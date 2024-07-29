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под наставничеством Андрея, который управлял парусами. Нам невероятно повезло с погодой - ветер позволил поднять паруса, и это было незабываемое ощущение свободы и приключения. Особенно нас порадовали дельфины, которых мы встретили по пути. Мы также останавливались несколько раз, чтобы поплавать в море и испытать свои силы в управлении каяком и сапбордом. Вся поездка была запоминающейся, особенно моменты под парусами, которые подарили нам незабываемые ощущения. Остановка возле рыбной фермы и вкусная ресторанная еда, которую нам доставили на яхту, добавили приятных впечатлений. Это был настоящий праздник для всех!