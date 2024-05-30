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О Ольга Из Тивата - к Скадарскому озеру Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.

Ю Юлия Влюбиться в Черногорию Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.

А Александр Влюбиться в Черногорию читать дальше море эстетического удовольствия. Виды - шикарные, всем рекомендую! Беседа в дороге получилась весьма интересной: поделились тем, как обстоят дела в обеих странах, чем зарабатывает экономика, что происходит в политике, как живут обычные люди и почему по России сложнее путешествовать. Именно в таком формате можно по настоящему оценить страну и составить полную картинку. Все было очень гостеприимно, не постесняюсь сказать "как для себя". P.S. смело выбирайте этот тур, вы гарантированно проведёте время отлично Черногория: один миникупер и 63 тоннеля спустя Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию по жемчужинам Черногории - напитались горным воздухом и получили

Е Елена Влюбиться в Черногорию Иван, отличный экскурсовод! С ним интересно, хорошо водит машину. Показал все интересные места Черногории. Я заказала эту экскурсию по отзывам и не разочаровалась!!! Спасибо ему!

В Валентина Из Тивата - к Скадарскому озеру Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.

Т Татьяна Горная гряда Проклетие - балканские Альпы Ольга - отличный рассказчик, может ответить на любой вопрос, отлично знает и любит эти места. Мы провели замечательный день, увидели красивейшие места, вкусно поели, узнали много нового и полезного. От всей души рекомендую

Т Татьяна Из Тивата - к Скадарскому озеру Одно из самых красивых мест, которые мы когда-либо посетили. Ольга отличный рассказчик и очень приятный человек. С ней очень комфортно и интересно путешествовать. Если вернемся в Черногорию, будем рады повторить это путешествие еще раз, даже без изменений)

А Антон Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты читать дальше о гостях. Маршрут был захватывающим, позволяя насладиться красотой исторических достопримечательностей и уникальных пейзажей. Экскурсия была увлекательной, впечатляющей и познавательной. Спасибо за незабываемые моменты! Экскурсия "Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты" просто восхитительна! Организатор Иван заслуживает похвалы за его профессионализм и заботу