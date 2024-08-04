1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: памятники, музеи и архитектура
Узнайте, как Рудольф Каружич стал героем анекдотов, и почему ему поставили памятник. Прогуляйтесь по следам Австро-Венгрии в городском парке
Начало: В центре Херцег-Нови
Сегодня в 21:00
Завтра в 18:00
€70 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение к вершинам Черногории и прогулка по Котору
Прокатитесь на канатной дороге и насладитесь панорамой Черногории с высоты. Продолжите прогулку по средневековому Котору, узнав его тайны и легенды
Начало: По договорённости
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€155 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен
Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
скидка
9%
1.5 часа
Индивидуальная
Посещение виллы Тито в Херцеге-Нови: кабинеты, бункер, сад и виды на Которский залив
Погрузитесь в историю на вилле Иосипа Броз Тито в Игало. Исследуйте архитектуру, интерьеры и узнайте о жизни президента Югославии
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
35€32 за человека
скидка
15%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
Погрузитесь в историю Черногории, посетив дворцы Негоша и короля Николы, Музей денег и дегустацию сыра и пршута. Узнайте о правителях и их жизни
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
250€213 за всё до 4 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: каньоны, горы и тайны Черногории. Погрузитесь в удивительный мир природы и истории
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 августа 2024Очень легко и интересно прошла экскурсия, все понравилось, время пролетело незаметно! Поэтому рекомендую Егора, как экскурсовода.
- ИИлья27 июля 2024Большое спасибо Ирине, мы были в полном восторге!!!
- AAlja20 июля 2024Очень содержательно, интересно, учитывает состав группы (у нас были дети). Ответил на все вопросы
- ВВасилий17 июля 2024Шикарная прогулка по городу!!! Познавательно, грамотно, позитивно! От Егора исходит прямо приятная энергия. Грамотная, чистая речь, не сухо, в меру эмоционально, но
- ННаталья10 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Ксения молодец, все хорошо организовано, приятно общаться, обязательно обратимся еще. Рекомендую Ксению всем.
- ААлексей25 февраля 2024Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!
- AAnna7 декабря 2023Отличная экскурсия, просто супер! Спасибо! Гид очень интересно рассказывала и показывала необычные места. Подача рассказа легкая, но чувствуются глубокие знания,
Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Херцеге-Нови
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Херцеге-Нови
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в августе 2024
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 32 до 315 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Экскурсии на русском языке в Херцеге-Нови (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 14 ⭐ отзывов, цены от €32. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь