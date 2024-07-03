Е ЕЛЕНА Из Тивата - к Скадарскому озеру читать дальше небольшого, но очень насыщенного путешествия! Посмотрели всё обещанное и даже больше - с чувством, с толком, с расстановкой:-) Однозначно рекомендую Ольгу как гида - большой профессионал своего дела! Хочу поблагодарить Ольгу за великолепную экскурсию к Скадарскому озеру, глубокие знания истории Черногории и просто отличную компанию во время этого

О Ольга Из Тивата - к Скадарскому озеру Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.

В Валентина Из Тивата - к Скадарскому озеру Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.

Т Татьяна Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья Интересно, весело, познавательно, красиво! Спасибо гиду за этот замечательный день!

Т Таисия Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья Если хотите экскурсию с профессиональным гидом и замечательным настроением- вам сюда. Благодарим и очень рекомендуем Вас, Евгений!!!