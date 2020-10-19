Летим в Копенгаген

Как добраться до Копенгагена на самолёте

В Копенгагене 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Copenhagen Airport» вам не избежать

Список аэропортов Копенгагена

  1. Каструп CPH
    Copenhagen Airport
  2. Roskilde Airport RKEне гражданский
    Roskilde Airport

Самые дешёвые билеты в Копенгаген из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇭🇺Будапешта9041ч 55м
01.11.2020из 🇱🇹Каунаса1 1971ч 25м
12.11.2020из 🇬🇧Лондона1 3021ч 50м
01.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 3622ч 10м
13.10.2020из 🇮🇪Дублина1 3742ч 15м
23.11.2020из 🇦🇹Вены1 6191ч 45м
20.10.2020из 🇷🇴Бухареста1 6632ч 45м
12.11.2020из 🇺🇦Киева1 6842ч 25м
19.10.2020из 🇩🇪Берлина1 8048ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇹Милана1 8062ч 5м
04.11.2020из 🇵🇹Лиссабона1 86419ч 40м (⇵1)
29.10.2020из 🇨🇿Праги1 90914ч 25м (⇵1)
19.10.2020из 🇧🇪Брюсселя1 96228ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇫🇷Парижа1 97322ч (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇹Рима1 97919ч 5м (⇵1)
23.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 99626ч 20м (⇵1)
14.01.2021из 🇷🇺Москвы2 04618ч 45м (⇵1)
30.10.2020из 🇪🇪Таллина2 09312ч 15м (⇵1)
30.10.2020из 🇩🇪Бремена2 13813ч 40м (⇵1)
20.11.2020из 🇪🇸Мадрида2 2633ч 20м
24.10.2020из 🇬🇷Афин2 27126ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇵🇱Варшавы2 27723ч 45м (⇵1)
19.10.2020из 🇱🇻Риги2 29617ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇹Катании2 34753ч 25м (⇵2)
19.10.2020из 🇵🇱Гданьска2 36127ч 20м (⇵1)
26.10.2020из 🇪🇸Малаги2 40225ч 45м (⇵1)
03.12.2020из 🇩🇰Ольборга2 44850м
21.10.2020из 🇳🇱Амстердама2 50128ч 35м (⇵1)
24.10.2020из 🇪🇸Жироны2 59925ч (⇵1)
16.11.2020из 🇱🇹Вильнюса2 72910ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇬🇧Манчестера2 85038ч 5м (⇵2)
21.11.2020из 🇺🇦Одессы2 87219ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇪🇸Тенерифе2 88610ч (⇵1)
21.11.2020из 🇩🇪Гамбурга2 93028ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇦Львова2 96913ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇱🇺Люксембурга2 98511ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇹Бари3 09923ч 40м (⇵1)
18.10.2020из 🇩🇰Орхуса3 13926ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇹Пизы3 14527ч 10м (⇵2)
01.05.2021из 🇱🇹Клайпеды3 1791ч 10м
16.10.2020из 🇫🇷Тулузы3 27017ч 40м (⇵1)
10.01.2021из 🇷🇺Тюмени3 29334ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇸🇪Гётеборга3 30213ч 50м (⇵1)
01.12.2020из 🇩🇪Мюнхена3 33130ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇵🇱Кракова3 33228ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇩🇪Кёльна3 36029ч (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 36112ч 50м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива3 4149ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇩🇰Биллунн3 43726ч 20м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇹Венеции3 46430ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇸🇪Стокгольм3 52726ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇦Харькова3 52737ч 15м (⇵2)
20.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 54126ч 25м (⇵2)
19.01.2021из 🇮🇹Неаполя3 54211ч 15м (⇵1)
15.11.2020из 🇫🇷Марселя3 7157ч 40м (⇵1)
08.12.2020из 🇫🇮Хельсинки3 77523ч 50м (⇵2)
01.12.2020из 🇵🇱Катовице3 7797ч 45м (⇵1)
08.11.2020из 🇩🇰Борнхольм3 88140м
29.10.2020из 🇷🇴Яссы3 9078ч 25м (⇵1)
03.03.2021из 🇲🇪Подгорицы3 91510ч 35м (⇵1)
03.11.2020из 🇳🇴Осло3 99936ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇯🇴Аммана4 07926ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇬🇧Эдинбурга4 12948ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇪Дортмунда4 20831ч 50м (⇵2)
29.10.2020из 🇲🇩Кишинёва4 26928ч (⇵1)
07.11.2020из 🇳🇴Тронхейм4 27421ч 40м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону4 61236ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇫🇷Ниццы4 7692ч 15м
17.12.2020из 🇨🇭Женевы4 90525ч (⇵1)
17.12.2020из 🇫🇷Лиона4 90526ч 40м (⇵1)
03.11.2020из 🇹🇷Стамбула5 02750ч 30м (⇵2)
04.03.2021из 🇦🇱Тираны5 18922ч 50м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇰Сённерборга5 24145м
26.10.2020из 🇷🇸Белграда5 78611ч (⇵1)
10.07.2021из 🇵🇹Порту5 78919ч 50м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Челябинска5 84831ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод5 89026ч 45м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 97927ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа6 11127ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇨🇾Пафоса6 22515ч 20м (⇵1)
30.12.2020из 🇮🇹Турина6 24451ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇵🇹Мадейры6 32139ч 55м (⇵2)
29.11.2020из 🇹🇷Коньи6 33218ч 15м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Самары6 33817ч 10м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Краснодара6 47827ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇨🇾Ларнаки6 59422ч (⇵1)
12.11.2020из 🇲🇦Касабланки6 65038ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Бодрума7 19322ч 25м (⇵1)
27.08.2021из Фаро7 2942ч 5м
14.07.2021из 🇭🇷Сплита7 37812ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇹🇷Антальи7 44813ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Калининграда7 50826ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇹Ольбии7 53339ч 25м (⇵2)
21.10.2020из 🇧🇾Минска7 56047ч 40м (⇵2)
07.11.2020из 🇽🇰Приштины7 63511ч 10м (⇵1)
06.11.2020из 🇹🇷Хатая7 67717ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇹🇳Монастира7 71749ч 55м (⇵2)
10.06.2021из 🇮🇸Рейкьявика8 034 (⇵2)
03.11.2020из 🇳🇴Хеугесунн8 04812ч 25м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Новосибирска8 25134ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Копенгагена