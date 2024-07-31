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о нем. Если вы хотите узнать о быте и жизни современного Копенгагена и факты которые вы не прочитаете в обычном путеводителе, то даже не задумывайтесь и берите велосипедную экскурсию, которая значительно увеличит количество просматриваемых достопримечательностей. Мой муж, две дочки (16 и 8 лет) и я даже не заметили как проехали 22 км. Рекомендую!