Что ещё посмотреть – экскурсии в Тивате

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Тивате на русском языке, цены от €140, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
На яхте
скидка
10%
5 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
Насладитесь красотой Боко-Которского залива и Адриатического моря на индивидуальной прогулке на парусной яхте. Увидите пещеры, крепости и острова
Начало: Рядом с аэропортом г. Тиват
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
500450 за всё до 6 чел.
Романтичный Херцег-Нови
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Херцег-Нови, города художников и писателей. Откройте для себя его архитектурные изюминки и захватывающие виды на Боко-Которский залив
Начало: Херцег Нови
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
140 за всё до 4 чел.
Из Тивата - к сердцу северных гор
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тивата - к сердцу северных гор: каньоны, озера, вершины
Путешествие по северной Черногории подарит вам незабываемые впечатления. Увидите каньоны, озера и горные вершины, узнаете о местных традициях и тайнах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350315 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
    Наше путешествие по Бока-конторскому заливу на яхте под руководством Андрея было великолепным! 🌊🌞 17-летний сын с удовольствием взялся за руль
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    под наставничеством Андрея, который управлял парусами. Нам невероятно повезло с погодой - ветер позволил поднять паруса, и это было незабываемое ощущение свободы и приключения. Особенно нас порадовали дельфины, которых мы встретили по пути. Мы также останавливались несколько раз, чтобы поплавать в море и испытать свои силы в управлении каяком и сапбордом. Вся поездка была запоминающейся, особенно моменты под парусами, которые подарили нам незабываемые ощущения. Остановка возле рыбной фермы и вкусная ресторанная еда, которую нам доставили на яхту, добавили приятных впечатлений. Это был настоящий праздник для всех!

  • М
    Мария
    27 июля 2024
    Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
    Мы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себя надежно, яхта очень красивая
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    и в отличном состоянии, очень ухожена, на борту есть всё необходимое как по удобствам, так и по развлечениям - каяк, сапборд и лодка и всё что душе угодно)) Время пролетело незаметно как мы уже встречали закат, это очень незабываемо ❤️ Спасибо Андрей! С радостью будем рекомендовать друзьям!

    Мы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себяМы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себяМы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себя
  • Л
    Лилия
    26 июля 2024
    Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
    Потрясающая поездка на яхте по Бока-конторскому заливу! Самое то для любителей водных приключений и тихой компании без моря туристов вокруг.
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    Яхта прокатит вас по всему заливу, с остановкой на чудесный обед. Для любителей закатов и более прохладной погоды рекомендую после обеденное время. Отдельная благодарность Андрею за рассказ об окружающих достопримечательностях! Великолепная прогулка, вызывает желание возвращаться еще и еще!

  • V
    Violeta
    20 июня 2024
    Романтичный Херцег-Нови
    Мы взяли тур Романтический Херцег-Нови. Стартовали из Тивата. В последний момент передумали ехать так далеко и попросили Александра провести тур
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    по "нашему маршруту" с учетом наших предпочтений и интересов. Александр тут же переориентировался под наш запрос и провел познавательную и интересную экскурсию, чему мы безмерно очень рады. Безгранично благодарим Александра за его коммуникабельность, знание особенностей и истории Черногории!

  • А
    Алексей
    23 февраля 2024
    Романтичный Херцег-Нови
    Здравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодных условий. Было интересно узнать
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    о городе, его основании и многочисленных завоеваниях, сменах стран в состав которых входил Херцег-Нови. Культурная и религиозная история также прекрасно освещены. Проехали на несколько смотровых площадок с которых город по разному открывается. Экскурсия легкая, спокойная и с отличной подачей легенд, истории и фактов.

    Здравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодныхЗдравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодныхЗдравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодныхЗдравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодныхЗдравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодныхЗдравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодныхЗдравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодныхЗдравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодных
  • Ю
    Юлия
    2 сентября 2018
    Романтичный Херцег-Нови
    Очень образованный, комфортный и интеллигентный гид. Советуем всем кому важно смотреть страну в своём ритме.

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Что ещё посмотреть»

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Сколько стоит экскурсия по Тивату в августе 2024
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