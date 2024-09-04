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эти места, как свои пять пальцев. Любит свою Родину, гордится ею. Скадарское озеро красиво. Мы взяли часовую прогулку на быстроходном катере и объездили все озеро с ветерком. Нам предложили искупаться. И было великолепно плавать возле белых водяных лилий. Дорога обратно в Котор пролегает через Национальный парк Ловчен. Настоящий сосновый лес. Высоко. Прохладно. И конечно, панорама, которая открывается сверху на Боко-Которский залив, завораживает и восторгает. А спуск по Ловченскому серпантину с 29 поворотами-отдельная аттракция. Но машину вел Иван и мы чувствовали его уверенные и надежные руки. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию. Заезжать ли в Негуши? Можно пропустить