11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
21 сен в 07:00
22 сен в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
8 часов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительные горные пейзажи северной Черногории. Величественные каньоны, изумрудные озера и панорамные виды ждут вас
13 сен в 08:00
14 сен в 08:00
350€315 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Котора): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневекового Котора на индивидуальной экскурсии. Узнайте тайны старых башен и истории о русских, устроивших пожар. Подходит для всех
Начало: По договорённости
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 сентября 2024Нам было очень интересно и комфортно с Иваном в экскурсии по Скадарскому озеру и Ловчену. Иван черногорец, уроженец Котора. Знает
- ТТатьяна22 августа 2024Это не экскурсия, это поездка в компании вашего давнего друга черногорца, который расскажет вам то, что вы не прочитаете в
- ООлег15 августа 2024Отличная экскурсия и прекрасный гид Иван! Красивейшее Скадарское озеро, живописная река Црнаевичи с прозрачной водой, кувшинками и огромными колониям птиц, захватывающий дух вид на Которский залив с высоты птичьего полета и потрясающий пршут в Ньегуши.
- PPavel30 июля 2024Отличная экскурсия! Все очень понравилось. И маршрут с красивыми локациями, и интересный рассказ гида. Рекомендую.
- ААндрей2 июля 2024Отличная поездка. Иван доброжелательный и комфортный экскурсовод, интересный и ненавязчивый рассказчик. Прокатил по замечательным живописным местам Черногории, рассказал много интересного.
- ООльга14 июня 2024Экскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличный гид. Все было очень комфортно, удобно и интересно. Иван дал очень много полезных советов и показал очень интересные и красивые места. Все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «На Рождество»
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