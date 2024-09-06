На Рождество – экскурсии в Тивате

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Тивате на русском языке, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Влюбиться в Черногорию
На машине
36 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
21 сен в 07:00
22 сен в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Тивате
На машине
4 отзыва
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Тивате: комфорт и надежность
Удобный трансфер в Тивате: сообщите о негабаритном багаже или большем количестве чемоданов - возможна доплата. Стоимость уточняйте в переписке
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
45 за всё до 3 чел.
Из Тивата - к сердцу северных гор
На машине
скидка
10%
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тивата - к сердцу северных гор: каньоны, озера, вершины
Путешествие по северной Черногории подарит вам незабываемые впечатления. Увидите каньоны, озера и горные вершины, узнаете о местных традициях и тайнах
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
350315 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 сентября 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Наше недавнее путешествие превзошло все ожидания! День был насыщен, но также комфортен по темпу — удалось не только увидеть множество
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    потрясающих мест, но и насладиться каждым моментом. Величественные виды на каньоны и реки захватывали дух! Очень благодарны нашему гиду Ивану. Он не только показал нам самые живописные уголки, но и щедро делился интереснейшими историями о местных обычаях и традициях, раскрывая для нас культурную глубину страны. Благодаря Ивану наше путешествие стало по-настоящему незабываемым. Пусть один день, но эмоций и впечатлений хватит надолго!

    Наше недавнее путешествие превзошло все ожидания! День был насыщен, но также комфортен по темпу — удалосьНаше недавнее путешествие превзошло все ожидания! День был насыщен, но также комфортен по темпу — удалосьНаше недавнее путешествие превзошло все ожидания! День был насыщен, но также комфортен по темпу — удалосьНаше недавнее путешествие превзошло все ожидания! День был насыщен, но также комфортен по темпу — удалосьНаше недавнее путешествие превзошло все ожидания! День был насыщен, но также комфортен по темпу — удалось
  • М
    Максим
    4 сентября 2024
    Из Тивата - к сердцу северных гор
    Мы недавно ездили на экскурсию на север Черногории, и это было просто потрясающе! Особая благодарность нашему гиду — он не
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    только отлично знал историю и природу, но и рассказывал все с таким энтузиазмом, что было интересно слушать каждую минуту. Однако самое яркое впечатление оставил маршрут — дорога через горы просто завораживает. Национальный парк Дурмитор — это отдельная любовь, такая мощь и красота природы, что словами не передать. Ну и как можно не упомянуть озеро Пиво? Это место должен посетить каждый! Водохранилище Пиво — невероятной красоты, а сама река и окрестности просто невообразимы. У нас остались незабываемые эмоции. Еще хочется отметить комфорт — в машине был кондиционер, и вся поездка прошла гладко. В общем, экскурсия превзошла наши ожидания, и мы остались в полном восторге. Всем рекомендуем!

    Мы недавно ездили на экскурсию на север Черногории, и это было просто потрясающе! Особая благодарность нашемуМы недавно ездили на экскурсию на север Черногории, и это было просто потрясающе! Особая благодарность нашемуМы недавно ездили на экскурсию на север Черногории, и это было просто потрясающе! Особая благодарность нашемуМы недавно ездили на экскурсию на север Черногории, и это было просто потрясающе! Особая благодарность нашемуМы недавно ездили на экскурсию на север Черногории, и это было просто потрясающе! Особая благодарность нашемуМы недавно ездили на экскурсию на север Черногории, и это было просто потрясающе! Особая благодарность нашемуМы недавно ездили на экскурсию на север Черногории, и это было просто потрясающе! Особая благодарность нашемуМы недавно ездили на экскурсию на север Черногории, и это было просто потрясающе! Особая благодарность нашемуМы недавно ездили на экскурсию на север Черногории, и это было просто потрясающе! Особая благодарность нашему
  • Д
    Денис
    30 августа 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Иван замечательный гид и душевный человек! Настоящий профессионал дела и слова. Отвечал на любые вопросы, рассказал много интересного. Ничего лишнего.
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    Очень хорошо говорит по-русски. Главное, что это все живым языком, вы увидите Черногорию глазами коренного жителя и действительно влюбитесь в нее. Экскурсия очень понравилась. Остались только позитивные эмоции. Спасибо!!

  • А
    Александра
    20 августа 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Это наш первый визит в Черногорию. Можно сказать, разведка. Экскурсию заказывали заранее. Наш гид, Иван - человек, искренне влюблённый в
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    свою страну, прекрасно эрудированный, прекрасный водитель, с которым крутые горные дороги не страшны, настоящий профессионал своего дела. Автомобиль надёжный, комфортный, в отличном техническом состоянии. Немного о маршруте. Тур назывался "Влюбиться в Черногорию". Иван сделал всё возможное, что бы это произошло. Он показал нам уникальные, заповедные, красивейшие места, буквально, раскрыл душу своей страны. При этом всё было так легко, понятно и приятно, что не влюбиться в эти горы, озёра, реки, море и людей, её населяющих, было просто не возможно! Весь день мы чувствовали себя не просто клиентами этого замечательного человека, а его дорогими гостями. . Мы получили массу незабываемых впечатлений от захватывающих дух видов, попробовали блюда национальной кухни, узнали много интересного о стране, её народе, истории, современности, природе и просто много интересных фактов. И это была не просто лекция, а живое человеческое общение! Иван ответил на все, интересующие нас вопросы. Мы действительно влюбились в Черногорию и твердо решили сюда вернуться, а может и не раз! Александра и семья.

  • Е
    Евгения
    14 августа 2024
    Из Тивата - к сердцу северных гор
    Экскурсия шикарная. Экскурсовод очень опытная и приятная, все знает о городе и интересно рассказывает. Хотелось бы в следующий раз опять посетить черногорию вместе с ней. Всем рекомендую!!!
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  • О
    Ольга
    11 августа 2024
    Выгодный трансфер в Тивате
    Встретили во время, с комфортом довезли до места. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    12 июня 2024
    Выгодный трансфер в Тивате
    Большое спасибо Кириллу за пунктуальность, вежливость, комфортное вождение и приятную беседу.
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Выгодный трансфер в Тивате
    Все четко и оперативно! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Тивату в сентябре 2024
Сейчас в Тивате в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 345 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 42 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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