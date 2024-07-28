11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
7 авг в 07:00
10 авг в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фото-прогулка в Тивате: роскошные яхты, горы и культурные достопримечательности
Индивидуальная фотопрогулка в Porto Montenegro - это возможность запечатлеть самые красивые моменты в Тивате. Уникальные снимки на фоне яхт, гор и моря
Начало: У кофейни Kafeterija Porto
Завтра в 08:00
6 авг в 11:30
€150 за всё до 10 чел.
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Херцег-Нови, исследуя его главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
190€171 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- PPavel28 июля 2024Фотопрогулка очень понравилась. Юлия успевала и снимать, и рассказывать о локациях. Итоговыми фотографиями остался доволен. Юлия большая умница)
- ЕЕЛЕНА22 июня 2024Сегодня с Иваном проехали всю Черногорию - и мы в полном восторге! 450 км за 11 часов пролетели незаметно, глаза наслаждались прекраснейшей картинкой на всём пути следования. Цель достигнута - в Черногорию влюбились). Рекомендуем!
- ААлексей19 июня 2024Места и виды просто шикарные! Повсюду горы, скалы, зелень, озёра и реки с чистейшей водой. Иван рассказал много интересного Черногории и черногорцах.
- ЮЮлия23 мая 2024Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.
- ИИнна8 мая 2024Отличная содержательная экскурсия, мы остались довольны
- ААлена5 марта 2024Я в восторге от фотопрогулки с Юлией! Настоящий профессионал с огромным опытом! Юлия провела мне подробную экскурсию по порту Тивата,
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Все»
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