3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 14:00
6 авг в 14:00
€140 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
На велосипеде по Копенгагену - индивидуальная экскурсия
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
11 авг в 09:00
12 авг в 09:30
от €105 за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Копенгагену: история и современность
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана31 июля 2024Экскурсия с Людмилой прошла на одном дыхании. Людмила живет больше 30 лет в Копенгагене и как местный житель знает все
- YYana27 июля 2024Мы получили огромное удовольствие от встречи с Александром! Он провел нас по очень интересным местам, и мы очень ему благодарны. Я обязательно порекомендую его моим друзьям, очень приятно и познавательно. Спасибо ему!
- ЛЛеонид21 июля 2024Хотели поблагодарить гида Александра за прекрасную экскурсию по Копенгагену. Великолепный русский язык и глубокое знание истории города оставили самое благоприятное
- ААнара15 июля 2024Александр, благодарим за увлекательную, познавательную экскурсию. Увидели, услышали и полюбили этот прекрасный город. Рекомендуем всем.
- MMila16 июня 2024Проводил другой человек, но все прекрасно, все хорошо, нам понравилось! Спасибо
- ММарина26 мая 2024Очень понравился маршрут и экскурсия. Людмила приятный гид, который прислушивается к пожеланиям гостей. Посмотрели очень много интересных мест, куда сами вряд ли бы добрались. Рекомендую всем любителям долгих вело прогулок, желающим изучить город.
- ЕЕлена6 мая 2024Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!
- ЛЛариса5 мая 2024Экскурсия на велосипеде подходит всем, кто любит кататься на велосипеде и хочет посмотреть много различных мест за короткое время. Мы
- DDennis21 октября 2023Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском Павильоне, Зимний королевский дворец,
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Все»
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