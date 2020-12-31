Как добраться до Пунты-Аренаса на самолёте
В Пунте-Аренасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pres Ibanez Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пунты-Аренаса
- Пунта-Аренас PUQPres Ibanez Airport
Самые дешёвые билеты в Пунту-Аренас из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.12.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|2 272
|3ч 21м
|15.04.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|11 247
|21ч 29м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|42 680
|54ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|53 168
|35ч 50м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇩🇰Копенгагена
|66 391
|48ч 13м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇵🇭Манилы
|108 851
|47ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пунты-Аренаса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пунты-Аренаса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кали и Сантьяго
- 07.02.202128.02.2021
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