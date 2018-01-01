Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Херцега-Нови

Каньоны Черногории

В начале экскурсии мы движемся на север страны вдоль побережья, по дороге любуясь красотами острова Святого Стефана

В начале экскурсии мы движемся на север страны вдоль побережья, по дороге любуясь красотами острова Святого Стефана, Скадарского озера, каньоном реки Морача, посещаем монастырь Морача 1252 г., совершаем прогулку по национальному парку Биоградская гора, где имеем возможность полюбоваться озером ледникового происхождения (Биоградское озеро).
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории

Что вас ждет?

В начале экскурсии мы движемся на север страны вдоль побережья, по дороге любуясь красотами острова Святого Стефана, Скадарского озера, каньоном реки Морача, посещаем монастырь Морача 1252 г., совершаем прогулку по национальному парку Биоградская гора, где имеем возможность полюбоваться озером ледникового происхождения (Биоградское озеро).
Погуляем по самому высокому мосту на Балканах, посетим самый большой парк Черногории, включенный во Всемирный список наследия ЮНЕСКО - парк Дурмитор, где у вас будет уникальная возможность искупаться в окруженном реликтовым хвойным лесом Черном озере, прозрачность воды которого составляет до 9 метров в глубину.
На обратном пути вашему вниманию будет представлен каньон реки Комарница, город Никшич, известный производством черногорского пива Никшичко, далее Данилов град, Подгорица и возвращаемся в Будву.
В процессе экскурсии вам будет предоставлено время на фотопаузы, завтрак, обед. На мосту Джурджевича желающие могут прокатиться на ZipLine через каньон реки Тара (приблизительная стоимость услуги 20 €).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автомобиле с кондиционером
  • Услуги русскоязычного гида
  • Страховка от позднего возвратат
Что не входит
  • Питание
  • Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
  • Туристические налоги и сборы (обязательно)
  • Платная парковка (обязательно)
  • Входные билеты в национальные парки Дурмитор и Београдско Езеро (обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • При посещении церквей и монастырей, одежа должна прикрывать плечи и колени!
  • Рекомендуем взять с собой: удобную обувь, мелкие деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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