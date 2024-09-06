11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
21 сен в 07:00
22 сен в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Тивате: комфорт и надежность
Удобный трансфер в Тивате: сообщите о негабаритном багаже или большем количестве чемоданов - возможна доплата. Стоимость уточняйте в переписке
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
€45 за всё до 3 чел.
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8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тивата - к сердцу северных гор: каньоны, озера, вершины
Путешествие по северной Черногории подарит вам незабываемые впечатления. Увидите каньоны, озера и горные вершины, узнаете о местных традициях и тайнах
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
350€315 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 сентября 2024Наше недавнее путешествие превзошло все ожидания! День был насыщен, но также комфортен по темпу — удалось не только увидеть множество
- ММаксим4 сентября 2024Мы недавно ездили на экскурсию на север Черногории, и это было просто потрясающе! Особая благодарность нашему гиду — он не
- ДДенис30 августа 2024Иван замечательный гид и душевный человек! Настоящий профессионал дела и слова. Отвечал на любые вопросы, рассказал много интересного. Ничего лишнего.
- ААлександра20 августа 2024Это наш первый визит в Черногорию. Можно сказать, разведка. Экскурсию заказывали заранее. Наш гид, Иван - человек, искренне влюблённый в
- ЕЕвгения14 августа 2024Экскурсия шикарная. Экскурсовод очень опытная и приятная, все знает о городе и интересно рассказывает. Хотелось бы в следующий раз опять посетить черногорию вместе с ней. Всем рекомендую!!!
- ООльга11 августа 2024Встретили во время, с комфортом довезли до места. Рекомендую!
- ННаталья12 июня 2024Большое спасибо Кириллу за пунктуальность, вежливость, комфортное вождение и приятную беседу.
- ААнна13 мая 2024Все четко и оперативно! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «На Рождество»
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