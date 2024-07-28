Все – экскурсии в Тивате

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Тивате на русском языке, цены от €150, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Влюбиться в Черногорию
На машине
33 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
7 авг в 07:00
10 авг в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Porto Montenegro
Пешая
На яхте
3 отзыва
1 час
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фото-прогулка в Тивате: роскошные яхты, горы и культурные достопримечательности
Индивидуальная фотопрогулка в Porto Montenegro - это возможность запечатлеть самые красивые моменты в Тивате. Уникальные снимки на фоне яхт, гор и моря
Начало: У кофейни Kafeterija Porto
Завтра в 08:00
6 авг в 11:30
150 за всё до 10 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
На машине
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Херцег-Нови, исследуя его главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
190171 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Pavel
    28 июля 2024
    Фотопрогулка в Porto Montenegro
    Фотопрогулка очень понравилась. Юлия успевала и снимать, и рассказывать о локациях. Итоговыми фотографиями остался доволен. Юлия большая умница)
  • Е
    ЕЛЕНА
    22 июня 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Сегодня с Иваном проехали всю Черногорию - и мы в полном восторге! 450 км за 11 часов пролетели незаметно, глаза наслаждались прекраснейшей картинкой на всём пути следования. Цель достигнута - в Черногорию влюбились). Рекомендуем!
  • А
    Алексей
    19 июня 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Места и виды просто шикарные! Повсюду горы, скалы, зелень, озёра и реки с чистейшей водой. Иван рассказал много интересного Черногории и черногорцах.
    Места и виды просто шикарные! Повсюду горы, скалы, зелень, озёра и реки с чистейшей водой. Иван рассказал много интересного Черногории и черногорцахМеста и виды просто шикарные! Повсюду горы, скалы, зелень, озёра и реки с чистейшей водой. Иван рассказал много интересного Черногории и черногорцах
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.
  • И
    Инна
    8 мая 2024
    Фотопрогулка в Porto Montenegro
    Отличная содержательная экскурсия, мы остались довольны
  • А
    Алена
    5 марта 2024
    Фотопрогулка в Porto Montenegro
    Я в восторге от фотопрогулки с Юлией! Настоящий профессионал с огромным опытом! Юлия провела мне подробную экскурсию по порту Тивата,
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    рассказывала и показывала полезные и интересные местечки этой локации, сделала потрясающе красивые фотографии на долгую память и для визуала в соц. сетях. Очень отзывчива, талантлива, открыта и позитивна - с таким фотографом любой человек почувствует себя моделью с обложки! Очень рекомендую!

    Я в восторге от фотопрогулки с Юлией! Настоящий профессионал с огромным опытом! Юлия провела мне подробную

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Тивату в августе 2024
Сейчас в Тивате в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 345 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 36 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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