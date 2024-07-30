P Pavel Тур из Котора «Познать все грани Черногории» Отличная экскурсия! Все очень понравилось. И маршрут с красивыми локациями, и интересный рассказ гида. Рекомендую.

T Tatiyana Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора) читать дальше знаешь человека много лет. Мало того обращались к ней после экскурсии со своими вопросами, быстро откликнулась, помогла. Черногория превосходна, нужно только знать куда и с кем идти!!! 👍🏻🔥 Все кому интересно узнать культуру и историю Черногории, обязательно рекомендую поехать с Ольгой в путешествие! Интересно, доступно, приятно, как будто

А Андрей Тур из Котора «Познать все грани Черногории» читать дальше На обратном пути по нашей просьбе скорректировал маршрут и завез в магазин. Поездка разнообразила отдых у моря, открыла Черногорию с другой стороны. Рекомендуем. Отличная поездка. Иван доброжелательный и комфортный экскурсовод, интересный и ненавязчивый рассказчик. Прокатил по замечательным живописным местам Черногории, рассказал много интересного.

О Ольга Тур из Котора «Познать все грани Черногории» Экскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличный гид. Все было очень комфортно, удобно и интересно. Иван дал очень много полезных советов и показал очень интересные и красивые места. Все очень понравилось.

А Анастасия Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора) Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!