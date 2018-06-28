2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы

Познакомиться с историей, культурой и кухней загадочной Албании и развеять старые мифы

Alexandra
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Alexandra – ваш гид
Албания в представлении большинства иностранцев – это старые Мерседесы, бункеры и наркоторговцы.

Но на самом деле Албания – это два моря, роскошные дороги, живописные горы, вкусная еда и гостеприимные люди! Во время нашего путешествия я расскажу вам о закрытом прошлом Албании при коммунистах, о криминальных 90-х и сегодняшнем стремительном развитии.

Вы увидите эту самобытную страну с правильного ракурса, без стереотипов и навязанных страхов.

И я уверена – даже немного в нее влюбитесь!
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 5 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
5
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы

Что вас ожидает

История Албании в колоритном Шкодере
Первый крупный город, где мы остановимся после черногорско-албанской границы – Шкодер. Здесь вы прогуляетесь по местному «Арбату», увидите памятник Марии Терезе, выпьете вкусный кофе с десертом, заглянете в сувенирные лавочки, ювелирные мастерские и парикмахерские с антуражем из 60-х. Я расскажу вам интересные факты из бурной истории Албании, которая долгое время была закрыта от всего мира, как сегодня Северная Корея. Например, раньше здесь нельзя было иметь собственный транспорт, поэтому в Шкодере многие до сих пор ездят на велосипедах, наравне с автомобилями.

Османский мост в Месе
Среди живописных горных пейзажей Албании вы встретите роскошный мост османских времен – памятник истории и культуры родом из 18 века. Невероятный архитектурный объект как будто затерялся среди мелких деревень и огородов. А ведь когда-то этот мост служил для караванов, идущих в Приштину и Стамбул. Мост в Месе посвящен национальному герою Скандербегу: вы узнаете, чем прославился этот человек и почему он является в Албании второй по популярности личностью после Матери Терезы.

Панорамы с древней крепости Розафа
Следующая наша остановка – крепость Розафа, названная так, если верить легенде, в честь девушки, закованной в этих стенах, чтобы укрепить их. Вы узнаете историю крепости, заберетесь по брусчатке к вершине холма и полюбуетесь «голливудской» надписью SHQIPONJA (орел). Мы заглянем в укромные места крепости, сделаем шикарные снимки на фоне развалин Розафы, Скадарского озера, рек Дрин и Бояна. А затем посетим небольшой музей, где собраны древние иллирийские монеты, османское оружие и предметы быта местного населения.

Албанская кухня в «Mrizi i Zanave»
Еще полчаса пути – и мы уже в сельской Албании, где можно познакомиться с аутентичной местной кухней. Албанские блюда здесь готовят исключительно из экологических продуктов, выращенных на своей ферме. У фермы вы увидите бункер из коммунистического прошлого, эко-мельницу на солнечных батареях, хлев с лошадками и коровами. Но сперва обед! А это сыры, соления, выпечка, грибы и запеченные овощи, мясо и птица, а на десерт – замороженный черничный сок, пирожное и сезонные ягоды. После такого сытного обеда, который выглядит, как в лучших мишленовских ресторанах, а стоит в 2 раза дешевле, чем в Черногории, у вас окончательно развеются мифы о гостеприимной Албании!

Организационные детали

  • Въезд в Албанию безвизовый для украинцев круглый год, для россиян и белорусов с 1 апреля по 31 октября. В другие месяцы можно заехать по открытому мультишенгену.
  • Поскольку я не вожу авто, я найму водителя (120 – 150 евро). Если вы самостоятельно арендуете авто в Черногории, попросите в рентакаре сделать пометку в договоре о разрешении выезда в Албанию.
  • Дополнительные расходы: крепость Розафа – 1.5 евро, кофе с десертом – 2 евро, обед – 10 евро.
  • Если у нам хватит светового дня, можем также посетить Старый Бар или Ульцинь в Черногории.
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexandra
Alexandra
Я живу в Черногории с 2011 года. Люблю эту страну как вторую Родину, знаю ее каждый уголок! Путешествия по Балканам — мое хобби, выросшее однажды в работу. Кроме Черногории, вожу экскурсии по Боснии и Албании. Интересуюсь историей Балканского полуострова, традициями и менталитетом жителей. Благодаря нестандартным знаниям, мои экскурсии насыщены не только исторической информацией, но и полезными советами об отдыхе, переезде в Черногорию и демонстрацией «незамыленных» мест, где редко бывают туристы.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 июня 2018
Все прошло просто на ура. Рекомендую.
14 марта 2018
Мы очень долго собирались посетить загадочную Албанию, нам мешали предрассудки и мнения знакомых. Наконец нам это удалось. Встретились с Александрой у нашего отеля и «погнали» в Албанию. Саша сразу создала непринужденную атмосферу общения, как будто мы знаем друг друга много лет. Саша открытый, эрудированный человек, увлечена своей работой и любовью к Балканам. Нас поразил своей красотой Шкодер, османский мост и великолепные виды с крепости Розафа. Нас поразили своей красотой разливы бирюзовых рек, поля диких нарциссов среди бункеров, восхитительный закат. Эту красоту нам показала Саша. Нашей вишенкой на торте был обед в замечательном месте!!! Все было очень вкусно и приготовлено с любовью! А потом был настоящий праздник…..мы снова вернулись в «детство» , катались вместе с албанскими детками и их родителями в «бочках» на тракторе, кормили осликов и совершенно не хотелось уезжать из этого удивительного места. А потом был сюрприз для Саши . Нашу очаровательную
«гид-шу» знают в Албании!!! Владелец шикарного ресторана, выразил свою признательность Саше за ее статьи . А это я скажу вам….дорогого стоит….
Саша, благодаря тебе и твоим знаниям, стереотипы разрушены! Навязанные страхи развеяны! Мы влюбились в эту загадочную страну! Саша мы желаем тебе большого количества благодарных клиентов, благополучия , новых интересных маршрутов. Ирина и Юрий.

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