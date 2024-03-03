Полюбоваться ледниками, подняться на вершину вулкана и увидеть пингвинов и китов
Это земля древних ледников, впечатляющих размеров, фьордов и бирюзово-изумрудных озёр, гор и вулканов.
Мы проедем её от края до края: заглянем в разноцветные мраморные пещеры, погуляем по национальным паркам, совершим морские круизы и повеселимся на рафтинге.
Вы увидите визитные карточки региона — ледник Перито-Морено, которому около 30 тысяч лет, гору Фицрой, названную в честь командира английского брига, и идеальный по форме вулкан Осорно.
Сравните кухни и вина двух стран, отдохнёте в местных пивоварнях и попробуете знаменитого патагонского барашка. Мы понаблюдаем за морскими львами и пингвинами, если повезёт, встретим дельфинов и горбатых китов. Это будет незабываемое приключение!
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|475 000 ₽
Описание
Организационные детали
В поездке будет много автопереездов — участие с детьми возможно, если ребёнок спокойно воспринимает переезды.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, чтобы вы могли отдохнуть после многочасового перелёта. Если у вас будут силы, советуем самостоятельно прогуляться по центру столицы Чили и крупнейшего мегаполиса Южной Америки: пройтись по центральной площади, посмотреть на здание главного почтамта и старинные церкви и попробовать знаменитое красное чилийское вино в любом приглянувшемся ресторанчике.
Перелёт в Пуэрто-Монт, Пуэрто-Варас, вулкан Осорно
Сегодня снова в небо — утром совершим перелёт в Пуэрто-Монт, а оттуда переедем в соседний городок Пуэрто-Варас, живописно расположенный на берегу озера. После размещения в отеле и обеда отправимся к одной из самых знаковых достопримечательностей Южного Чили — вулкану Осорно, который эксперты считают идеальным по форме и цвету.
Проедем по одной из самых красивых дорог страны вдоль южного берега озера Лланкиуэ и со смотровых площадок полюбуемся видами водоёма и одного из кратеров. Доберёмся до горнолыжного курорта — будет возможность прокатиться по канатной дороге до самой вершины вулкана.
Национальный парк Конгильио, переезд в Барилоче, прогулка по городу
Утром посетим национальный парк Конгильио, где растут необычные хвойные деревья-гиганты — араукарии, которые почти не изменились за 240 миллионов лет! Увидим их такими же, как их видели динозавры! После переедем в регион самых красивых чилийских и аргентинских озёр. Проедем по национальному парку Пуеуэ, территория которого покрыта вечнозелёными лесами, действующими вулканами и озёрами. К вечеру окажемся в Аргентине, в городе Барилоче, где остановимся в отеле на 2 ближайшие ночи.
Перед сном прогуляемся по центру Барилоче, который за живописность часто называют аргентинской Швейцарией или местом, где живут гномы. Полюбуемся архитектурой и панорамами заснеженных горных вершин, отражающихся в глади озера Науэль-Уапи.
Окрестности Барилоче: горы Серро Отто и Серро Кампанарио, озеро Науэль-Уапи
В этот день побываем в очаровательном уголке Барилоче, завораживающим живописностью и панорамными видами на Анды, многочисленные острова и заливы — нас ждёт гора Серро Отто, на которую можно подняться прямо из города. Вы полюбуетесь пейзажами Сан-Карлос-де-Барилоче, искрящимся снегом на вершинах, синевой ледникового озера Науэль-Уапи и островками с типичными альпийскими домиками из дерева и камня. А ещё будет возможность отведать аргентинскую кухню и напитки в ресторане с вращающимся полом.
Затем проедем по маршруту, проходящему по красивейшим местам Науэль-Уапи. Будем останавливаться на смотровых площадках и наслаждаться видами на лагуну Треболь, полуострова Сан-Педро и Жао-Жао, острова Виктория и Уэмуль. После на креслах-подъёмниках доберёмся до вершины горы Серро Кампанарио и осмотрим весь Барилоче с высоты.
Путь из Барилоче в Футалефу (Чили), рафтинг
Сегодня вернёмся обратно в Чили. Будем ехать по дороге, которая сама является достопримечательностью: вы насладитесь видами гор, озёр и вулканов. Часть пути преодолеем по озёрам на пароме. А ещё вас ждут яркие эмоции от рафтинга по изумрудной реке в окружении чарующих пейзажей.
Путь в Ла-Хунта, треккинг в национальном парке
Позавтракав, продолжим путь на юг к ледникам Патагонии. Совершим 5-часовую паромную переправу, а затем проедем ещё 200 км по живописным местам региона. Маршрут будет проходить через национальный природный парк Пумалин, частную заповедную территорию. Задержимся тут, чтобы совершить небольшой треккинг, размяться и посмотреть на дождевые леса и заснеженные вулканы, горячие источники и фьорды, а также деревья-эндемики.
Национальный парк Кулат, висячий ледник
Сегодня вас ждёт потрясающее и невероятное зрелище — отправляемся к висячему леднику Вентискеро Колганте, расположенному в национальном парке Кулат. Свисающий со скалистого обрыва высотой 600 метров, он постепенно тает и образует два больших водопада, которые питают реку и живописное озеро. По приданию местных индейцев, кто искупается в этом озере, тот счастливо доживёт до ста лет — самые смелые смогут это проверить! На ночь остановимся в городе Койайке.
Путь до города Пуэрто-Рио-Транкило
В этот день держим путь в город Пуэрто-Рио-Транкило. Проедем по южному берегу ледникового озера Каррера. Будем любоваться видами водной глади и снежных верхушек местных гор, останавливаться в живописных местах и на смотровых площадках. Дорога предстоит сложная — гравийка с большими камнями, проходящая над обрывом — но неописуемой красоты пейзажи того стоят!
Из Пуэрто-Рио-Транкило в посёлок Чили-Чико, лодочная экскурсия в мраморные пещеры
Едем в сторону посёлка Чили-Чико. По дороге вас ждёт незабываемый опыт — экскурсия на лодках в мраморные пещеры! Одно из глубочайших озёр в мире на границе Аргентины и Чили — Хенерааль-Карреера — славится уникальными геологическими образованиями — лабиринтом пещер, расположенным на известняковом полуострове почти в центре водоёма. Это что-то невероятное, особенно при правильном солнечном освещении, в которое мы как раз туда и попадём.
Свободный день
Сегодня можно отдохнуть, выспаться и неспешно прогуляться по городку. Желающие могут отправиться в лагуну Сан-Рафаэль, чтобы оттуда на кораблике доплыть до ледников Эксплорадорес.
Переезд в Аргентину, прогулка по деревушке Эль-Чалтен
В этот день нам предстоит длительный переезд в Аргентину. Преодолеем 661 км, чтобы попасть в самую живописную часть Патагонии. Проедем через пустыню Южной Патагонии, по знаменитой дороге Route 40.
Наша цель — горная деревушка Эль-Чалтен, популярное место для треккингов, аргентинская столица походов, расположенная у подножья горы Фицрой в окружении ледников и озёр, рек и лесов. По приезде исследуем окрестности, прогуляемся до небольшого водопада или просто отдохнём в местной пивоварне.
Треккинг к горе Фицрой и озеру Торэ, отдых в пивоварне
Позавтракав, совершим несложный треккинг по одному из самых красивых пешеходных маршрутов мира — к подножию горного массива Фицрой и озеру Торэ. Пройдем по степям и холмам, которые постепенно сменятся лесом. Побываем в «мёртвом» лесу, утопающем в цветах всех оттенков, и дойдём до небольшого озера, в котором плавают айсберги и отражаются пики Фицроя. Вечер проведём в пивоварне, делясь впечатлениями и пробуя настоящее патагонское пиво.
Переезд в Эль-Калафате
Утром после завтрака едем в сторону города Эль-Калафате. По пути полюбуемся бирюзовыми озёрами, рядом с которыми обитает огромное количество птиц, в том числе розовые фламинго. Калафате славится первозданной природой и невероятными пейзажами. А ещё здесь подают знаменитого патагонского барашка, приготовленного по особому рецепту на открытом огне — и сегодня вы его попробуете.
Ледник Перито-Морено
Сегодня мы проедем около 80 километров, чтобы увидеть одно из главных чудес Патагонии — ледник Перито-Морено, возраст которого насчитывает 30 тысяч лет. Это самый большой из сорока восьми ледников Патагонии высотой с 20-этажный дом. А ещё он «живой»: не тает и движется со скоростью 2 метра в день! Мы прогуляемся по оборудованным дорожкам и со смотровых площадок полюбуемся захватывающими видами ледника, отливающего голубым сиянием.
За дополнительную плату желающие смогут подплыть к леднику на кораблике или, надев кошки, прогуляться по его поверхности.
Путь в Пуэрто-Наталес: озеро Пеоэ, водопад Сальто-Гранде
В этот день мы снова пересечём границу Аргентины и Чили. Проедем через парк с видами на заснеженные пики Серро-Пайне-Гранде и гору с чёрными гранитными вершинами. Прогуляемся по берегу изумрудного озера Пеоэ, побываем у водопада Сальто-Гранде. Поднимемся по пологому склону до смотровой площадки, чтобы полюбоваться пейзажами с высоты. Затем доедем до ледникового Серого озера в национальном парке Торрес-дель-Пейн, в водах которого можно увидеть крупные айсберги.
На ночь остановимся в городке Пуэрто-Наталес. Вечером, при желании, заглянем в местную таверну, чтобы сравнить на вкус аргентинские и чилийские стейки из говядины, а также вино этих двух стран.
Свободный день
На сегодня не запланировано специальной программы, чтобы каждый из вас мог провести время по своему усмотрению. Можно отправиться к ледникам на кораблике или погулять по парку Торрес-дель-Пейн.
Переезд в Пунта-Аренас
И снова в путь! Отправляемся в Пунта-Аренас, название которого переводится как «песчаный мыс». Это самый южный город Чили, расположенный на берегу Магелланова пролива. Уютный городок с невысокими домами встретит нас большим количеством кафешек и магазинчиков. Здесь можно прогуляться по набережной и, если повезёт, увидеть в море дельфинов, которые часто сюда приплывают. А вечером ляжем пораньше — завтра нам рано вставать.
Заповедник «Франциско Колоане»
Встанем ещё затемно и на целый день отправимся в путешествие по национальному морскому заповеднику «Франциско Колоане». Будем гулять пешком и совершим водную прогулку. Во время навигации вы сможете понаблюдать за пингвинами и бакланами, буревестниками и альбатросами. Увидите морских львов и морских слонов, если повезёт, встретим горбатых китов. А ещё полюбуемся самым южным ледником Южноамериканского континента — Огненная Земля.
Перелёт в Сантьяго, отъезд
Наше незабываемое путешествие подошло к концу. Утром отправляемся в аэропорт и летим в Сантьяго, а оттуда — уже по домам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сантьяго, аэропорт, точное время - по договорённостиЗавершение: Сантьяго, аэропорт, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 19 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.