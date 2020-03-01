Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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Прикоснуться к истории бывшей столицы Черногории и погрузиться в магический мир карстовой пещеры

Ольга
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Ольга – ваш гид
Всего час езды от Тивата — и вы в старинном, душевном Цетинье, главном символе черногорского народа.

На прогулке вы проследите этапы, которые прошла не только историческая столица, но и вся Черногория.

Посетите один из важнейших монастырей страны и пройдете по лабиринтам Липской пещеры — крупнейшей в экс-Югославии.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Тивате или Будве
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Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера

Что вас ожидает

Цетинье — дух старины и история королевской столицы
Начнется экскурсия с подъема по горному серпантину. По дороге будет несколько остановок на самых зрелищных панорамных площадках, с которых открываются прекрасные виды на море и Будванскую ривьеру. И уже через час вы приедете в Цетинье — историческую и культурную столицу Черногории. На прогулке по старинным атмосферным улочкам я расскажу о возникновении города и его насыщенной 5-вековой истории, неразрывно связанной со становлением государства и борьбой за независимость от османских и других завоевателей. Также, при желании, вы сможете посетите дворец Николы I, первого и последнего короля Черногории, где осмотрите вещи времен правления Негошей.

Цетинский монастырь — символ православной Черногории
В одном из самых важных духовных центров страны вы узнаете о непростой судьбе обители, не раз разрушавшейся до основания. Я расскажу, как здесь появились такие значимые православные святыни, как Десница Иоанна Крестителя, частичка Креста Господня и другие важные артефакты. Поговорим о ценной библиотеке с древними рукописями и редкими книгами. А в историческом музее вы услышите о реликвиях Мальтийского ордена, подарках русских царей и великих князей и осмотрите Филермскую икону Божьей матери, написанную самим апостолом Лукой в 46 году.

Крупнейшая пещера бывшей Югославии
Во второй части программы вы отправитесь исследовать мир карстовой Липской пещеры. Узнаете об истории ее обнаружения и визитах высоких гостей по приглашению короля Николы. В сопровождении местного гида-проводника пройдете по коридорам отреставрированной, великолепно оборудованной и подсвеченной пещеры. Рассмотрите интересные образцы сталактитов и сталагмитов. И услышите об исследованиях, которые до сих пор проводятся в длинной системе лабиринтов, растянувшихся на 3,5 км.

В завершение, по вашему желанию, я отвезу вас в симпатичный ресторан, где вы сможете отведать традиционные блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Транспортные расходы оплачиваются дополнительно — 50 евро
  • Я заеду на автомобиле в ваш отель или апартаменты в Тивате или Будве. Если вы проживаете в других городах, я смогу забрать вас за дополнительную плату, исходя из удаленности от места начала экскурсии.
  • В стоимость экскурсии не включен входной билет в пещеру (10 евро/взрослого и 8 евро/ребенка с 12 лет); обед в ресторане, опциональное посещение дворца короля Николы (5 евро/человека) и исторического музея (3 евро/человека).
  • Температура в пещерах колеблется от 8 до 12 градусов. Поэтому необходимо взять с собой теплые вещи. Если что, на месте вам выдадут напрокат пончо.
  • Также позаботьтесь об одежде, соответствующей посещению монастыря (стандартные требования).
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Тивате или Будве.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории вот уже 5 лет. Приехав впервые в Черногорию 9 лет назад, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях я хочу, чтобы вы увидели ее моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
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