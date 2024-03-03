Сегодня снова в небо — утром совершим перелёт в Пуэрто-Монт, а оттуда переедем в соседний городок Пуэрто-Варас, живописно расположенный на берегу озера. После размещения в отеле и обеда отправимся к одной из самых знаковых достопримечательностей Южного Чили — вулкану Осорно, который эксперты считают идеальным по форме и цвету.

Проедем по одной из самых красивых дорог страны вдоль южного берега озера Лланкиуэ и со смотровых площадок полюбуемся видами водоёма и одного из кратеров. Доберёмся до горнолыжного курорта — будет возможность прокатиться по канатной дороге до самой вершины вулкана.