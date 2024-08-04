4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови: индивидуальная экскурсия по крепостям и живописным видам
Зелёный и уединённый Херцег-Нови привлекает художников и писателей. Узнайте его историю, посетите средневековые крепости и насладитесь природными видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение к вершинам Черногории и прогулка по Котору
Прокатитесь на канатной дороге и насладитесь панорамой Черногории с высоты. Продолжите прогулку по средневековому Котору, узнав его тайны и легенды
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
12 авг в 08:00
€155 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: памятники, музеи и архитектура
Узнайте, как Рудольф Каружич стал героем анекдотов, и почему ему поставили памятник. Прогуляйтесь по следам Австро-Венгрии в городском парке
Начало: В центре Херцег-Нови
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€70 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 августа 2024Очень легко и интересно прошла экскурсия, все понравилось, время пролетело незаметно! Поэтому рекомендую Егора, как экскурсовода.
- AAlja20 июля 2024Очень содержательно, интересно, учитывает состав группы (у нас были дети). Ответил на все вопросы
- ВВасилий17 июля 2024Шикарная прогулка по городу!!! Познавательно, грамотно, позитивно! От Егора исходит прямо приятная энергия. Грамотная, чистая речь, не сухо, в меру эмоционально, но
- ЕЕлена14 июля 2024Хотелось посмотреть Херцег Нови, так как о городе очень мало информации. Кроме того, было важно, чтобы гид был лицензированный и
- ЛЛюбовь18 июня 2024Нам понравилась экскурсия с Александром. Он живёт здесь и искренне любит Черногорию и Герцег-Нови, рассказывает об этих местах очень интересно,
- ННаталья10 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Ксения молодец, все хорошо организовано, приятно общаться, обязательно обратимся еще. Рекомендую Ксению всем.
- AAnna7 декабря 2023Отличная экскурсия, просто супер! Спасибо! Гид очень интересно рассказывала и показывала необычные места. Подача рассказа легкая, но чувствуются глубокие знания,
- ААнна13 марта 2023Побывали с семьёй на этой прекрасной экскурсии! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с историей Херцег Нови и в целом Черногории.
Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Херцеге-Нови
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Херцеге-Нови
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в августе 2024
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 155. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Экскурсии на русском языке в Херцеге-Нови (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 15 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь