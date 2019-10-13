12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира

Ольга
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Ольга – ваш гид
В путешествии по Боко-Которской бухте вы познакомитесь с природными и архитектурными красотами средиземноморского фьорда, погуляете по узким извилистым улочкам средневековых городов Котор и Пераст, услышите легенды и мифы, слагаемые на протяжение многих веков жителями этого прекрасного края.

Узнаете о быте, культуре и менталитете черногорцев, а в завершение экскурсии продегустируете устрицы под аккомпанемент домашнего белого вина.
€100
90 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Тиват или Котор
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты

Что вас ожидает

Путь вдоль Которской бухты
Проезжая по узкой дороге вдоль береговой линии бухты, вы увидите старинные рыбацкие деревушки и домики под красной черепичной крышей в обрамлении цветущих кустов бугенвилии и олеандра. Вам встретяся православные церкви под зелеными куполами и рыбацкие лодочки, привязанные к пирсу. По пути я расскажу про быт местных жителей, основным занятием которых до сих пор является рыболовство, про особенности образа жизни людей, живущих вдоль берегов залива, а также про балканские традиции, благодаря которым сохраняется местный колорит и очарование.

Котор — древняя история и яркая мозаика культур
На прогулке по улочкам города с более чем 2000-летней историей вы откроете впечатляющее разнообразие эпох, через которые он прошел. Я покажу наиболее значимые достопримечательности и расскажу историю Старого Котора. Вместе мы проследим римский, византийский, сербский, венецианский и австрийский периоды, времена наполеоновских войн и мировых войн 20 века. Вы услышите о серьезных испытаниях, выпавших на долю Котора, о смене правителей и живущих здесь народов, о многочисленных сражениях, а также о всплесках опасных эпидемий и разрушительных землетрясениях. Вы узнаете, как, несмотря на это, город продолжал развиваться: строились дворцы и храмы, закладывались корабли, развивалась торговля и создавались всемирно известные произведения искусства.

Средневековый Пераст
После осмотра Котора вы отправитесь в еще один средневековый город бухты — менее известный, чем Котор, но не менее симпатичный. Прогуляетесь по его набережной и переправитесь на лодке на искусственно созданный остров Богородицы на Рифе, что расположен напротив Пераста. Вы познакомитесь с историей возникновения острова и храма на нем. А в конце экскурсии я отвезу вас на устричную ферму, где вы сможете попробовать свежие устрицы с домашним белым вином.

Организационные детали

Транспортные расходы оплачиваются дополнительно (машина — 40 евро, паромная переправа — 5 евро, паркинги — 6 евро).

Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Тиват или Котор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории вот уже 5 лет. Приехав впервые в Черногорию 9 лет назад, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях я хочу, чтобы вы увидели ее моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 октября 2019
Экскурсия по Боко-Которскому заливу получилась познавательной и вкусной!
Побродили по площадям старого города Котор, заглянули во внутренний дворик, отделенный от тесной улочки железными воротами. Внутри дворика находился колодец. Такие дворики были в домах, где проживали знатные семьи. Прогулялись по крепостной стене над главными морскими воротами города. Надпись над этими воротами гласит: " Нам чужого не надо, но свое не отдадим никому"Тито
На одной из площадей обнаружили действующую колонку: хозяйки набирали там воду и узнавали все городские новости.
По пути в город Пртчан заехали на устричную ферму, где отведали свежайшие устрицы и мидии, поданные с домашним вином. Было очень вкусно!😋
В городе Пртчан поднялись на колокольню, осмотрели окрестности. Посмотрели место, где находилась школа навигаторов, которая выпускала из своих стен отважных капитанов. Петр I отправил на обучение в эту школу 17 боярских сыновей.
День завершился чудесным заплывом от острова св. Георгия. Было замечательно!
Большое спасибо нашему экскурсоводу Ольге!
2 октября 2019
Ольга - отличный гид. Чудесные места нам были показаны, всё быстро, удобно, с комфортом.
Интересно было послушать Ольгу. Любопытные истории, факты о Черногории. Это здорово.
Единственный совет: чуть-чуть больше разобраться в заданных нами вопросах (касательно памятников, архитектуры и латыни). Всякие туристы попадаются. Мы вот оказались въедливыми и на таких надо иметь интеллектуальную управу =)
Успехов!
6 августа 2019
Ольга большая молодец. Спасибо за увлекательное географическое и историческое путешествие по этой замечательной бухте. Факты и легенды про жителей бухты вызывают восторг и уважение к традициям местного населения.
25 июля 2019
Экскурсия подарила массу удовольствия, незабываемые впечатления и красивые фотографии! Ольга очень интересно рассказывала и чувствовала всех участников экскурсии. Не смотря на жару в этот день, все прошло очень легко. Понравилось все: увлекательные истории и легенды, устрицы на настоящей ферме, домашнее вино, поездка на лодке вокруг островов, переезд на пароме, церкви и храмы. Очень яркие фотографии с видами на Боко- Которскую бухту будут напоминать о путешествии;)
17 июля 2019
Ольга - отличный экскурсовод и просто хороший человек. Все понравилось.
3 июля 2019
Несмотря на наши достаточно сложные требования провести экскурсию для 9 человек на двух машинах, Ольга организовала все отлично. Первое это потрясающие виды - Ольга показала все самые красивые места бухты. Второе интересный рассказ о истории Черногории, третье - супер доброжелательный лодочник, который по договоренности с Ольгой приехал довести нас до острова в свое не рабочее время и конечно отведанные мидии и устрицы на устричной ферме добавили колорита. Вся экскурсия прошла в очень дружественной атмосфере. Спасибо
2 июля 2019
Вчера 1.07.19 провели экскурсию по городам Боко—Которского залива с гидом Ольгой. Было очень интересно и познавательно. Ольга настоящий профессионал и приятный отзывчивый человек. Нам с женой очень понравилось. Большое спасибо Ольге. Всем рекомендуем!!!
24 июня 2019
Гид предложила начать экскурсию позже, в 15.00. Таким образом мы избежали жары и получили возможность закончить экскурсию на закате. Рекомендую!
17 июня 2019
Провели день перед отлетом домой в одном из красивейших мест Черногории
9 июня 2019
Отличный тур. Спасибо!
Ещё 2 отзыва

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Приглашаю погулять по отполированной брусчатке и тенистым переулкам Котора. Вы поймете, почему этот город-крепость патронируется ЮНЕСКО, заглянете в знаковые церкви, услышите удивительные местные притчи, пофотографируете вальяжных котиков и заглянете на старинный рынок вкусностей. За пару часов Котор впечатлит вас многослойной историей и влюбит в свою атмосферу!

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