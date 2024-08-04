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не сухо, видно что знает много из истории, культуре, быте этих мест, причём многое не понаслышке, а из личного опыта. Понятно почему экскурсия пешеходно-автомобильная, гид возил нас по многим интересным местам - красивые обзорные площадки с видами на залив, остатки старых укреплений, старый очень красивый монастырь, мы прогулялись по историческим улочкам Герцег-Нови. Александр знает много фактов и легенд, не перегружает свою экскурсию, слушать его одно удовольствие, знает ответы на наши вопросы об этих местах. Мы жили в Перасте - он забрал нас из отеля и потом отвёз обратно. По Герцег-Нови проводится не много экскурсий и тем радостнее было найти гида, который очень интересно и с душой их проводит. Рекомендуем!