Летим в Пунту-Аренас

Как добраться до Пунты-Аренаса на самолёте

В Пунте-Аренасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pres Ibanez Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пунты-Аренаса

  1. Пунта-Аренас PUQ
    Pres Ibanez Airport

Самые дешёвые билеты в Пунту-Аренас из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
31.12.2020из 🇨🇱Сантьяго2 2723ч 21м
15.04.2021из 🇧🇷Сан-Паулу11 24721ч 29м (⇵2)
18.01.2021из 🇷🇺Москвы42 68054ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇹🇷Стамбула53 16835ч 50м (⇵2)
01.01.2021из 🇩🇰Копенгагена66 39148ч 13м (⇵2)
01.12.2020из 🇵🇭Манилы108 85147ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пунты-Аренаса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кали и Сантьяго

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