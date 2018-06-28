2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Албании в колоритном Шкодере

Первый крупный город, где мы остановимся после черногорско-албанской границы – Шкодер. Здесь вы прогуляетесь по местному «Арбату», увидите памятник Марии Терезе, выпьете вкусный кофе с десертом, заглянете в сувенирные лавочки, ювелирные мастерские и парикмахерские с антуражем из 60-х. Я расскажу вам интересные факты из бурной истории Албании, которая долгое время была закрыта от всего мира, как сегодня Северная Корея. Например, раньше здесь нельзя было иметь собственный транспорт, поэтому в Шкодере многие до сих пор ездят на велосипедах, наравне с автомобилями.

Османский мост в Месе

Среди живописных горных пейзажей Албании вы встретите роскошный мост османских времен – памятник истории и культуры родом из 18 века. Невероятный архитектурный объект как будто затерялся среди мелких деревень и огородов. А ведь когда-то этот мост служил для караванов, идущих в Приштину и Стамбул. Мост в Месе посвящен национальному герою Скандербегу: вы узнаете, чем прославился этот человек и почему он является в Албании второй по популярности личностью после Матери Терезы.

Панорамы с древней крепости Розафа

Следующая наша остановка – крепость Розафа, названная так, если верить легенде, в честь девушки, закованной в этих стенах, чтобы укрепить их. Вы узнаете историю крепости, заберетесь по брусчатке к вершине холма и полюбуетесь «голливудской» надписью SHQIPONJA (орел). Мы заглянем в укромные места крепости, сделаем шикарные снимки на фоне развалин Розафы, Скадарского озера, рек Дрин и Бояна. А затем посетим небольшой музей, где собраны древние иллирийские монеты, османское оружие и предметы быта местного населения.

Албанская кухня в «Mrizi i Zanave»

Еще полчаса пути – и мы уже в сельской Албании, где можно познакомиться с аутентичной местной кухней. Албанские блюда здесь готовят исключительно из экологических продуктов, выращенных на своей ферме. У фермы вы увидите бункер из коммунистического прошлого, эко-мельницу на солнечных батареях, хлев с лошадками и коровами. Но сперва обед! А это сыры, соления, выпечка, грибы и запеченные овощи, мясо и птица, а на десерт – замороженный черничный сок, пирожное и сезонные ягоды. После такого сытного обеда, который выглядит, как в лучших мишленовских ресторанах, а стоит в 2 раза дешевле, чем в Черногории, у вас окончательно развеются мифы о гостеприимной Албании!