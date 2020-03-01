Валерия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История и легенды Герцег-Нови

В городском музее вы услышите историю создания города и, благодаря археологическим и этнографическим экспонатам, увидите, как жили здесь раньше люди. Далее мы отправимся в старый центр Герцег-Нови, где вы погуляете по узким улицам и рассмотрите древние каменные дома, построенные разными завоевателями и народами. А еще увидите главный символ города — Часовую башню — и побываете на трех его центральных площадях.

Древние крепости и завораживающие панорамы

Вы посетите две массивные крепости — Канли-Кулу и Форте Маре — и услышите их легенды и мрачную историю. А еще насладитесь потрясающим видом на Боко-Которский залив, выход в открытое Адриатическое море и красные крыши Старого города. Следом заглянете в православную церковь св. Архангела Михаила и впечатлитесь ее необычной архитектурой и внутренним убранством.

С Черногорией на «ты»

После прогулки по городу мы сядем в уютное кафе, чтобы выпить чашку кофе, как делают это все черногорцы. Вы сможете задать мне все интересующие вопросы о местных людях, традициях, культуре и интересных местах Черногории.