнах. Королевские парки и пляжи, а также милые домики из грубого камня на остров не оставят никого равнодушными!
  • Остановимся у городка Вирпазар на прогулку, полюбуемся величием Скадарского озера. При желании прокатимся на лодке до крепости Гможур.
  • Из Вирпазара отправимся к огромному водопаду Ниагара у одноименного ресторана. В тени деревьев выпьем кофе с пирожным, покормим гусей и уток, сделаем шикарные фото с рекой Циевной, в каньоне которого находится водопад.
  • Далее наш путь будет лежать вдоль фьорда реки Црноевича, где насладитесь панорамами заливов. Одноименный поселок Риека Црноевича — невероятно фотогеничное место, получившее название по фамилии первого правителя Черногории. Каменный мост 19 века, рыбные ресторанчики, красивая набережная, стаи рыб и уточек, белые кувшинки — все это будет просится в кадр вашего фотоаппарата! Советую брать моторную лодку на час именно в этом месте!
  • После отдыха на природе пойдем исследовать Липскую пещеру, одну из самых больших в экс-Югославии. Если же вы там успели побывать, можем заменить на менее раскрученную – Ободскую пещеру у реки Црноевича.
  • И последним пунктом экскурсии будет бывшая столица Черногории — Цетинье. Мы заглянем в монастырь, где хранится десница Иоанна Крестителя с частичками креста, на котором распяли Иисуса Христа. Пройдемся по центральной улице Негоша, заглянем в музеи — бывшие дворцы правителей. Я вам расскажу о 500-летней истории столицы, о войнах с турками, о становлении государственности, о тесных связях с Российской Империей.

Организационные детали

  • Если решите купаться в Скадарском озере или реке, возьмите купальник и полотенца.
  • Цена за экскурсию включает только мои услуги как гида. Автомобиль с водителем будет стоить 100-140 евро в зависимости от количества человек. Есть возможность взять от 1 до 6 туристов, детям тоже экскурсия понравится из-за водоемов, птиц и животных.
  • Дополнительно оплачивается: обед в ресторане (10-15 евро с чел), музеи в Цетинье, аренда лодки на озере или реке (25 евро час за компанию), въезд в национальный парк Скадарское озер (4 евро/чел. если сядем на лодку), билет в Липскую пещеру (от 1 до 7 евро).
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера
Скадарское озеро, Цетинье и Липская пещера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexandra
Alexandra
Я живу в Черногории с 2011 года. Люблю эту страну как вторую Родину, знаю ее каждый уголок! Путешествия по Балканам — мое хобби, выросшее однажды в работу. Кроме Черногории, вожу экскурсии по Боснии и Албании. Интересуюсь историей Балканского полуострова, традициями и менталитетом жителей. Благодаря нестандартным знаниям, мои экскурсии насыщены не только исторической информацией, но и полезными советами об отдыхе, переезде в Черногорию и демонстрацией «незамыленных» мест, где редко бывают туристы.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Марина
17 сентября 2018
Экскурсия превзошла все ожидания! Александра так интересно построила наш маршрут, что мы как будто бы побывали в незабываемом путешествии. Александра интересный рассказчик, очень обаятельна и легка в общении. Всем рекомендую!
23 июля 2018
Отлично провели время! Александра увлечённый и увлекающий рассказчик! Много знает о стране и интересно рассказывает о быте, менталитете черногорцев, а также истории самой Черногории. Чувствуется опыт экскурсионной работы и поэтому есть возможность оптимизировать маршрут и «вкусно» провести время. Наши самые лучшие рекомендации Александре и большая благодарность за интересно проведённый день.
1 августа 2017
Нас было четверо на прокатной машине, идеальный вариант брать частного гида, тем более такого опытного профи, как наша Александра. Наши ожидания оправдались. Спасибо большое Александре.
29 июля 2017
Непременно отзовусь, но позже. Извините. ЮС

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