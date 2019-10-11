2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Скадарское озеро и аутентичная деревушка Годинье

Вы проедете панорамной дорогой над Скадарским озером, крупнейшим на Балканах, и окажетесь в колоритной деревне Годинье, где дома стоят вплотную друг к другу (и я расскажу вам, почему). Вы познакомитесь с историей деревушки, посетите одну из местных виноделен, где узнаете о создании вина и ракии, а после, если захотите, прокатитесь на лодке по зеркальной глади Скадарскоого озера.

Окрестности Подгорицы и Букумирское озеро

Недалеко от потрясающего водопада Ниагара на реке Циевна, созданного 150 лет назад для водяных мельниц, начинается наш основной маршрут. Вы увидите роскошную панораму Подгорицы, остатки иллирийской крепости и города Медун, подниметесь к церквушке Св. Николая, построенной за счет Российской Империи, и при желании посетите дом-музей Марка Милянова — первого мера Подгорицы 19 века. А после, если у вас крепкий вестибулярный аппарат, мы отправимся по извилистой дороге к Букумирскому озеру: весной этот горный водоем, спрятавшийся среди заснеженных вершин, выглядит не хуже Альп или Гималаев!

Через деревню Кучка Корыта к ущелью Грло Соколово

На равнине среди гор Проклетие расположилась горная деревушка Кучка Корыта, где вы остановитесь на чашечку кофе, сможете отведать домашний сыр и каймак. От деревни мы пройдем 4,5 км по живописной круговой тропе с небольшими перепадами высот к ущелью Грло Соколово. Здесь с панорамных площадок вам откроется завораживающий вид: под ногами — километровая пропасть и албанские пейзажи, а перед глазами — заснеженные пики гор Проклетие! А на обратном пути в Будву, проезжая вдоль границы с Албанией, вы увидите огромную статую Иисуса, которую поставили жители деревни Делай, католические албанцы.