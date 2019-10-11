2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье

Природные красоты Черногории и культура самобытных горных деревень

Alexandra
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Alexandra – ваш гид
Этот панорамный маршрут познакомит вас с удивительными уголками Черногории, где редко бывают обычные туристы.

Чтобы добраться до аутентичных деревень Годинье и Кучка Корыта, ущелья Грло Соколово и красивейшего водопада Ниагара, мы проедем по горным серпантинам от Скадарского озера до гор Проклетие.

Вы глубже познакомитесь с историей Черногории, почувствуете единение с природой, глядя на заснеженные вершины, и даже увидите Албанию с высоты птичьего полета!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 5 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье

Что вас ожидает

Скадарское озеро и аутентичная деревушка Годинье
Вы проедете панорамной дорогой над Скадарским озером, крупнейшим на Балканах, и окажетесь в колоритной деревне Годинье, где дома стоят вплотную друг к другу (и я расскажу вам, почему). Вы познакомитесь с историей деревушки, посетите одну из местных виноделен, где узнаете о создании вина и ракии, а после, если захотите, прокатитесь на лодке по зеркальной глади Скадарскоого озера.

Окрестности Подгорицы и Букумирское озеро
Недалеко от потрясающего водопада Ниагара на реке Циевна, созданного 150 лет назад для водяных мельниц, начинается наш основной маршрут. Вы увидите роскошную панораму Подгорицы, остатки иллирийской крепости и города Медун, подниметесь к церквушке Св. Николая, построенной за счет Российской Империи, и при желании посетите дом-музей Марка Милянова — первого мера Подгорицы 19 века. А после, если у вас крепкий вестибулярный аппарат, мы отправимся по извилистой дороге к Букумирскому озеру: весной этот горный водоем, спрятавшийся среди заснеженных вершин, выглядит не хуже Альп или Гималаев!

Через деревню Кучка Корыта к ущелью Грло Соколово
На равнине среди гор Проклетие расположилась горная деревушка Кучка Корыта, где вы остановитесь на чашечку кофе, сможете отведать домашний сыр и каймак. От деревни мы пройдем 4,5 км по живописной круговой тропе с небольшими перепадами высот к ущелью Грло Соколово. Здесь с панорамных площадок вам откроется завораживающий вид: под ногами — километровая пропасть и албанские пейзажи, а перед глазами — заснеженные пики гор Проклетие! А на обратном пути в Будву, проезжая вдоль границы с Албанией, вы увидите огромную статую Иисуса, которую поставили жители деревни Делай, католические албанцы.

Организационные детали

  • Так как я не вожу авто, для экскурсии путешественникам нужно арендовать автомобиль. Также я могу нанять своего водителя: тогда к стоимости экскурсии прибавится 120 евро за легковое авто или 150 евро за 7-местный минивэн.
  • Экскурсия не рассчитана на детей, пожилых путешественников и инвалидов, т. к. маршрут включает массу горных серпантинов и пеших подъемов. Возьмите с собой удобную обувь на плоской подошве, а также кофту или ветровку.
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье
Ущелье Грло Соколово, водопад Ниагара и винодельня в Годинье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexandra
Alexandra
Я живу в Черногории с 2011 года. Люблю эту страну как вторую Родину, знаю ее каждый уголок! Путешествия по Балканам — мое хобби, выросшее однажды в работу. Кроме Черногории, вожу экскурсии по Боснии и Албании. Интересуюсь историей Балканского полуострова, традициями и менталитетом жителей. Благодаря нестандартным знаниям, мои экскурсии насыщены не только исторической информацией, но и полезными советами об отдыхе, переезде в Черногорию и демонстрацией «незамыленных» мест, где редко бывают туристы.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 октября 2019
Добрый день!
К сожалению, экскурсия не состоялась. Экскурсовод приболел.
8 мая 2019
Очень хотела попасть на эту экскурсию, она была в первом пункте моего списка, но Александра была уже занята на намеченный мною день. Итак, я решила написать Александре в надежде, что что-то может решится и Саша нашла возможность и организовала нам эту поездку. Это была самая крутая поездка в моей жизни, ощутила всю прелесть индивидуальной экскурсии. Целый день провели, любовавшись красотами гор и не капли не устали!

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