Как добраться до Кастро на самолёте

В Кастро 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mocopulli Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кастро

Кастро MHC Mocopulli Airport Гамбоа WCA не гражданский Gamboa

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