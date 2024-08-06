2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Копенгагене: уникальные истории и легенды города
Ищете что-то особенное? Гранд-тур Копенгаген предлагает вам уникальные истории и легенды, которые сделают ваш визит незабываемым
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевские дворцы Копенгагена: путешествие в историю Дании
Погрузитесь в мир датской монархии, посетив три знаковых дворца Копенгагена с экспертом по истории
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€350 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сконе, Швеция: невероятное путешествие по следам викингов
Погрузитесь в мир викингов Сконе: от крепостей до пляжей. Эта экскурсия развеет ваши стереотипы о суровых мореплавателях
Начало: Copenhagen
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€640 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Копенгаген на велосипеде: ощутите дух города
Станьте частью велосипедной культуры Копенгагена и узнайте город с другой стороны, наслаждаясь свежим воздухом и красотами
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мальмё: город двух государств - индивидуальная экскурсия
Уникальная возможность за четыре часа познакомиться с Мальмё, увидеть Эресундскую переправу и насладиться шведским колоритом
Начало: Copenhagen
6 авг в 11:00
7 авг в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Гамлета: историческое и литературное путешествие в Копенгагене
Погрузитесь в мир датской истории и шекспировской драмы, посетив знаменитый замок Кронборг и живописный Хельсингёр
Начало: Copenhagen
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€420 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Популярные экскурсии»
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