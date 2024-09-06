На Рождество – экскурсии в Херцеге-Нови

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €63, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Историческая прогулка по Херцег-Нови
Пешая
14 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Памятник Рудольфу Каружичу - история городского чудака
Узнайте, как Рудольф Каружич стал героем анекдотов, и почему ему поставили памятник. Прогуляйтесь по следам Австро-Венгрии в городском парке
Начало: В центре Херцег-Нови
Завтра в 14:00
10 сен в 14:00
70 за всё до 6 чел.
Тайны Херцег-Нови
Пешая
скидка
10%
14 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические тайны Херцег-Нови
Экскурсия по Херцег-Нови в дружеской атмосфере. Узнайте тайны города, его историю и неочевидные локации. Подходит для всех, кто хочет узнать город лучше
Начало: В центре города
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
7063 за всё до 6 чел.
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
скидка
20%
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Херцег-Нови. Морская прогулка и пешая экскурсия по Перасту откроют вам тайны пиратов и аристократов
Начало: В порту города
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
390312 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 сентября 2024
    Историческая прогулка по Херцег-Нови
    Великолепная экскурсия по Херцег-Нови. Отличное знание материала, поданное в формате приятной прогулки. Однозначно рекомендую 👍🏻
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2024
    Тайны Херцег-Нови
    Интеллигентный, благородный человек. Красивая женщина. Супер профессиональный экскурсовод, тонко чувствующий собеседника, его настроение и сферу интересов. Вот какие впечатления остались у
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    меня от Ксении. Экскурсия по Герцог Нови была очень содержательной, интересной, с правильно выстроенным маршрутом. Однозначно рекомендую! Уверена, что все экскурсии, которые предлагает Ксения, проходят на высоком профессиональном уровне. Потому, что по другому она не умеет.

  • Д
    Дарья
    23 августа 2024
    Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
    Замечательная экскурсия! Отдыхали семьей и все остались в полном восторге- гид делился будто всем, что только можно знать об истории Черногории
    Замечательная экскурсия! Отдыхали семьей и все остались в полном восторге- гид делился будто всем, что только можно знать об истории Черногории
  • О
    Ольга
    18 августа 2024
    Историческая прогулка по Херцег-Нови
    Огромное спасибо Егору за великолепный рассказ о Херцег-Нови. Егор не только рассказал историю города, показал основные достопримечательности, но мы увидели и чудесные, тайные уголки этого города-крепости. Отличный, очень эрудированный экскурсовод.
  • П
    Полина
    18 августа 2024
    Тайны Херцег-Нови
    Шикарная прогулка!! И прекрасные впечатления! Ксения - одна из лучших гидов, у которых мы были, доброжелательный и очень приятный человек,
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    очень образованная, а информацию подает легко и с юмором. Увлекательный рассказ дополнялся фото и видеорядом, это было очень необычно и современно. Было невероятно интересно услышать детские воспоминания о городе и о Черногории, вы такого точно ни у кого не узнаете. Замечу еще, что пока мы шли многие черногорцы здороваются с Ксенией, это очень классно, что мы попали к настоящему местному жителю, которая знает в городе все и вся. И еще нам очень понравился формат, когда не сплошной рассказ, а с элементами квеста. Мы разгадывали загадки, заходили в такие уголки, куда сами не догадались бы заглянуть, увидели следы разных завоевателей города, крутые видовые площадки. Все не буду рассказывать, чтобы сохранить интригу для будущих туристов)) Всем рекомендую Ксению как гида и эту экскурсию. Очень жаль, что мы раньше не догадались забронировать другие прогулки Ксении. Еще замечу, что гид посоветовала в жаркие дни прогулку бронировать на вечер. Мы так и сделали, это было очень правильно - гораздо комфортнее и отличная вечерняя летняя атмосфера города. Ксения, большое спасибо за прекрасный вечер и приятные эмоции, и до встречи в следующем году Вы-лучший гид ❤️

  • А
    Александр
    12 августа 2024
    Историческая прогулка по Херцег-Нови
    Наверное один из лучших кскурсоводов, которых я встречал. Очень ответственный, к экскурсии подготовил материалы для демонстрации на планшете. Все было супер. Очень рекомендую
    Наверное один из лучших кскурсоводов, которых я встречал. Очень ответственный, к экскурсии подготовил материалы для демонстрации на планшете
  • И
    Илья
    22 июля 2024
    Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
    Спасибо за это приключение. Всё было отлично!
  • E
    Elena
    21 июля 2024
    Тайны Херцег-Нови
    Как раз то что нужно для первого знакомства с городом! Интересно и детям и взрослым. Рассказ Ксении интересный и живой. Прогулка по маршруту достаточно легкая (мало лестниц:))

Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «На Рождество»

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  1. Самое главное
  2. Пивское озеро
  3. Дурмитор
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в сентябре 2024
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 312 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Экскурсии на русском языке в Херцеге-Нови (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 30 ⭐ отзывов, цены от €63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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