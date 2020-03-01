Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по древнему Котору

Сначала мы отправимся в город Котор – настоящую сокровищницу средневековой истории и культуры. Прогуляемся по лабиринту узких улочек, рассмотрим палаты аристократов и собор Святого Трифона, старейший действующий храм Восточной Адриатики. Вы узнаете легенду о покровителе Котора и увидите сохранившуюся церковь 12 века святого Луки – апостола Иисуса Христа! Также у вас свободное время, чтобы прогуляться по городу, посидеть в кафе под средневековыми стенами и просто купить сувениры.

Средневековый город моряков

Вы посетите атмосферный город моряков Пераст. Город знаменит своей школой капитанов, в которой обучались морскому ремеслу дети русских дворян времен Петра I. Сам городок построен в стиле барокко и покорит вас своей архитектурой.

К острову «Богородица на Рифе» на лодке

После прогулки по Перасту мы возьмем лодочку и поплывём на остров Госпа од Шкрпела (остров Святой Богородицы или «Богородица на Рифе»). Вы пройдете по рукотворному островку 15 века, познакомитесь с его историей и посетите великолепный морской музей. Венчает остров удивительно красивая католическая церковь, в которую мы обязательно зайдем.

Пейзажи Боко-Которского залива

Мы проедем по всему Боко-Которскому заливу, любуясь пейзажами прибрежных посёлков и деревушек, а из посёлка Лепетани в посёлок Каменари переплывем через залив на пароме! А по пути вы посетите знаменитый порт Порто Монтенегро, который построили миллиардеры Рокфеллер и Питерманк. Здесь мы немного прогуляемся и рассмотрим белоснежные яхты перед тем, как отправиться в обратный путь.

Кому подойдет эта экскурсия

Экскурсия неутомительная и отлично подойдет для семей с детьми, любителей истории и морских пейзажей.