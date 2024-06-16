8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Кон...
5 ноя в 09:30
6 ноя в 09:30
$360 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чили - страна вина и альпак
Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые...
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$450 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный день в долине Касабланка
Путешествие с долгим послевкусием по трём чилийским винодельням
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$425 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga16 июня 2024Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас, показал нам столько прекрасных
Ответы на вопросы от путешественников по Вальпараисо в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вальпараисо
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Вальпараисо в октябре 2024
Сейчас в Вальпараисо в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 360 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Вальпараисо (Чили 🇨🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 1 ⭐ отзыв, цены от $360. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чили. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь