Что ещё посмотреть – экскурсии в Копенгагене

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Копенгагене на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На велосипеде по Копенгагену
На велосипеде
35 отзывов
5 часов
Индивидуальная
На велосипеде по Копенгагену - индивидуальная экскурсия
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
11 авг в 09:00
12 авг в 09:30
от 105 за человека
Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
Пешая
62 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Калоши Счастья в Копенгагене: путешествие по страницам Андерсена
Погрузитесь в мир сказок Андерсена, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря Я
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Старейшая монархия в мире
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Экскурсия с Людмилой прошла на одном дыхании. Людмила живет больше 30 лет в Копенгагене и как местный житель знает все
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    о нем. Если вы хотите узнать о быте и жизни современного Копенгагена и факты которые вы не прочитаете в обычном путеводителе, то даже не задумывайтесь и берите велосипедную экскурсию, которая значительно увеличит количество просматриваемых достопримечательностей. Мой муж, две дочки (16 и 8 лет) и я даже не заметили как проехали 22 км. Рекомендую!

    Экскурсия с Людмилой прошла на одном дыхании. Людмила живет больше 30 лет в Копенгагене и как
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Очень понравился маршрут и экскурсия. Людмила приятный гид, который прислушивается к пожеланиям гостей. Посмотрели очень много интересных мест, куда сами вряд ли бы добрались. Рекомендую всем любителям долгих вело прогулок, желающим изучить город.
  • Л
    Лариса
    5 мая 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Экскурсия на велосипеде подходит всем, кто любит кататься на велосипеде и хочет посмотреть много различных мест за короткое время. Мы
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    путешествовали семьей: двое взрослых и двое детей 13 лет. Понравилось всем. Маршрут не сложный. Увидели много интересных мест: это и каналы, и современная архитектура, и природа, и дачные места. Людмила- подготовленный гид, интересно ее слушать. Полностью владеет информацией, разбирается в современном дизайне. Рекомендую всем туристам независимо от возраста.

  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
    Были на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашей группы были дети 6
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    лет и 13. Оксана сумела их организовать и увлечь своим рассказом. Все прошло очень хорошо. И еще, в этот день нам способствовала погода-солнце и было тепло. Спасибо Оксане и организаторам! Мне очень нравится ваша команда и когда езжу в путешествие всегда пользуюсь вашими услугами.

    Были на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашейБыли на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашей
  • A
    Aleksandrs
    29 октября 2023
    Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
    Все очень понравилось.
  • A
    Aleksei
    24 сентября 2023
    Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
    Оксана прекрасно знает Копенгаген, Данию, Андерсена, живет там более 30 лет, интересно рассказывает, и знает ответы на (пожалуй, почти) все вопросы по этим темам. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. На велосипеде по Копенгагену
  2. Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
  3. Старейшая монархия в мире
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в августе 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 130. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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