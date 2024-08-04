Все – экскурсии в Херцеге-Нови

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Романтичный Херцег-Нови
На машине
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови: индивидуальная экскурсия по крепостям и живописным видам
Зелёный и уединённый Херцег-Нови привлекает художников и писателей. Узнайте его историю, посетите средневековые крепости и насладитесь природными видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 4 чел.
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
На машине
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение к вершинам Черногории и прогулка по Котору
Прокатитесь на канатной дороге и насладитесь панорамой Черногории с высоты. Продолжите прогулку по средневековому Котору, узнав его тайны и легенды
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
12 авг в 08:00
155 за всё до 4 чел.
Историческая прогулка по Херцег-Нови
Пешая
10 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: памятники, музеи и архитектура
Узнайте, как Рудольф Каружич стал героем анекдотов, и почему ему поставили памятник. Прогуляйтесь по следам Австро-Венгрии в городском парке
Начало: В центре Херцег-Нови
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
70 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2024
    Историческая прогулка по Херцег-Нови
    Очень легко и интересно прошла экскурсия, все понравилось, время пролетело незаметно! Поэтому рекомендую Егора, как экскурсовода.
  • A
    Alja
    20 июля 2024
    Историческая прогулка по Херцег-Нови
    Очень содержательно, интересно, учитывает состав группы (у нас были дети). Ответил на все вопросы
  • В
    Василий
    17 июля 2024
    Историческая прогулка по Херцег-Нови
    Шикарная прогулка по городу!!! Познавательно, грамотно, позитивно! От Егора исходит прямо приятная энергия. Грамотная, чистая речь, не сухо, в меру эмоционально, но
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    без перегибов. Чувствует группу, были с ребенком 10 лет - не загнал, но и при этом провел по части лестниц города. Очень понравилось! Рекомендуем от чистого сердца!!!

    Шикарная прогулка по городу!!!Шикарная прогулка по городу!!!Шикарная прогулка по городу!!!Шикарная прогулка по городу!!!Шикарная прогулка по городу!!!
  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Романтичный Херцег-Нови
    Хотелось посмотреть Херцег Нови, так как о городе очень мало информации. Кроме того, было важно, чтобы гид был лицензированный и
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    давно живущий в стране, а не приехавший недавно с информацией из Википедии) Александр - прекрасный гид, владеет сербским и отлично знает местные реалии, это чувствуется с первых фраз. Мы проехали в интересные места, куда сама бы я не попала, посмотрели очень крутые локации не для массового туризма. Александр прекрасный рассказчик. Рассказывает понятным языком, с хорошим чувством юмора, было действительно интересно) Еще хочу отметить Александра как комфортного водителя. В общем рекомендую эту интересную экскурсию и гида!)

  • Л
    Любовь
    18 июня 2024
    Романтичный Херцег-Нови
    Нам понравилась экскурсия с Александром. Он живёт здесь и искренне любит Черногорию и Герцег-Нови, рассказывает об этих местах очень интересно,
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    не сухо, видно что знает много из истории, культуре, быте этих мест, причём многое не понаслышке, а из личного опыта. Понятно почему экскурсия пешеходно-автомобильная, гид возил нас по многим интересным местам - красивые обзорные площадки с видами на залив, остатки старых укреплений, старый очень красивый монастырь, мы прогулялись по историческим улочкам Герцег-Нови. Александр знает много фактов и легенд, не перегружает свою экскурсию, слушать его одно удовольствие, знает ответы на наши вопросы об этих местах. Мы жили в Перасте - он забрал нас из отеля и потом отвёз обратно. По Герцег-Нови проводится не много экскурсий и тем радостнее было найти гида, который очень интересно и с душой их проводит. Рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    10 июня 2024
    «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
    Очень понравилась экскурсия. Ксения молодец, все хорошо организовано, приятно общаться, обязательно обратимся еще. Рекомендую Ксению всем.
    Очень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсия
  • A
    Anna
    7 декабря 2023
    «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
    Отличная экскурсия, просто супер! Спасибо! Гид очень интересно рассказывала и показывала необычные места. Подача рассказа легкая, но чувствуются глубокие знания,
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    это очень здорово. Совершенно по-другому начинаешь смотреть на страну при таких экскурсиях. Хочу еще поблагодарить за то, что программу адаптировали под нас. Будущим туристам от души рекомендую Ксению!

  • А
    Анна
    13 марта 2023
    Романтичный Херцег-Нови
    Побывали с семьёй на этой прекрасной экскурсии! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с историей Херцег Нови и в целом Черногории.
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    Честно говоря, после неё теперь ощущение, что знаем о стране всё что нужно и даже больше) Здесь и архитектура, и история, и великолепные виды. Очень понравились необычные истории про судьбы местных жителей и тайные места! Гид Александр – очень эрудированный, рассказывает интересно, понятными словами, сразу нашел общий язык с нашим подростком. В общем, от души рекомендую эту экскурсию, вы будете приятно удивлены и замечательно проведете время. 5 баллов!

Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Все»

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  1. Романтичный Херцег-Нови
  2. «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
  3. Историческая прогулка по Херцег-Нови
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  1. Самое главное
  2. Пивское озеро
  3. Дурмитор
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в августе 2024
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 155. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
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