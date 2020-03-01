Валерия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Подгорица, древние храмы и каньон реки Морача

К знаменитым каньонам рек Морача и Тара вы отправитесь через столицу Черногории — Подгорицу. В ней вы посетите один из самых красивых на Балканах храм Христова Воскресения и, по желанию, попробуете национальный черногорский завтрак и выпьете чашечку хорошего кофе. Далее я покажу лучший панорамный вид на каньон Морачи и проведу вас к одноименному монастырю. Построенный еще в XIII веке, он впечатлит вас знаменитой древней фреской с изображением Ильи Пророка.

Черное озеро и мост Джурджевича

Мы отправимся к легендарному мосту Джурджевича, соединяющему две части страны и путь из столицы Черногории в Сербию. Если захотите, здесь вы прокатитесь на зип-лайне — канате, перетянутом над каньоном Тары на высоте 172 метра. Следом мы прогуляемся до Черного озера — сердца национального парка Дурмитор. Вы подышите пьянящим воздухом хвойного леса и услышите легенды этого необыкновенного места.