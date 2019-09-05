13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Котор, Пераст, Херцег-Нови, устричная ферма и остров Богородицы на рифе

Alexandra
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Alexandra – ваш гид
Бока-Которский залив — настоящая жемчужина черногорского побережья.

Приглашаю вас насладиться красотой бухты и ее старыми городками, охраняемыми ЮНЕСКО.
€125
100 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
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У этой экскурсии13 отзывов
4.69
Экскурсия по Бока-Которскому заливу
Экскурсия по Бока-Которскому заливу

Программа

  • Мы начнем изучение бухты с австро-венгерской крепости Горажда. Построенна она на холме горной гряды Ловчен, защищала в 19-20 веках весь залив и города от вражеских нападений и от восстаний местных жителей против австрийской власти.
  • Спустимся в Старый Котор — сердце залива, город ласково называют невестой Адриатики. Вы узнаете, как менялись эпохи, религиозные пристрастия, почему дома кривые, а местные горожане защищают котов. При желании вы покорите крепость Джованни на горе, к которой я укажу легкую и бесплатную тропинку
  • Следующей остановкой будет самый фотогеничный и романтичный город Черногории – Пераст. В нем нет ни одного дома младше 200 лет, город – сплошные дворцы в венецианском стиле и старинные церквушки
  • Возьмем в аренду лодку, чтобы попасть на рукотворный остров Богородицы на Рифе, в силу иконы здешней церкви моряки верят до сиз пор, задаривая подарками.
  • Можем сделать паузу в г. Рисан, посмотреть исторические места или в Моринь на обед и пляж
  • Самой удаленной точкой залива будет город Херцег-Нови. Тут посетим одну из крепостей, старинный монастырь Савина, где крестился режиссер Эмир Кустурица. Можем посмотреть на кладбище белых эмигрантов или же крепость Шпаньола на горе с чудесной панорамой. Прогуляемся по центру города, посмотрим на музей якорей, где до сих пор развеваются Российский и Андреевский флаги
  • Паромная переправа Каменари-Лепетани будет следующим приключением. А последним пунктом экскурсии будет город Тиват с его современным яхт-комплексом «Порто Монтенегро»

Есть вариант осуществить прогулку по Которскому заливу на яхте, тогда можно выйти в открытое море к острову-крепости Мамула, искупаться в Голубой пещере и захватить 1-2 города бухты.

Организационные детали

Одевайтесь удобно, выбирайте комфортную обувь, без каблуков. Если захотите купаться в заливе — возьмите купальник, полотенце. В зависимости от количества путешественников, мы предоставим вам 5, 7 или 8-местный автомобиль. Можем поехать либо с водителем, либо вы арендуете автомобиль (я не вожу).

Дополнительные расходы

  • автомобиль с водителем – 100-140 евро. Сюда входит бензин, паркинг, платный паром и т.д.
  • поездка на лодке из Пераста на остров — 3-5 евро с человека, от пляжа Жанице до Мамулы и Голубой пещеры – около 6 евро с человека.
  • обед в ресторане, музеи
  • аренда яхты по жеданию (вместо авто) – от 250 до 500 евро в зависимости от времени и количества людей
Экскурсия по Бока-Которскому заливу
Экскурсия по Бока-Которскому заливу
Экскурсия по Бока-Которскому заливу
Экскурсия по Бока-Которскому заливу
Экскурсия по Бока-Которскому заливу
Экскурсия по Бока-Которскому заливу
Экскурсия по Бока-Которскому заливу
Экскурсия по Бока-Которскому заливу
Экскурсия по Бока-Которскому заливу
Экскурсия по Бока-Которскому заливу
Экскурсия по Бока-Которскому заливу
Экскурсия по Бока-Которскому заливу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexandra
Alexandra
Я живу в Черногории с 2011 года. Люблю эту страну как вторую Родину, знаю ее каждый уголок! Путешествия по Балканам — мое хобби, выросшее однажды в работу. Кроме Черногории, вожу экскурсии по Боснии и Албании. Интересуюсь историей Балканского полуострова, традициями и менталитетом жителей. Благодаря нестандартным знаниям, мои экскурсии насыщены не только исторической информацией, но и полезными советами об отдыхе, переезде в Черногорию и демонстрацией «незамыленных» мест, где редко бывают туристы.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 сентября 2019
Бока-Которский залив прекрасен, и наша гид помогла нам его рассмотреть со всех сторон. Александра – веселый и небанальный гид, который заряжает позитивом и может приободрить любого путешественника - даже, если вы поднимаетесь на крепость в Которе по «пешеходному серпантину», а на улице +40 градусов... После экскурсии было забавно найти себя в инстаграме Александры, почувствовали себя практически звёздами социальной сети. Спасибо за классный день, проведенный вместе!
6 июня 2019
Замечательно провели время с Александрой, приятный и комфортный собеседник, потрясающе много знает и готова поделиться. Вся экскурсия построена на наших просьбах и предпочтениях, настоящий индивидуальный подход. Спасибо.
20 мая 2019
Саша, спасибо тебе большое за чудесную поездку, секретные места и интересные рассказы!!!
Если вы еще думаете над выбором гида, то смело доверяйтесь Саше. Мы с мамой провели отличный день в ее компании 16 мая. Прогулка по Котору и Перасту, набережной у моря, обед в морском ресторане на причале, лодочка на остров Богоматери на рифе, поездка на пароме, письмена на скале до н.э. и бомбическая дегустация устриц!
Вся информация очень интересная, рассказывается легко и между делом.
Мы были на своей машине (Саша не водит), поэтому имейте в виду, что нужен ваш автомобиль.
С любовью,
Благодарные туристы-)
8 мая 2019
Благодаря Саше мы увидели прекрасные места Черногории. Увидели красивейший город Котор в веницианском стиле с его старинными улочками, маленькими площадями,поднялись на городскую крепость Св. Иоанна и от туда перед нами возникла шикарная панорама города и Которского залива, где можно любоваться черепичными крышами домов, круизными лайнерами и наблюдать за жизнью в городке. Сам пейзаж напоминает норвежские фьорды. Это самое фотографируемое место в Черногории.Затем отправились в город Пераст. Он удивил меня своим спокойствием и безмятежностью. Саша прекрасно владеет информацией о стране и отвечает на любые вопросы, милая приятная девушка. У нас был короткий период пребывания в Черногории в период дождей, Саша подстраивалась и под нас и под погоду:)))прекрасный организатор, рада что с ней познакомилась!!!
11 июля 2018
Если вам нравится экскурсия не в формате "... посмотрите направо .... посмотрите налево ... ", а что-то скорее похожее на прогулку по городу вместе с не очень близкой, но приятной знакомой в формате " ... а давайте пойдём заглянем туда-то, вам там наверное понравится ... ", то эта экскурсия для вас.

Александра поводила нас по Котору, накормила в правильной булочной вкусными буреками, вскарабкалась с нами на гору над городом, отвезла в Пераст и там на остров Остров Богородицы на рифе, организовала дегустацию устриц и мидий на устричной ферме и в финале напоила кофе в марине Тивата с видом на яхты.

Спасибо Александре за приятный день, проведенный с её помощью и участием!
Марина
29 апреля 2018
Саша влюбила нас в прекрасную Черногорию всего за 4 часа! Мы путешествовали на круизном лайнере и у нас было мало времени для знакомства с культурой и традициями страны. Саша придумала интересный маршрут! Мы увидели Котор и Цетинье, полюбовались красотой залива, узнали историю и современность Черногории. И у нас были самый отличный гид и водитель!!!
Спасибо за замечательную дружескую прогулку!!!
19 июня 2017
Прекрасная экскурсия по прекрасным местам Черногории!) Спасибо Александре и Евгению за наша познавательную и красивую прогулку. Было комфортно, интересно. С нами ездили маленькие дети, с учетом этого в машине были автокресла. Жаркая погода и настроение детей немного подкорректировали программу)) Но впечатления остались самые лучшие. Что еще понравилось - достаточно много инфы про жизнь современной Черногории, обычаи и менталитет.
8 июня 2017
Индивидуальная экскурсия с гидом - это на 70% харизма, увлеченность и обаяние ведущего. У Саши всего в избытке и еще прекрасный бэкграунд (блог, статьи, инстаграм, изучение истории и культуры страны). Приятно находиться в такой компании, чтобы посмотреть завораживающую своей красотой Черногорию.
10 мая 2017
Отличная экскурсия с отличным гидом
Виктория
10 октября 2016
Нам посчастливилось поехать на выходные в Черногорию. Один из дней мы полностью уделили экскурсии по Бока-Которскому заливу. День был прекрасны и мы посмотрели за весь день очень много. Саша - приятная девушка с большим количеством знаний и интересных фактов, она хорошо чувствует аудиторию и что вам нужно, хотя бывает немного резкой порой. Мы поднялись на гору Ловчен, заехали в Негуши, дегустировали сыр, пршуто, вино, гуляла по Котору, обедали на заливе (устрицы и морепродукты были чудесны), посетили город Пераст, острова, покатались на лодке. День был насыщенный и были были очень рады, что провели его именно так. Спасибо Саше за экскурсию и приятное общение, а Боену - за машину и хорошо организованный трансфер.
Чтобы получить максимум информации, просто задавайте вопросы. Индивидуальные экскурсии тем и хороши, чтобы можно общаться на разные темы и узнавать все, что интересно тебе, и гид не должен болтать без умолку, как радио . Плюс мобильность и возможность изменить маршрут - это явный плюс.
Я советую эту экскурсию, если у вас мало времени, но вы хотите увидеть по максимум за адекватные деньги. :)
Ещё 3 отзыва

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