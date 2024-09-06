1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Памятник Рудольфу Каружичу - история городского чудака
Узнайте, как Рудольф Каружич стал героем анекдотов, и почему ему поставили памятник. Прогуляйтесь по следам Австро-Венгрии в городском парке
Начало: В центре Херцег-Нови
Завтра в 14:00
10 сен в 14:00
€70 за всё до 6 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические тайны Херцег-Нови
Экскурсия по Херцег-Нови в дружеской атмосфере. Узнайте тайны города, его историю и неочевидные локации. Подходит для всех, кто хочет узнать город лучше
Начало: В центре города
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
70€63 за всё до 6 чел.
скидка
20%
3 часа
Водная прогулка
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Херцег-Нови. Морская прогулка и пешая экскурсия по Перасту откроют вам тайны пиратов и аристократов
Начало: В порту города
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
390€312 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 сентября 2024Великолепная экскурсия по Херцег-Нови. Отличное знание материала, поданное в формате приятной прогулки. Однозначно рекомендую 👍🏻
- ННаталья1 сентября 2024Интеллигентный, благородный человек. Красивая женщина. Супер профессиональный экскурсовод, тонко чувствующий собеседника, его настроение и сферу интересов. Вот какие впечатления остались у
- ДДарья23 августа 2024Замечательная экскурсия! Отдыхали семьей и все остались в полном восторге- гид делился будто всем, что только можно знать об истории Черногории
- ООльга18 августа 2024Огромное спасибо Егору за великолепный рассказ о Херцег-Нови. Егор не только рассказал историю города, показал основные достопримечательности, но мы увидели и чудесные, тайные уголки этого города-крепости. Отличный, очень эрудированный экскурсовод.
- ППолина18 августа 2024Шикарная прогулка!! И прекрасные впечатления! Ксения - одна из лучших гидов, у которых мы были, доброжелательный и очень приятный человек,
- ААлександр12 августа 2024Наверное один из лучших кскурсоводов, которых я встречал. Очень ответственный, к экскурсии подготовил материалы для демонстрации на планшете. Все было супер. Очень рекомендую
- ИИлья22 июля 2024Спасибо за это приключение. Всё было отлично!
- EElena21 июля 2024Как раз то что нужно для первого знакомства с городом! Интересно и детям и взрослым. Рассказ Ксении интересный и живой. Прогулка по маршруту достаточно легкая (мало лестниц:))
Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «На Рождество»
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