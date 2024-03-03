Большое путешествие на край света: Патагония от и до
Индивидуальный тур в Сантьяго

Полюбоваться ледниками, подняться на вершину вулкана и увидеть пингвинов и китов

Патагония, ещё 150 лет назад не принадлежащая ни одному из государств, сегодня — территория Аргентины и Чили.

Это земля древних ледников, впечатляющих размеров, фьордов и бирюзово-изумрудных озёр, гор и вулканов.

Мы проедем её от края до края: заглянем в разноцветные мраморные пещеры, погуляем по национальным паркам, совершим морские круизы и повеселимся на рафтинге.

Вы увидите визитные карточки региона — ледник Перито-Морено, которому около 30 тысяч лет, гору Фицрой, названную в честь командира английского брига, и идеальный по форме вулкан Осорно.

Сравните кухни и вина двух стран, отдохнёте в местных пивоварнях и попробуете знаменитого патагонского барашка. Мы понаблюдаем за морскими львами и пингвинами, если повезёт, встретим дельфинов и горбатых китов. Это будет незабываемое приключение!
Большое путешествие на край света: Патагония от и до
Большое путешествие на край света: Патагония от и до
Большое путешествие на край света: Патагония от и до
Ближайшие даты:
3
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет475 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

В поездке будет много автопереездов — участие с детьми возможно, если ребёнок спокойно воспринимает переезды.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, чтобы вы могли отдохнуть после многочасового перелёта. Если у вас будут силы, советуем самостоятельно прогуляться по центру столицы Чили и крупнейшего мегаполиса Южной Америки: пройтись по центральной площади, посмотреть на здание главного почтамта и старинные церкви и попробовать знаменитое красное чилийское вино в любом приглянувшемся ресторанчике.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Перелёт в Пуэрто-Монт, Пуэрто-Варас, вулкан Осорно

Сегодня снова в небо — утром совершим перелёт в Пуэрто-Монт, а оттуда переедем в соседний городок Пуэрто-Варас, живописно расположенный на берегу озера. После размещения в отеле и обеда отправимся к одной из самых знаковых достопримечательностей Южного Чили — вулкану Осорно, который эксперты считают идеальным по форме и цвету.

Проедем по одной из самых красивых дорог страны вдоль южного берега озера Лланкиуэ и со смотровых площадок полюбуемся видами водоёма и одного из кратеров. Доберёмся до горнолыжного курорта — будет возможность прокатиться по канатной дороге до самой вершины вулкана.

Перелёт в Пуэрто-Монт, Пуэрто-Варас, вулкан ОсорноПерелёт в Пуэрто-Монт, Пуэрто-Варас, вулкан ОсорноПерелёт в Пуэрто-Монт, Пуэрто-Варас, вулкан ОсорноПерелёт в Пуэрто-Монт, Пуэрто-Варас, вулкан Осорно
3 день

Национальный парк Конгильио, переезд в Барилоче, прогулка по городу

Утром посетим национальный парк Конгильио, где растут необычные хвойные деревья-гиганты — араукарии, которые почти не изменились за 240 миллионов лет! Увидим их такими же, как их видели динозавры! После переедем в регион самых красивых чилийских и аргентинских озёр. Проедем по национальному парку Пуеуэ, территория которого покрыта вечнозелёными лесами, действующими вулканами и озёрами. К вечеру окажемся в Аргентине, в городе Барилоче, где остановимся в отеле на 2 ближайшие ночи.

Перед сном прогуляемся по центру Барилоче, который за живописность часто называют аргентинской Швейцарией или местом, где живут гномы. Полюбуемся архитектурой и панорамами заснеженных горных вершин, отражающихся в глади озера Науэль-Уапи.

Национальный парк Конгильио, переезд в Барилоче, прогулка по городуНациональный парк Конгильио, переезд в Барилоче, прогулка по городуНациональный парк Конгильио, переезд в Барилоче, прогулка по городуНациональный парк Конгильио, переезд в Барилоче, прогулка по городу
4 день

Окрестности Барилоче: горы Серро Отто и Серро Кампанарио, озеро Науэль-Уапи

В этот день побываем в очаровательном уголке Барилоче, завораживающим живописностью и панорамными видами на Анды, многочисленные острова и заливы — нас ждёт гора Серро Отто, на которую можно подняться прямо из города. Вы полюбуетесь пейзажами Сан-Карлос-де-Барилоче, искрящимся снегом на вершинах, синевой ледникового озера Науэль-Уапи и островками с типичными альпийскими домиками из дерева и камня. А ещё будет возможность отведать аргентинскую кухню и напитки в ресторане с вращающимся полом.

Затем проедем по маршруту, проходящему по красивейшим местам Науэль-Уапи. Будем останавливаться на смотровых площадках и наслаждаться видами на лагуну Треболь, полуострова Сан-Педро и Жао-Жао, острова Виктория и Уэмуль. После на креслах-подъёмниках доберёмся до вершины горы Серро Кампанарио и осмотрим весь Барилоче с высоты.

Окрестности Барилоче: горы Серро Отто и Серро Кампанарио, озеро Науэль-УапиОкрестности Барилоче: горы Серро Отто и Серро Кампанарио, озеро Науэль-УапиОкрестности Барилоче: горы Серро Отто и Серро Кампанарио, озеро Науэль-УапиОкрестности Барилоче: горы Серро Отто и Серро Кампанарио, озеро Науэль-Уапи
5 день

Путь из Барилоче в Футалефу (Чили), рафтинг

Сегодня вернёмся обратно в Чили. Будем ехать по дороге, которая сама является достопримечательностью: вы насладитесь видами гор, озёр и вулканов. Часть пути преодолеем по озёрам на пароме. А ещё вас ждут яркие эмоции от рафтинга по изумрудной реке в окружении чарующих пейзажей.

Путь из Барилоче в Футалефу (Чили), рафтингПуть из Барилоче в Футалефу (Чили), рафтингПуть из Барилоче в Футалефу (Чили), рафтинг
6 день

Путь в Ла-Хунта, треккинг в национальном парке

Позавтракав, продолжим путь на юг к ледникам Патагонии. Совершим 5-часовую паромную переправу, а затем проедем ещё 200 км по живописным местам региона. Маршрут будет проходить через национальный природный парк Пумалин, частную заповедную территорию. Задержимся тут, чтобы совершить небольшой треккинг, размяться и посмотреть на дождевые леса и заснеженные вулканы, горячие источники и фьорды, а также деревья-эндемики.

Путь в Ла-Хунта, треккинг в национальном паркеПуть в Ла-Хунта, треккинг в национальном паркеПуть в Ла-Хунта, треккинг в национальном паркеПуть в Ла-Хунта, треккинг в национальном парке
7 день

Национальный парк Кулат, висячий ледник

Сегодня вас ждёт потрясающее и невероятное зрелище — отправляемся к висячему леднику Вентискеро Колганте, расположенному в национальном парке Кулат. Свисающий со скалистого обрыва высотой 600 метров, он постепенно тает и образует два больших водопада, которые питают реку и живописное озеро. По приданию местных индейцев, кто искупается в этом озере, тот счастливо доживёт до ста лет — самые смелые смогут это проверить! На ночь остановимся в городе Койайке.

Национальный парк Кулат, висячий ледникНациональный парк Кулат, висячий ледникНациональный парк Кулат, висячий ледникНациональный парк Кулат, висячий ледник
8 день

Путь до города Пуэрто-Рио-Транкило

В этот день держим путь в город Пуэрто-Рио-Транкило. Проедем по южному берегу ледникового озера Каррера. Будем любоваться видами водной глади и снежных верхушек местных гор, останавливаться в живописных местах и на смотровых площадках. Дорога предстоит сложная — гравийка с большими камнями, проходящая над обрывом — но неописуемой красоты пейзажи того стоят!

Путь до города Пуэрто-Рио-ТранкилоПуть до города Пуэрто-Рио-ТранкилоПуть до города Пуэрто-Рио-Транкило
9 день

Из Пуэрто-Рио-Транкило в посёлок Чили-Чико, лодочная экскурсия в мраморные пещеры

Едем в сторону посёлка Чили-Чико. По дороге вас ждёт незабываемый опыт — экскурсия на лодках в мраморные пещеры! Одно из глубочайших озёр в мире на границе Аргентины и Чили — Хенерааль-Карреера — славится уникальными геологическими образованиями — лабиринтом пещер, расположенным на известняковом полуострове почти в центре водоёма. Это что-то невероятное, особенно при правильном солнечном освещении, в которое мы как раз туда и попадём.

Из Пуэрто-Рио-Транкило в посёлок Чили-Чико, лодочная экскурсия в мраморные пещерыИз Пуэрто-Рио-Транкило в посёлок Чили-Чико, лодочная экскурсия в мраморные пещерыИз Пуэрто-Рио-Транкило в посёлок Чили-Чико, лодочная экскурсия в мраморные пещерыИз Пуэрто-Рио-Транкило в посёлок Чили-Чико, лодочная экскурсия в мраморные пещеры
10 день

Свободный день

Сегодня можно отдохнуть, выспаться и неспешно прогуляться по городку. Желающие могут отправиться в лагуну Сан-Рафаэль, чтобы оттуда на кораблике доплыть до ледников Эксплорадорес.

Свободный деньСвободный день
11 день

Переезд в Аргентину, прогулка по деревушке Эль-Чалтен

В этот день нам предстоит длительный переезд в Аргентину. Преодолеем 661 км, чтобы попасть в самую живописную часть Патагонии. Проедем через пустыню Южной Патагонии, по знаменитой дороге Route 40.

Наша цель — горная деревушка Эль-Чалтен, популярное место для треккингов, аргентинская столица походов, расположенная у подножья горы Фицрой в окружении ледников и озёр, рек и лесов. По приезде исследуем окрестности, прогуляемся до небольшого водопада или просто отдохнём в местной пивоварне.

Переезд в Аргентину, прогулка по деревушке Эль-ЧалтенПереезд в Аргентину, прогулка по деревушке Эль-ЧалтенПереезд в Аргентину, прогулка по деревушке Эль-ЧалтенПереезд в Аргентину, прогулка по деревушке Эль-Чалтен
12 день

Треккинг к горе Фицрой и озеру Торэ, отдых в пивоварне

Позавтракав, совершим несложный треккинг по одному из самых красивых пешеходных маршрутов мира — к подножию горного массива Фицрой и озеру Торэ. Пройдем по степям и холмам, которые постепенно сменятся лесом. Побываем в «мёртвом» лесу, утопающем в цветах всех оттенков, и дойдём до небольшого озера, в котором плавают айсберги и отражаются пики Фицроя. Вечер проведём в пивоварне, делясь впечатлениями и пробуя настоящее патагонское пиво.

Треккинг к горе Фицрой и озеру Торэ, отдых в пивоварнеТреккинг к горе Фицрой и озеру Торэ, отдых в пивоварне
13 день

Переезд в Эль-Калафате

Утром после завтрака едем в сторону города Эль-Калафате. По пути полюбуемся бирюзовыми озёрами, рядом с которыми обитает огромное количество птиц, в том числе розовые фламинго. Калафате славится первозданной природой и невероятными пейзажами. А ещё здесь подают знаменитого патагонского барашка, приготовленного по особому рецепту на открытом огне — и сегодня вы его попробуете.

Переезд в Эль-КалафатеПереезд в Эль-КалафатеПереезд в Эль-КалафатеПереезд в Эль-Калафате
14 день

Ледник Перито-Морено

Сегодня мы проедем около 80 километров, чтобы увидеть одно из главных чудес Патагонии — ледник Перито-Морено, возраст которого насчитывает 30 тысяч лет. Это самый большой из сорока восьми ледников Патагонии высотой с 20-этажный дом. А ещё он «живой»: не тает и движется со скоростью 2 метра в день! Мы прогуляемся по оборудованным дорожкам и со смотровых площадок полюбуемся захватывающими видами ледника, отливающего голубым сиянием.

За дополнительную плату желающие смогут подплыть к леднику на кораблике или, надев кошки, прогуляться по его поверхности.

Ледник Перито-МореноЛедник Перито-МореноЛедник Перито-МореноЛедник Перито-Морено
15 день

Путь в Пуэрто-Наталес: озеро Пеоэ, водопад Сальто-Гранде

В этот день мы снова пересечём границу Аргентины и Чили. Проедем через парк с видами на заснеженные пики Серро-Пайне-Гранде и гору с чёрными гранитными вершинами. Прогуляемся по берегу изумрудного озера Пеоэ, побываем у водопада Сальто-Гранде. Поднимемся по пологому склону до смотровой площадки, чтобы полюбоваться пейзажами с высоты. Затем доедем до ледникового Серого озера в национальном парке Торрес-дель-Пейн, в водах которого можно увидеть крупные айсберги.

На ночь остановимся в городке Пуэрто-Наталес. Вечером, при желании, заглянем в местную таверну, чтобы сравнить на вкус аргентинские и чилийские стейки из говядины, а также вино этих двух стран.

Путь в Пуэрто-Наталес: озеро Пеоэ, водопад Сальто-ГрандеПуть в Пуэрто-Наталес: озеро Пеоэ, водопад Сальто-ГрандеПуть в Пуэрто-Наталес: озеро Пеоэ, водопад Сальто-ГрандеПуть в Пуэрто-Наталес: озеро Пеоэ, водопад Сальто-Гранде
16 день

Свободный день

На сегодня не запланировано специальной программы, чтобы каждый из вас мог провести время по своему усмотрению. Можно отправиться к ледникам на кораблике или погулять по парку Торрес-дель-Пейн.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
17 день

Переезд в Пунта-Аренас

И снова в путь! Отправляемся в Пунта-Аренас, название которого переводится как «песчаный мыс». Это самый южный город Чили, расположенный на берегу Магелланова пролива. Уютный городок с невысокими домами встретит нас большим количеством кафешек и магазинчиков. Здесь можно прогуляться по набережной и, если повезёт, увидеть в море дельфинов, которые часто сюда приплывают. А вечером ляжем пораньше — завтра нам рано вставать.

Переезд в Пунта-АренасПереезд в Пунта-АренасПереезд в Пунта-Аренас
18 день

Заповедник «Франциско Колоане»

Встанем ещё затемно и на целый день отправимся в путешествие по национальному морскому заповеднику «Франциско Колоане». Будем гулять пешком и совершим водную прогулку. Во время навигации вы сможете понаблюдать за пингвинами и бакланами, буревестниками и альбатросами. Увидите морских львов и морских слонов, если повезёт, встретим горбатых китов. А ещё полюбуемся самым южным ледником Южноамериканского континента — Огненная Земля.

Заповедник «Франциско Колоане»Заповедник «Франциско Колоане»Заповедник «Франциско Колоане»
19 день

Перелёт в Сантьяго, отъезд

Наше незабываемое путешествие подошло к концу. Утром отправляемся в аэропорт и летим в Сантьяго, а оттуда — уже по домам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сантьяго, аэропорт, точное время - по договорённости
Завершение: Сантьяго, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 19 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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