6 часов
Водная прогулка
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Индивидуальная экскурсия по Котору и Перасту: старинные улочки, древние соборы и морская прогулка к островам
20 авг в 08:00
23 авг в 08:00
€193 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской
Погрузитесь в историю Котора и Пераста, прогуляйтесь по старинным улочкам, поднимитесь на крепостные стены и насладитесь видами с горы Ловчен
15 авг в 12:00
16 авг в 12:00
€100 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительные горные пейзажи северной Черногории. Величественные каньоны, изумрудные озера и панорамные виды ждут вас
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра30 июля 2024Олег знающий и внимательный гид! Все прошло отлично - материал, организация! Рекомендую!
- ЮЮлия23 июля 2024Большое спасибо Ирине за проведенную экскурсию! Всё четко, оперативно и согласно договоренностям. Очень ценно и то, что Ирина уточнила пожелания к
- ГГалина17 июля 2024Посетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самые красивые и интересные достопримечательности.
- ННадежда6 июля 2024Необыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильнике, заканчивая небольшим сувениром от
- ЕЕкатерина28 августа 2022Спасибо гиду, он очень подкован, излагает грамотно, показалось что у него есть ответы на все вопросы, правда мы много не
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Однодневные»
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