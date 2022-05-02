Что вас ожидает

Котор — душа Черногории

На прогулке я познакомлю вас с ключевыми событиями в жизни города. Вы услышите о временах римского, османского, сербского влияния, периоде Независимости, длинной череде войн, фатальных эпизодах и участии русского флота в сражениях за Котор. Узнаете историю главных святынь — собора Св. Трифона, покровителя города, и церкви Св. Николая. Особое внимание уделим чудом уцелевшему храму Св. Луки, где я расскажу о возникновении двух алтарей — православного и католического. Кроме того, вы осмотрите храмы, дворцы и крепостные стены, сохранившие наследие венецианской культуры. И, конечно, подниметесь на крепость Св. Иоанна, с которой открывается бесподобный вид на залив.

Кукольный и романтичный Пераст

Следующий город в программе — настоящее украшение залива! Вы посетите самую высокую колокольную башню на Адриатическом побережье, с которой взглянете на бухту с другого впечатляющего ракурса. А оттуда на лодочке отправитесь на остров Богородицы, окутанный романтичной атмосферой старины. На полностью рукотворном острове, выросшем на рифе, вы посетите церковь, где я расскажу о ценных подарках, привезенных моряками со всего света. Среди них вы встретите и необычную икону, вышитую волосами жены одного из мореплавателей.

🍤 В завершение я отвезу вас на ферму устриц и мидий, где вы сможете оценить блюда из свежевыловленных морепродуктов и отдохнуть после путешествия.

Организационные детали