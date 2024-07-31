Все – экскурсии в Копенгагене

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Копенгагене на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Первый день в Копенгагене
На машине
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Копенгаген - первое знакомство
Пешая
86 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 14:00
6 авг в 14:00
140 за всё до 6 чел.
На велосипеде по Копенгагену
На велосипеде
35 отзывов
5 часов
Индивидуальная
На велосипеде по Копенгагену - индивидуальная экскурсия
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
11 авг в 09:00
12 авг в 09:30
от 105 за человека
Ежедневная прогулка по Копенгагену
Пешая
178 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Копенгагену: история и современность
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Экскурсия с Людмилой прошла на одном дыхании. Людмила живет больше 30 лет в Копенгагене и как местный житель знает все
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    о нем. Если вы хотите узнать о быте и жизни современного Копенгагена и факты которые вы не прочитаете в обычном путеводителе, то даже не задумывайтесь и берите велосипедную экскурсию, которая значительно увеличит количество просматриваемых достопримечательностей. Мой муж, две дочки (16 и 8 лет) и я даже не заметили как проехали 22 км. Рекомендую!

    Экскурсия с Людмилой прошла на одном дыхании. Людмила живет больше 30 лет в Копенгагене и как
  • Y
    Yana
    27 июля 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Мы получили огромное удовольствие от встречи с Александром! Он провел нас по очень интересным местам, и мы очень ему благодарны. Я обязательно порекомендую его моим друзьям, очень приятно и познавательно. Спасибо ему!
  • Л
    Леонид
    21 июля 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Хотели поблагодарить гида Александра за прекрасную экскурсию по Копенгагену. Великолепный русский язык и глубокое знание истории города оставили самое благоприятное
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    впечатление о городе. Александр обеспечил невероятный комфорт, благодаря грамотному планированию и пунктуальносии… Глубокому знанию истории города и страны… Умению слышать и реагировать на пожелания… Не смотрел на время,а провел прогулку больше по времени чем положено☝🏼 Еще не менее важный факт об Александре,у моей подруге в лобби украли кошелек с деньгами из сумки,так Александр потратил час своего личного времени(абсолютно безвоздмезно) и пошел с нами в полицию заполнить заявление о краже.

  • А
    Анара
    15 июля 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Александр, благодарим за увлекательную, познавательную экскурсию. Увидели, услышали и полюбили этот прекрасный город. Рекомендуем всем.
    Александр, благодарим за увлекательную, познавательную экскурсиюАлександр, благодарим за увлекательную, познавательную экскурсиюАлександр, благодарим за увлекательную, познавательную экскурсиюАлександр, благодарим за увлекательную, познавательную экскурсиюАлександр, благодарим за увлекательную, познавательную экскурсию
  • M
    Mila
    16 июня 2024
    Первый день в Копенгагене
    Проводил другой человек, но все прекрасно, все хорошо, нам понравилось! Спасибо
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Очень понравился маршрут и экскурсия. Людмила приятный гид, который прислушивается к пожеланиям гостей. Посмотрели очень много интересных мест, куда сами вряд ли бы добрались. Рекомендую всем любителям долгих вело прогулок, желающим изучить город.
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Первый день в Копенгагене
    Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!
  • Л
    Лариса
    5 мая 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Экскурсия на велосипеде подходит всем, кто любит кататься на велосипеде и хочет посмотреть много различных мест за короткое время. Мы
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    путешествовали семьей: двое взрослых и двое детей 13 лет. Понравилось всем. Маршрут не сложный. Увидели много интересных мест: это и каналы, и современная архитектура, и природа, и дачные места. Людмила- подготовленный гид, интересно ее слушать. Полностью владеет информацией, разбирается в современном дизайне. Рекомендую всем туристам независимо от возраста.

  • D
    Dennis
    21 октября 2023
    Первый день в Копенгагене
    Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском Павильоне, Зимний королевский дворец,
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    Мраморный собор, Православный собор, Старый Королевский зимний дворец ныне Парламент, множество других значимых мест и огромное количество фактов из истории и современной Дании. РЕКОМЕНДУЮ!

    Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Все»

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  4. Ежедневная прогулка по Копенгагену
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в августе 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 260. Туристы уже оставили гидам 315 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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