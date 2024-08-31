2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Копенгаген: история, архитектура и сказки Андерсена
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€130 за всё до 6 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Копенгагену: история и современность
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
9 сен в 15:15
€30 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
9 сен в 14:00
€140 за всё до 6 чел.
2 часа
Водная прогулка
Три острова Копенгагена - прогулка на катере
Погрузитесь в волшебный мир Копенгагена с воды: исторические достопримечательности, архитектурные шедевры и живописные виды ждут вас
Начало: На Ратушной площади
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый день в Копенгагене
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€260 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННонна31 августа 2024Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Гид отлично эрудирован, прекрасный рассказчик. Мы получили огромное удовольствие. Самые лучшие рекомендации.
- ЕЕкатерина31 августа 2024Очень приятная экскурсия с отличным гидом. Знания Александра и его любовь к городу оставляют прекрасное впечатление. Очень рекомендую.
- ССветлана26 августа 2024Отзыв только положительный. Гид Александр профессионал своего дела, экскурсия нам понравилась. Достаточно много информации для первого дня, и советы Александра, как провести с пользой следующие дни нашего пребывания, оказались для нас очень полезными и эффективными. Благодарим от души!
- IInna25 августа 2024Александр очень высокий профессионал своего дела. Он умеет держать как взрослых, так и детей своим рассказом. Нам очень понравилось все,
- GGourov21 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Александр с первой минуты заинтересовал нас своим рассказом о городе в целом, о достопримечательностях и секретах. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо
- VValeriia16 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, прошли оба маршрута. Михаил ответил на все интересующие нас вопросы. Настоятельно рекомендую
- AAlona15 августа 2024Огромное спасибо за прекрасную экскурсию 🫶
- ИИрина11 августа 2024Все прошло отлично!
- ЕЕкатерина11 августа 2024Были на экскурсии на весь день. Вела Бета. Экскурсия была индивидуальная с арендой бОльшего автомобиля и трансферами. Все прошло прекрасно.
- ТТатьяна9 августа 2024Спасибо Оксане за интересную прогулку по Копенгагену
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «На Рождество»
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