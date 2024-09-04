На Рождество – экскурсии в Которе

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Которе на русском языке, цены от €190, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
На машине
27 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
21 сен в 07:00
22 сен в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
На машине
На катере
7 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительные горные пейзажи северной Черногории. Величественные каньоны, изумрудные озера и панорамные виды ждут вас
13 сен в 08:00
14 сен в 08:00
350315 за всё до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Котора)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Котора): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневекового Котора на индивидуальной экскурсии. Узнайте тайны старых башен и истории о русских, устроивших пожар. Подходит для всех
Начало: По договорённости
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 сентября 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Нам было очень интересно и комфортно с Иваном в экскурсии по Скадарскому озеру и Ловчену. Иван черногорец, уроженец Котора. Знает
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    эти места, как свои пять пальцев. Любит свою Родину, гордится ею. Скадарское озеро красиво. Мы взяли часовую прогулку на быстроходном катере и объездили все озеро с ветерком. Нам предложили искупаться. И было великолепно плавать возле белых водяных лилий. Дорога обратно в Котор пролегает через Национальный парк Ловчен. Настоящий сосновый лес. Высоко. Прохладно. И конечно, панорама, которая открывается сверху на Боко-Которский залив, завораживает и восторгает. А спуск по Ловченскому серпантину с 29 поворотами-отдельная аттракция. Но машину вел Иван и мы чувствовали его уверенные и надежные руки. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию. Заезжать ли в Негуши? Можно пропустить

    Нам было очень интересно и комфортно с Иваном в экскурсии по Скадарскому озеру и Ловчену. Иван
  • Т
    Татьяна
    22 августа 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Это не экскурсия, это поездка в компании вашего давнего друга черногорца, который расскажет вам то, что вы не прочитаете в
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    путеводителе. И места, куда он вас привезёт, вы не найдёте. И советы, которые он даст работают на 100%. Для первого знакомства со страной это лучший выбор.

  • О
    Олег
    15 августа 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Отличная экскурсия и прекрасный гид Иван! Красивейшее Скадарское озеро, живописная река Црнаевичи с прозрачной водой, кувшинками и огромными колониям птиц, захватывающий дух вид на Которский залив с высоты птичьего полета и потрясающий пршут в Ньегуши.
    Отличная экскурсия и прекрасный гид Иван! Красивейшее Скадарское озеро, живописная река Црнаевичи с прозрачной водой, кувшинкамиОтличная экскурсия и прекрасный гид Иван! Красивейшее Скадарское озеро, живописная река Црнаевичи с прозрачной водой, кувшинкамиОтличная экскурсия и прекрасный гид Иван! Красивейшее Скадарское озеро, живописная река Црнаевичи с прозрачной водой, кувшинкамиОтличная экскурсия и прекрасный гид Иван! Красивейшее Скадарское озеро, живописная река Црнаевичи с прозрачной водой, кувшинкамиОтличная экскурсия и прекрасный гид Иван! Красивейшее Скадарское озеро, живописная река Црнаевичи с прозрачной водой, кувшинками
  • P
    Pavel
    30 июля 2024
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось. И маршрут с красивыми локациями, и интересный рассказ гида. Рекомендую.
  • А
    Андрей
    2 июля 2024
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Отличная поездка. Иван доброжелательный и комфортный экскурсовод, интересный и ненавязчивый рассказчик. Прокатил по замечательным живописным местам Черногории, рассказал много интересного.
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    На обратном пути по нашей просьбе скорректировал маршрут и завез в магазин. Поездка разнообразила отдых у моря, открыла Черногорию с другой стороны. Рекомендуем.

  • О
    Ольга
    14 июня 2024
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Экскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличный гид. Все было очень комфортно, удобно и интересно. Иван дал очень много полезных советов и показал очень интересные и красивые места. Все очень понравилось.
    Экскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличный

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «На Рождество»

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  1. Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
  2. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
  3. Из Котора - к сердцу северных гор
  4. Тайны Херцег-Нови (из Котора)
Сколько стоит экскурсия по Котору в сентябре 2024
Сейчас в Которе в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 345 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Которе (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 34 ⭐ отзыва, цены от €190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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