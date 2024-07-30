Однодневные – экскурсии в Которе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Которе на русском языке, цены от €100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
На машине
2 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Индивидуальная экскурсия по Котору и Перасту: старинные улочки, древние соборы и морская прогулка к островам
20 авг в 08:00
23 авг в 08:00
193 за всё до 6 чел.
Котор и Пераст: сокровища Боки Которской
На машине
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской
Погрузитесь в историю Котора и Пераста, прогуляйтесь по старинным улочкам, поднимитесь на крепостные стены и насладитесь видами с горы Ловчен
15 авг в 12:00
16 авг в 12:00
100 за всё до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительные горные пейзажи северной Черногории. Величественные каньоны, изумрудные озера и панорамные виды ждут вас
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
350315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    30 июля 2024
    Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
    Олег знающий и внимательный гид! Все прошло отлично - материал, организация! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    23 июля 2024
    Котор и Пераст: сокровища Боки Которской
    Большое спасибо Ирине за проведенную экскурсию! Всё четко, оперативно и согласно договоренностям. Очень ценно и то, что Ирина уточнила пожелания к
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    экскурсии и построила маршрут согласно им (например, мы хотели попасть на устричную ферму, Ирина учла наши пожелания, хотя изначально в описание экскурсии это не входило). Пераст, Котор, устричная ферма и - вишенка на торте - подъём по серпантину на гору, откуда открывались незабываемые виды на море, бухту (и даже на взлетную полосу аэропорта в Тивате!). Весь день с нами. На машине Ирины + пешком по городу. 7 часов (вместо изначально оговоренных 5,5 часов). По цене бюджетней точно не будет нигде: качество экскурсии намного превышает ее цену! Ирина поделилась всей информацией, которую она знает о Черногории. На экскурсии по Старому городу в Которе обращала наше внимание на такие нюансы, которые мы даже не замечали, когда ранее гуляли самостоятельно. Отвечала на самые наши заковыристые вопросы:) Большое спасибо Ирине: данная экскурсия точно останется с нами в памяти надолго. Рекомендуем от души.

    Большое спасибо Ирине за проведенную экскурсию!Большое спасибо Ирине за проведенную экскурсию!
  • Г
    Галина
    17 июля 2024
    Котор и Пераст: сокровища Боки Которской
    Посетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самые красивые и интересные достопримечательности.
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    Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий и погодных условий (было очень жарко). А вишенкой на торте было посещение ресторана на горе Ловчен (910 м н. у.) с видом на залив и неповторимым закатом! Кухня ресторана тоже порадовала традиционными мясными блюдами и доступными ценами. Мы интересно и с пользой провели этот день.

    Посетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самыеПосетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самыеПосетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самыеПосетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самыеПосетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самые
  • Н
    Надежда
    6 июля 2024
    Котор и Пераст: сокровища Боки Которской
    Необыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильнике, заканчивая небольшим сувениром от
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    местных виноделов. Во время рассказа чувствуешь, насколько глубоко Ирина знает историю этих городов и островов, которые мы посетили в рамках экскурсии. Но при таком высоком профессионализме всё проходило чрезвычайно доброжелательно, настолько, уже уже через пол часа нам с мужем казалось, что мы знаем Ирину уже много лет, просто давно не виделись и вот сейчас встретились и гуляем))) Мой муж по-русски не понимает, Ирина этого не знала заранее, но на ходу смогла перестроить свой рассказ так, чтобы самые интересные места были продублированы и на английском. Что касается заката на горе Ловчен - это отдельная история - его просто надо увидеть… Те фото, которые я прикладываю не передают и сотой доли того, что мы наблюдали во время ужина. Очень рекомендую - не пожалеете ни минуты!

    Необыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильнике
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2022
    Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
    Спасибо гиду, он очень подкован, излагает грамотно, показалось что у него есть ответы на все вопросы, правда мы много не
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    задавали, поскольку в Черногории не первую неделю и уже многое знали сами,путешествуя и по путеводителям. Удобно было что начало экскурсии плавающее и нам не нужно было издалека приезжать к раннему времени. Есть конечно вопрос к построению самой экскурсии, она оказалась практически наполовину обзорно -автомобильная, что не привлекательно для туристов с машиной, как мы, но этот формат НЕ БЫЛ указан в описании! То есть вы проходите (бегло!) старый город (почему то далеко не весь, даже без подъёма на стену!), едете в пераст, там тоже экспресс поездка на остров, и … и все)) Дальше можно было бы заканчивать, ведь вы едете оставшееся время просто вдоль побережья вокруг, чтобы вернуться в Котор) ещё раз оговорюсь, что возможно для туристов без машины такая поездка недоступна самим и потому привлекательна. Но это надо в явном виде писать. И ещё один момент… экскурсия длится НЕ 6 заявленных часов. В нашем случае она длилась 3.40, что как говорится на треть меньше. Этот вопрос я задала Олегу, но он лишь сказал что обычно в нее входит и время забора туристов из окрестностей, а мы приехали в Котор сами. Мы не стали докапываться, но.. по моему это совсем не так, ведь во первых 2.20 на забор туристов это нереальная цифра,все побережье можно проехать за это время, плюс в описании же явно указано "встреча у старого города". То есть 6 часов с этого момента. Я не стала бы так много времени уделять длительности, но как то обидно недополучить 60 проц информации и впечатлений за стоимость 100 процентов) Да простит меня Олег, я старалась быть исключительно объективной. Возможно мой отзыв будет поводом либо изменить и уточнить описание программы, либо скорректировать саму экскурсию в длительности и насыщенности.

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Однодневные»

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  3. Из Котора - к сердцу северных гор
Сколько стоит экскурсия по Котору в августе 2024
Сейчас в Которе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 315 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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