5 часов
Индивидуальная
На велосипеде по Копенгагену - индивидуальная экскурсия
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
11 авг в 09:00
12 авг в 09:30
от €105 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Калоши Счастья в Копенгагене: путешествие по страницам Андерсена
Погрузитесь в мир сказок Андерсена, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря Я
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана31 июля 2024Экскурсия с Людмилой прошла на одном дыхании. Людмила живет больше 30 лет в Копенгагене и как местный житель знает все
- ММарина26 мая 2024Очень понравился маршрут и экскурсия. Людмила приятный гид, который прислушивается к пожеланиям гостей. Посмотрели очень много интересных мест, куда сами вряд ли бы добрались. Рекомендую всем любителям долгих вело прогулок, желающим изучить город.
- ЛЛариса5 мая 2024Экскурсия на велосипеде подходит всем, кто любит кататься на велосипеде и хочет посмотреть много различных мест за короткое время. Мы
- ССветлана7 ноября 2023Были на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашей группы были дети 6
- AAleksandrs29 октября 2023Все очень понравилось.
- AAleksei24 сентября 2023Оксана прекрасно знает Копенгаген, Данию, Андерсена, живет там более 30 лет, интересно рассказывает, и знает ответы на (пожалуй, почти) все вопросы по этим темам. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Что ещё посмотреть»
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