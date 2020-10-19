Как добраться до Копенгагена на самолёте
В Копенгагене 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Copenhagen Airport» вам не избежать
Список аэропортов Копенгагена
- Каструп CPHCopenhagen Airport
- Roskilde Airport RKEне гражданскийRoskilde Airport
Самые дешёвые билеты в Копенгаген из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|904
|1ч 55м
|01.11.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|1 197
|1ч 25м
|12.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 302
|1ч 50м
|01.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 362
|2ч 10м
|13.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|1 374
|2ч 15м
|23.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 619
|1ч 45м
|20.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 663
|2ч 45м
|12.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 684
|2ч 25м
|19.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 804
|8ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 806
|2ч 5м
|04.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|1 864
|19ч 40м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 909
|14ч 25м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 962
|28ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|1 973
|22ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 979
|19ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 996
|26ч 20м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|2 046
|18ч 45м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|2 093
|12ч 15м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Бремена
|2 138
|13ч 40м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 263
|3ч 20м
|24.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 271
|26ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 277
|23ч 45м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 296
|17ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|2 347
|53ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 361
|27ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 402
|25ч 45м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇩🇰Ольборга
|2 448
|50м
|21.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 501
|28ч 35м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Жироны
|2 599
|25ч (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 729
|10ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 850
|38ч 5м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|2 872
|19ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|2 886
|10ч (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 930
|28ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 969
|13ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|2 985
|11ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|3 099
|23ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇰Орхуса
|3 139
|26ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|3 145
|27ч 10м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇱🇹Клайпеды
|3 179
|1ч 10м
|16.10.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|3 270
|17ч 40м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|3 293
|34ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 302
|13ч 50м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|3 331
|30ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇵🇱Кракова
|3 332
|28ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 360
|29ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 361
|12ч 50м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 414
|9ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|3 437
|26ч 20м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇹Венеции
|3 464
|30ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 527
|26ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|3 527
|37ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 541
|26ч 25м (⇵2)
|19.01.2021
|из 🇮🇹Неаполя
|3 542
|11ч 15м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 715
|7ч 40м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|3 775
|23ч 50м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇵🇱Катовице
|3 779
|7ч 45м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇰Борнхольм
|3 881
|40м
|29.10.2020
|из 🇷🇴Яссы
|3 907
|8ч 25м (⇵1)
|03.03.2021
|из 🇲🇪Подгорицы
|3 915
|10ч 35м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|3 999
|36ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|4 079
|26ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|4 129
|48ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|4 208
|31ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|4 269
|28ч (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇳🇴Тронхейм
|4 274
|21ч 40м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|4 612
|36ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|4 769
|2ч 15м
|17.12.2020
|из 🇨🇭Женевы
|4 905
|25ч (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇫🇷Лиона
|4 905
|26ч 40м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 027
|50ч 30м (⇵2)
|04.03.2021
|из 🇦🇱Тираны
|5 189
|22ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇰Сённерборга
|5 241
|45м
|26.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|5 786
|11ч (⇵1)
|10.07.2021
|из 🇵🇹Порту
|5 789
|19ч 50м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|5 848
|31ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|5 890
|26ч 45м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 979
|27ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|6 111
|27ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|6 225
|15ч 20м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇮🇹Турина
|6 244
|51ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇵🇹Мадейры
|6 321
|39ч 55м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇹🇷Коньи
|6 332
|18ч 15м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|6 338
|17ч 10м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|6 478
|27ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|6 594
|22ч (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|6 650
|38ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|7 193
|22ч 25м (⇵1)
|27.08.2021
|из Фаро
|7 294
|2ч 5м
|14.07.2021
|из 🇭🇷Сплита
|7 378
|12ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 448
|13ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|7 508
|26ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Ольбии
|7 533
|39ч 25м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 560
|47ч 40м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇽🇰Приштины
|7 635
|11ч 10м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇹🇷Хатая
|7 677
|17ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇹🇳Монастира
|7 717
|49ч 55м (⇵2)
|10.06.2021
|из 🇮🇸Рейкьявика
|8 034
|8ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇳🇴Хеугесунн
|8 048
|12ч 25м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|8 251
|34ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Копенгагена
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Копенгагена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Берлин, Бейрут, Бангкок, Дубай и Киев
- 27.10.202026.01.2021
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