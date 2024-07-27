И Илья Боко-Которская бухта на ладошке Большое спасибо Ирине, мы были в полном восторге!!!

И Илья Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови Спасибо за это приключение. Всё было отлично!

Н Наталья «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору Очень понравилась экскурсия. Ксения молодец, все хорошо организовано, приятно общаться, обязательно обратимся еще. Рекомендую Ксению всем.

А Алексей Боко-Которская бухта на ладошке Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!