На Рождество – экскурсии в Копенгагене

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Копенгагене на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Копенгаген
Пешая
29 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Копенгаген: история, архитектура и сказки Андерсена
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
130 за всё до 6 чел.
Свидание с Копенгагеном каждый день
Пешая
182 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Копенгагену: история и современность
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
9 сен в 15:15
30 за человека
Копенгаген - первое знакомство
Пешая
91 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
9 сен в 14:00
140 за всё до 6 чел.
Три острова Копенгагена - прогулка на катере
На катере
35 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Три острова Копенгагена - прогулка на катере
Погрузитесь в волшебный мир Копенгагена с воды: исторические достопримечательности, архитектурные шедевры и живописные виды ждут вас
Начало: На Ратушной площади
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
140 за всё до 5 чел.
Первый день в Копенгагене
На машине
18 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый день в Копенгагене
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
260 за всё до 4 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
140 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нонна
    31 августа 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Гид отлично эрудирован, прекрасный рассказчик. Мы получили огромное удовольствие. Самые лучшие рекомендации.
    Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Гид отлично эрудирован, прекрасный рассказчик. Мы получили огромное удовольствие. Самые лучшие рекомендации
  • Е
    Екатерина
    31 августа 2024
    Три острова Копенгагена - прогулка на катере
    Очень приятная экскурсия с отличным гидом. Знания Александра и его любовь к городу оставляют прекрасное впечатление. Очень рекомендую.
  • С
    Светлана
    26 августа 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Отзыв только положительный. Гид Александр профессионал своего дела, экскурсия нам понравилась. Достаточно много информации для первого дня, и советы Александра, как провести с пользой следующие дни нашего пребывания, оказались для нас очень полезными и эффективными. Благодарим от души!
  • I
    Inna
    25 августа 2024
    Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
    Александр очень высокий профессионал своего дела. Он умеет держать как взрослых, так и детей своим рассказом. Нам очень понравилось все,
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    что мы вместе увидели. Маршрут построен очень грамотно, по окончании которого мы посетили кондитерскую, где смогли немного отдохнуть, выпить кофе и попробовать знаменитые пирожные и торты. Очень рекомендуем Александра.

  • G
    Gourov
    21 августа 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Экскурсия очень понравилась. Александр с первой минуты заинтересовал нас своим рассказом о городе в целом, о достопримечательностях и секретах. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо
  • V
    Valeriia
    16 августа 2024
    Свидание с Копенгагеном каждый день
    Очень интересная и познавательная экскурсия, прошли оба маршрута. Михаил ответил на все интересующие нас вопросы. Настоятельно рекомендую
  • A
    Alona
    15 августа 2024
    Свидание с Копенгагеном каждый день
    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию 🫶
  • И
    Ирина
    11 августа 2024
    Первый день в Копенгагене
    Все прошло отлично!
  • Е
    Екатерина
    11 августа 2024
    Первый день в Копенгагене
    Были на экскурсии на весь день. Вела Бета. Экскурсия была индивидуальная с арендой бОльшего автомобиля и трансферами. Все прошло прекрасно.
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    Бета - очень позитивная, интересный рассказчик, чуткая к нашим пожеланиям. Желание вернуться в этот прекрасный город на более длительный срок! Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    9 августа 2024
    Знакомьтесь, Копенгаген
    Спасибо Оксане за интересную прогулку по Копенгагену

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «На Рождество»

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  1. Знакомьтесь, Копенгаген
  2. Свидание с Копенгагеном каждый день
  3. Копенгаген - первое знакомство
  4. Три острова Копенгагена - прогулка на катере
  5. Первый день в Копенгагене
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в сентябре 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 260. Туристы уже оставили гидам 358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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