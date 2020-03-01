Валерия проводит ещё 1 экскурсию

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Увидеть, услышать и почувствовать душевный город на обзорной экскурсии

Валерия
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Валерия – ваш гид
Старый Герцег-Нови поистине уникален: вы не увидите здесь пестрящих сувенирами магазинов, зато сможете понаблюдать за жизнью обычных людей и услышать классическую музыку, доносящуюся из окон музыкальной школы перед собором св. Иеронима. Я покажу все самые интересные достопримечательности города и помогу раскрыть его самобытный характер.
30 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у церкви святого Спаса
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Чарующий Герцег-Нови
Чарующий Герцег-Нови

Что вас ожидает

История и легенды Герцег-Нови
В городском музее вы услышите историю создания города и, благодаря археологическим и этнографическим экспонатам, увидите, как жили здесь раньше люди. Далее мы отправимся в старый центр Герцег-Нови, где вы погуляете по узким улицам и рассмотрите древние каменные дома, построенные разными завоевателями и народами. А еще увидите главный символ города — Часовую башню — и побываете на трех его центральных площадях.

Древние крепости и завораживающие панорамы
Вы посетите две массивные крепости — Канли-Кулу и Форте Маре — и услышите их легенды и мрачную историю. А еще насладитесь потрясающим видом на Боко-Которский залив, выход в открытое Адриатическое море и красные крыши Старого города. Следом заглянете в православную церковь св. Архангела Михаила и впечатлитесь ее необычной архитектурой и внутренним убранством.

С Черногорией на «ты»
После прогулки по городу мы сядем в уютное кафе, чтобы выпить чашку кофе, как делают это все черногорцы. Вы сможете задать мне все интересующие вопросы о местных людях, традициях, культуре и интересных местах Черногории.

Организационные детали

  • Все входные билеты (музей и две крепости) включены в стоимость экскурсии.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Чарующий Герцег-Нови
Чарующий Герцег-Нови
Чарующий Герцег-Нови
Чарующий Герцег-Нови
Чарующий Герцег-Нови
Чарующий Герцег-Нови
Чарующий Герцег-Нови
Чарующий Герцег-Нови
Чарующий Герцег-Нови
Чарующий Герцег-Нови

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у церкви святого Спаса.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерия
Валерия
Меня зовут Валерия. Я четыре года живу в Черногории, в городе Герцег-Нови. Переехав на побережье Адриатического моря, я сразу влюбилась в природу этого края, его легенды и историю, традиции и язык. Тогда же поняла, что очень хочу делиться знаниями и эмоциями с гостями страны. В 2017-м году сдала экзамены и получила лицензию профессионального гида. Жду вас в Черногории, чтобы показать ее самые красивые места!
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