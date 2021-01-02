Как добраться до Пуэрто Наталеса на самолёте

В Пуэрто Наталесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Teniente J. Gallardo» вам не избежать

Список аэропортов Пуэрто Наталеса

Teniente J. Gallardo PNT Teniente J. Gallardo

Самые дешёвые билеты в Пуэрто Наталес из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇷🇺 Москвы 79 714 31ч 58м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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