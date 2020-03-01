Валерия проводит ещё 1 экскурсию

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Величественные горы, каньоны и национальный парк Дурмитор за один день

Валерия
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Валерия – ваш гид
Вы полюбуетесь фантастически живописными каньонами рек Морача и Тара, услышите драматичную историю моста Джурджевича, подышите свежим воздухом хвойного леса и впечатлитесь насыщенным цветом Черного озера.

А я расскажу легенды этих удивительных мест и помогу прочувствовать их колорит!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории

Что вас ожидает

Подгорица, древние храмы и каньон реки Морача
К знаменитым каньонам рек Морача и Тара вы отправитесь через столицу Черногории — Подгорицу. В ней вы посетите один из самых красивых на Балканах храм Христова Воскресения и, по желанию, попробуете национальный черногорский завтрак и выпьете чашечку хорошего кофе. Далее я покажу лучший панорамный вид на каньон Морачи и проведу вас к одноименному монастырю. Построенный еще в XIII веке, он впечатлит вас знаменитой древней фреской с изображением Ильи Пророка.

Черное озеро и мост Джурджевича
Мы отправимся к легендарному мосту Джурджевича, соединяющему две части страны и путь из столицы Черногории в Сербию. Если захотите, здесь вы прокатитесь на зип-лайне — канате, перетянутом над каньоном Тары на высоте 172 метра. Следом мы прогуляемся до Черного озера — сердца национального парка Дурмитор. Вы подышите пьянящим воздухом хвойного леса и услышите легенды этого необыкновенного места.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость. Машина с водителем и бензином (вмещает до 6 человек) — 200 евро.
  • По желанию, в завершении экскурсии можно остановиться в городе Жабляк и пообедать в национальном ресторане.
  • Дополнительно оплачиваются: входные билеты в национальный парк — 3 евро с человека, завтрак и обед в национальном ресторане 5-15 евро с человека (по желанию), зип-лайн — 10 евро с человека (по желанию).
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории
Путешествие на север Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерия
Валерия
Меня зовут Валерия. Я четыре года живу в Черногории, в городе Герцег-Нови. Переехав на побережье Адриатического моря, я сразу влюбилась в природу этого края, его легенды и историю, традиции и язык. Тогда же поняла, что очень хочу делиться знаниями и эмоциями с гостями страны. В 2017-м году сдала экзамены и получила лицензию профессионального гида. Жду вас в Черногории, чтобы показать ее самые красивые места!
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Валерия проводит ещё 1 экскурсию

Чарующий Герцег-НовиЧарующий Герцег-НовиЧарующий Герцег-Нови
30 за человека
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Увидеть, услышать и почувствовать душевный город на обзорной экскурсии
Старый Герцег-Нови поистине уникален: вы не увидите здесь пестрящих сувенирами магазинов, зато сможете понаблюдать за жизнью обычных людей и услышать классическую музыку, доносящуюся из окон музыкальной школы перед собором св. Иеронима. Я покажу все самые интересные достопримечательности города и помогу раскрыть его самобытный характер.

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