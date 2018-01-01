Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Херцега-Нови

Что вас ждет?

В начале экскурсии мы движемся на север страны вдоль побережья, по дороге любуясь красотами острова Святого Стефана, Скадарского озера, каньоном реки Морача, посещаем монастырь Морача 1252 г., совершаем прогулку по национальному парку Биоградская гора, где имеем возможность полюбоваться озером ледникового происхождения (Биоградское озеро).

Погуляем по самому высокому мосту на Балканах, посетим самый большой парк Черногории, включенный во Всемирный список наследия ЮНЕСКО - парк Дурмитор, где у вас будет уникальная возможность искупаться в окруженном реликтовым хвойным лесом Черном озере, прозрачность воды которого составляет до 9 метров в глубину.

На обратном пути вашему вниманию будет представлен каньон реки Комарница, город Никшич, известный производством черногорского пива Никшичко, далее Данилов град, Подгорица и возвращаемся в Будву.

В процессе экскурсии вам будет предоставлено время на фотопаузы, завтрак, обед. На мосту Джурджевича желающие могут прокатиться на ZipLine через каньон реки Тара (приблизительная стоимость услуги 20 €).