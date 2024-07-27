6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение к вершинам Черногории и прогулка по Котору
Прокатитесь на канатной дороге и насладитесь панорамой Черногории с высоты. Продолжите прогулку по средневековому Котору, узнав его тайны и легенды
Начало: По договорённости
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€155 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен
Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: каньоны, горы и тайны Черногории. Погрузитесь в удивительный мир природы и истории
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья27 июля 2024Большое спасибо Ирине, мы были в полном восторге!!!
- ННаталья10 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Ксения молодец, все хорошо организовано, приятно общаться, обязательно обратимся еще. Рекомендую Ксению всем.
- ААлексей25 февраля 2024Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!
- AAnna7 декабря 2023Отличная экскурсия, просто супер! Спасибо! Гид очень интересно рассказывала и показывала необычные места. Подача рассказа легкая, но чувствуются глубокие знания,
Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Однодневные»
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