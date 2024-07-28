P Pavel Фотопрогулка в Porto Montenegro Фотопрогулка очень понравилась. Юлия успевала и снимать, и рассказывать о локациях. Итоговыми фотографиями остался доволен. Юлия большая умница)

Е ЕЛЕНА Влюбиться в Черногорию Сегодня с Иваном проехали всю Черногорию - и мы в полном восторге! 450 км за 11 часов пролетели незаметно, глаза наслаждались прекраснейшей картинкой на всём пути следования. Цель достигнута - в Черногорию влюбились). Рекомендуем!

А Алексей Влюбиться в Черногорию Места и виды просто шикарные! Повсюду горы, скалы, зелень, озёра и реки с чистейшей водой. Иван рассказал много интересного Черногории и черногорцах.

Ю Юлия Влюбиться в Черногорию Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.

И Инна Фотопрогулка в Porto Montenegro Отличная содержательная экскурсия, мы остались довольны