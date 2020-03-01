Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Автомобильная и морская прогулка по средневековым уголкам Черногории

Александр
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Александр – ваш гид
Вас ждет путешествие по самым древним и живописным местам великолепного Бока-Которского залива! Вы пройдете по атмосферным улочкам Котора, насладитесь панорамами гор и прибрежных деревушек.

Познакомитесь с местной кухней и посетите средневековые церкви, имеющие огромное значение для культуры и истории Черногории.
225 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Сокровища Бока-Которского залива
Сокровища Бока-Которского залива

Что вас ожидает

Прогулка по древнему Котору
Сначала мы отправимся в город Котор – настоящую сокровищницу средневековой истории и культуры. Прогуляемся по лабиринту узких улочек, рассмотрим палаты аристократов и собор Святого Трифона, старейший действующий храм Восточной Адриатики. Вы узнаете легенду о покровителе Котора и увидите сохранившуюся церковь 12 века святого Луки – апостола Иисуса Христа! Также у вас свободное время, чтобы прогуляться по городу, посидеть в кафе под средневековыми стенами и просто купить сувениры.

Средневековый город моряков
Вы посетите атмосферный город моряков Пераст. Город знаменит своей школой капитанов, в которой обучались морскому ремеслу дети русских дворян времен Петра I. Сам городок построен в стиле барокко и покорит вас своей архитектурой.

К острову «Богородица на Рифе» на лодке
После прогулки по Перасту мы возьмем лодочку и поплывём на остров Госпа од Шкрпела (остров Святой Богородицы или «Богородица на Рифе»). Вы пройдете по рукотворному островку 15 века, познакомитесь с его историей и посетите великолепный морской музей. Венчает остров удивительно красивая католическая церковь, в которую мы обязательно зайдем.

Пейзажи Боко-Которского залива
Мы проедем по всему Боко-Которскому заливу, любуясь пейзажами прибрежных посёлков и деревушек, а из посёлка Лепетани в посёлок Каменари переплывем через залив на пароме! А по пути вы посетите знаменитый порт Порто Монтенегро, который построили миллиардеры Рокфеллер и Питерманк. Здесь мы немного прогуляемся и рассмотрим белоснежные яхты перед тем, как отправиться в обратный путь.

Кому подойдет эта экскурсия

Экскурсия неутомительная и отлично подойдет для семей с детьми, любителей истории и морских пейзажей.

Организационные детали

  • Экскурсия начнется около 8–9 часов утра. Даже если вы остановились не в Будве, я подъеду за вами к тем апартаментам, где вы остановились.
  • На нашем маршруте запланированы многочисленные фото-остановки и перерыв на обед. Обед предусмотрен в национальном ресторанчике с рыбными и мясными блюдами.
  • Не забудьте взять с собой полотенца, купальники, фотоаппараты и крем от загара.
  • Отдельно от экскурсии оплачиваются: лодка на остров (4 евро/чел.) и вход на остров (1 евро/чел.), обед, входные билеты в музеи и монастыри.
Сокровища Бока-Которского залива
Сокровища Бока-Которского залива
Сокровища Бока-Которского залива
Сокровища Бока-Которского залива
Сокровища Бока-Которского залива
Сокровища Бока-Которского залива
Сокровища Бока-Которского залива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Я к вашим услугам, являюсь в одном лице русским гидом и водителем с большим опытом езды по горным дорогам. С удовольствием покажу вам удивительную Черногорию и вы её полюбите так же, как и я! Покажу все самые интересные места, малоизвестные уголки страны и, самое главное, быт черногорского народа, именно то, чем отличаются наши народы, и то, что привлекает нас больше всего. Минивен Renault Grand Espace 7+1 c панорамной крышей и Mercedes B200 4+1.
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