11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
7 авг в 07:00
10 авг в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
17 авг в 09:00
18 авг в 09:30
€230 за всё до 4 чел.
2 часа
Аудиогид
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
Откройте для себя Котор с помощью аудиогида! Прогуляйтесь по средневековым улочкам, узнайте историю города и насладитесь видами Бока-Которского залива
Начало: На площади Оружия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€9 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPavel30 июля 2024Отличная экскурсия! Все очень понравилось. И маршрут с красивыми локациями, и интересный рассказ гида. Рекомендую.
- TTatiyana20 июля 2024Все кому интересно узнать культуру и историю Черногории, обязательно рекомендую поехать с Ольгой в путешествие! Интересно, доступно, приятно, как будто
- ААндрей2 июля 2024Отличная поездка. Иван доброжелательный и комфортный экскурсовод, интересный и ненавязчивый рассказчик. Прокатил по замечательным живописным местам Черногории, рассказал много интересного.
- ООльга14 июня 2024Экскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличный гид. Все было очень комфортно, удобно и интересно. Иван дал очень много полезных советов и показал очень интересные и красивые места. Все очень понравилось.
- ААнастасия12 ноября 2023Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
- MMihail29 июля 2023Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Котору в августе 2024
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