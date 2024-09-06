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свою страну, прекрасно эрудированный, прекрасный водитель, с которым крутые горные дороги не страшны, настоящий профессионал своего дела. Автомобиль надёжный, комфортный, в отличном техническом состоянии. Немного о маршруте. Тур назывался "Влюбиться в Черногорию". Иван сделал всё возможное, что бы это произошло. Он показал нам уникальные, заповедные, красивейшие места, буквально, раскрыл душу своей страны. При этом всё было так легко, понятно и приятно, что не влюбиться в эти горы, озёра, реки, море и людей, её населяющих, было просто не возможно! Весь день мы чувствовали себя не просто клиентами этого замечательного человека, а его дорогими гостями. . Мы получили массу незабываемых впечатлений от захватывающих дух видов, попробовали блюда национальной кухни, узнали много интересного о стране, её народе, истории, современности, природе и просто много интересных фактов. И это была не просто лекция, а живое человеческое общение! Иван ответил на все, интересующие нас вопросы. Мы действительно влюбились в Черногорию и твердо решили сюда вернуться, а может и не раз! Александра и семья.