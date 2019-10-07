  1. Черногория
  2. Экскурсии

  3. Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты

Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
В путешествии по Боко-Которской бухте вы познакомитесь с природными и архитектурными красотами средиземноморского фьорда, погуляете по узким извилистым улочкам средневековых городов Котор и Пераст, услышите легенды и мифы, слагаемые на протяжение многих веков жителями этого прекрасного края.

Узнаете о быте, культуре и менталитете черногорцев, а в завершение экскурсии продегустируете устрицы под аккомпанемент домашнего белого вина.
€100
90 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Тивате или Которе
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты

Что вас ожидает

Путь вдоль Которской бухты
Проезжая по узкой дороге вдоль береговой линии бухты, вы увидите старинные рыбацкие деревушки и домики под красной черепичной крышей в обрамлении цветущих кустов бугенвилии и олеандра. Вам встретяся православные церкви под зелеными куполами и рыбацкие лодочки, привязанные к пирсу. По пути я расскажу про быт местных жителей, основным занятием которых до сих пор является рыболовство, про особенности образа жизни людей, живущих вдоль берегов залива, а также про балканские традиции, благодаря которым сохраняется местный колорит и очарование.

Котор — древняя история и яркая мозаика культур
На прогулке по улочкам города с более чем 2000-летней историей вы откроете впечатляющее разнообразие эпох, через которые он прошел. Я покажу наиболее значимые достопримечательности и расскажу историю Старого Котора. Вместе мы проследим римский, византийский, сербский, венецианский и австрийский периоды, времена наполеоновских войн и мировых войн 20 века. Вы услышите о серьезных испытаниях, выпавших на долю Котора, о смене правителей и живущих здесь народов, о многочисленных сражениях, а также о всплесках опасных эпидемий и разрушительных землетрясениях. Вы узнаете, как, несмотря на это, город продолжал развиваться: строились дворцы и храмы, закладывались корабли, развивалась торговля и создавались всемирно известные произведения искусства.

Средневековый Пераст
После осмотра Котора вы отправитесь в еще один средневековый город бухты — менее известный, чем Котор, но не менее симпатичный. Прогуляетесь по его набережной и переправитесь на лодке на искусственно созданный остров Богородицы на Рифе, что расположен напротив Пераста. Вы познакомитесь с историей возникновения острова и храма на нем. А в конце экскурсии я отвезу вас на устричную ферму, где вы сможете попробовать свежие устрицы с домашним белым вином.

Организационные детали

Транспортные расходы оплачиваются дополнительно (машина — 40 евро, паромная переправа — 5 евро, паркинги — 6 евро).

Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Тивате или Которе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории вот уже 5 лет. Приехав впервые в Черногорию 9 лет назад, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях я хочу, чтобы вы увидели ее моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 октября 2019
Замечательная экскурсия, прекрасный гид, советую обязательно посетить Боко-Которскую бухту с Ольгой, которая очень хорошо знает историю Черногории, интересно рассказывает. Огромное ей спасибо.

Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Наследие старинного Цетинье и Липская пещераНаследие старинного Цетинье и Липская пещераНаследие старинного Цетинье и Липская пещера
100 за экскурсию
5.5 часов
Прикоснуться к истории бывшей столицы Черногории и погрузиться в магический мир карстовой пещеры
Всего час езды от Тивата — и вы в старинном, душевном Цетинье, главном символе черногорского народа. На прогулке вы проследите этапы, которые прошла не только историческая столица, но и вся Черногория. Посетите один из важнейших монастырей страны и пройдете по лабиринтам Липской пещеры — крупнейшей в экс-Югославии.
Тиват — три лица приморского городаТиват — три лица приморского городаТиват — три лица приморского города
скидка10%
€50
45 за экскурсию
2.5 часа
5 отзывов
Раскрыть душу живописного Тивата на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Вы погрузитесь в мир лоска и богатства на великолепной набережной с дорогими яхтами. Побываете на уединенном острове Цветов и заглянете в старинный монастырь. А еще я покажу заброшенную горную деревушку с великолепными видами и расскажу легенды прекрасного Тивата.
Из Тивата — к Скадарскому озеру!Из Тивата — к Скадарскому озеру!Из Тивата — к Скадарскому озеру!
скидка15%
€100
85 за экскурсию
7 часов
3 отзыва
Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день
Вы искупаетесь в самом большом озере на Балканах, исследуете древние храмы и познакомитесь с жизнью и работой виноделов. Я помогу понять менталитет и традиции черногорцев и оценить неповторимую красоту местного ландшафта.

Экскурсии по пригородам Тивата

Боко-Которский залив — красивейший фьорд СредиземноморьяБоко-Которский залив — красивейший фьорд СредиземноморьяБоко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
170 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты
Вы побываете в самом красивом месте черногорского побережья — в Боко-Которской бухте, где увидите древние города и рукотворный остров на рифе. Прогулка погрузит вас в эпоху королевы Рисане, турецкое наследие Черногории и атмосферное прошлое страны. Природные красоты, архитектура и вечерние огни города Тиват сольются в невероятную картину, которую вы нескоро забудете.

Выбирайте и другие экскурсии в Тивате

На автомобилеОбзорныеВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городСо скидкой