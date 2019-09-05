13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нам посчастливилось поехать на выходные в Черногорию. Один из дней мы полностью уделили экскурсии по Бока-Которскому заливу. День был прекрасны и мы посмотрели за весь день очень много. Саша - приятная девушка с большим количеством знаний и интересных фактов, она хорошо чувствует аудиторию и что вам нужно, хотя бывает немного резкой порой. Мы поднялись на гору Ловчен, заехали в Негуши, дегустировали сыр, пршуто, вино, гуляла по Котору, обедали на заливе (устрицы и морепродукты были чудесны), посетили город Пераст, острова, покатались на лодке. День был насыщенный и были были очень рады, что провели его именно так. Спасибо Саше за экскурсию и приятное общение, а Боену - за машину и хорошо организованный трансфер.

Чтобы получить максимум информации, просто задавайте вопросы. Индивидуальные экскурсии тем и хороши, чтобы можно общаться на разные темы и узнавать все, что интересно тебе, и гид не должен болтать без умолку, как радио . Плюс мобильность и возможность изменить маршрут - это явный плюс.

Я советую эту экскурсию, если у вас мало времени, но вы хотите увидеть по максимум за адекватные деньги. :)