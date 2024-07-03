7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
12 авг в 09:00
14 авг в 13:00
от €480 за всё до 4 чел.
7.5 часов
Водная прогулка
Из Тивата - к Скадарскому озеру: природа, история и виноделие
Путешествие к Скадарскому озеру из Тивата подарит вам незабываемые впечатления: живописные виды, древние монастыри и дегустация местных вин
Начало: Тиват, Будва
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тивата - к сердцу северных гор: каньоны, озера, вершины
Путешествие по северной Черногории подарит вам незабываемые впечатления. Увидите каньоны, озера и горные вершины, узнаете о местных традициях и тайнах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350€315 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕЛЕНА3 июля 2024Хочу поблагодарить Ольгу за великолепную экскурсию к Скадарскому озеру, глубокие знания истории Черногории и просто отличную компанию во время этого
- ООльга26 мая 2024Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.
- ВВалентина15 сентября 2023Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.
- ТТатьяна12 августа 2021Интересно, весело, познавательно, красиво! Спасибо гиду за этот замечательный день!
- ТТаисия30 июля 2021Если хотите экскурсию с профессиональным гидом и замечательным настроением- вам сюда. Благодарим и очень рекомендуем Вас, Евгений!!!
- ММарина27 октября 2019Хорошая экскурсия, Евгений молодец, много всего рассказывал и показывал. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Однодневные»
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