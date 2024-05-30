Экскурсии на 1 день в Тивате

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Тивате на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Черногорию
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
31 отзыв
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Из Тивата - к Скадарскому озеру
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7.5 часов
7 отзывов
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день
Начало: Тиват, Будва
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
Отправиться вглубь страны, покорить вершины, узнать традиции местных и увидеть дикую Черногорию
Начало: Тиват и окресности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
210 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень познавательно, насыщенно. Несмотря на
    читать дальше

    сложную дорогу в виде серпантина - все прошло комфортно, машину водит очень аккуратно. С Иваном не страшно. Сами места невероятной красоты, безумно красиво, огромное счастье иметь возможность все это видеть. Очень рекомендую Ивана, как интересного рассказчика. И прекрасного человека. Вам будет интересно и красиво.

    Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, оченьИван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, оченьИван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.
    Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Черногория: один миникупер и 63 тоннеля спустя Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию по жемчужинам Черногории - напитались горным воздухом и получили
    читать дальше

    море эстетического удовольствия. Виды - шикарные, всем рекомендую! Беседа в дороге получилась весьма интересной: поделились тем, как обстоят дела в обеих странах, чем зарабатывает экономика, что происходит в политике, как живут обычные люди и почему по России сложнее путешествовать. Именно в таком формате можно по настоящему оценить страну и составить полную картинку. Все было очень гостеприимно, не постесняюсь сказать "как для себя". P.S. смело выбирайте этот тур, вы гарантированно проведёте время отлично

  • Е
    Елена
    28 сентября 2023
    Влюбиться в Черногорию
    Иван, отличный экскурсовод! С ним интересно, хорошо водит машину. Показал все интересные места Черногории. Я заказала эту экскурсию по отзывам и не разочаровалась!!! Спасибо ему!
  • В
    Валентина
    15 сентября 2023
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2023
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Ольга - отличный рассказчик, может ответить на любой вопрос, отлично знает и любит эти места. Мы провели замечательный день, увидели красивейшие места, вкусно поели, узнали много нового и полезного. От всей души рекомендую
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2023
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Одно из самых красивых мест, которые мы когда-либо посетили. Ольга отличный рассказчик и очень приятный человек. С ней очень комфортно и интересно путешествовать. Если вернемся в Черногорию, будем рады повторить это путешествие еще раз, даже без изменений)
  • А
    Антон
    11 июля 2023
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Экскурсия "Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты" просто восхитительна! Организатор Иван заслуживает похвалы за его профессионализм и заботу
    читать дальше

    о гостях. Маршрут был захватывающим, позволяя насладиться красотой исторических достопримечательностей и уникальных пейзажей. Экскурсия была увлекательной, впечатляющей и познавательной. Спасибо за незабываемые моменты!

  • А
    Анастасия
    14 августа 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Провели чудесный день на экскурсии Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты. Прекрасная природа Черногории, завораживающие виды, приятная атмосфера, замечательный гид Иван! Очень рекомендуем! 10/10;)

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тивате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Влюбиться в Черногорию
  2. Из Тивата - к Скадарскому озеру
  3. Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
  4. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
  5. Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Сколько стоит экскурсия по Тивату в июне 2024
Сейчас в Тивате в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 195 до 400. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Тиват на 1 день, гиды Тивата подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Тиват так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке
ХорошоТам