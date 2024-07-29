скидка
10%
6 часов
Водная прогулка
Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
Насладитесь красотой Боко-Которского залива и Адриатического моря на индивидуальной прогулке на парусной яхте. Увидите пещеры, крепости и острова
Начало: Рядом с аэропортом г. Тиват
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
500€450 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Херцег-Нови, города художников и писателей. Откройте для себя его архитектурные изюминки и захватывающие виды на Боко-Которский залив
Начало: Херцег Нови
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
€140 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тивата - к сердцу северных гор: каньоны, озера, вершины
Путешествие по северной Черногории подарит вам незабываемые впечатления. Увидите каньоны, озера и горные вершины, узнаете о местных традициях и тайнах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350€315 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 июля 2024Наше путешествие по Бока-конторскому заливу на яхте под руководством Андрея было великолепным! 🌊🌞 17-летний сын с удовольствием взялся за руль
- ММария27 июля 2024Мы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себя надежно, яхта очень красивая
- ЛЛилия26 июля 2024Потрясающая поездка на яхте по Бока-конторскому заливу! Самое то для любителей водных приключений и тихой компании без моря туристов вокруг.
- VVioleta20 июня 2024Мы взяли тур Романтический Херцег-Нови. Стартовали из Тивата. В последний момент передумали ехать так далеко и попросили Александра провести тур
- ААлексей23 февраля 2024Здравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодных условий. Было интересно узнать
- ЮЮлия2 сентября 2018Очень образованный, комфортный и интеллигентный гид. Советуем всем кому важно смотреть страну в своём ритме.
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Что ещё посмотреть»
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