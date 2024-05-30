1 чел.
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Индивидуальная
11 часов
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день
Начало: Тиват, Будва
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
Отправиться вглубь страны, покорить вершины, узнать традиции местных и увидеть дикую Черногорию
Начало: Тиват и окресности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения30 мая 2024Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень познавательно, насыщенно. Несмотря на
- ООльга26 мая 2024Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.
- ЮЮлия23 мая 2024Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.
- ААлександр21 мая 2024Черногория: один миникупер и 63 тоннеля спустя Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию по жемчужинам Черногории - напитались горным воздухом и получили
- ЕЕлена28 сентября 2023Иван, отличный экскурсовод! С ним интересно, хорошо водит машину. Показал все интересные места Черногории. Я заказала эту экскурсию по отзывам и не разочаровалась!!! Спасибо ему!
- ВВалентина15 сентября 2023Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.
- ТТатьяна11 августа 2023Ольга - отличный рассказчик, может ответить на любой вопрос, отлично знает и любит эти места. Мы провели замечательный день, увидели красивейшие места, вкусно поели, узнали много нового и полезного. От всей души рекомендую
- ТТатьяна11 августа 2023Одно из самых красивых мест, которые мы когда-либо посетили. Ольга отличный рассказчик и очень приятный человек. С ней очень комфортно и интересно путешествовать. Если вернемся в Черногорию, будем рады повторить это путешествие еще раз, даже без изменений)
- ААнтон11 июля 2023Экскурсия "Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты" просто восхитительна! Организатор Иван заслуживает похвалы за его профессионализм и заботу
- ААнастасия14 августа 2022Провели чудесный день на экскурсии Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты. Прекрасная природа Черногории, завораживающие виды, приятная атмосфера, замечательный гид Иван! Очень рекомендуем! 10/10;)
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «На весь день»
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