Татьяна . проводит ещё 1 экскурсию

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Бесплатная онлайн-экскурсия «Рождественский Копенгаген — мечты сбываются»

Татьяна .
Татьяна . – Гид из Копенгагена
Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.

Посетив её, вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.

Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.

Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 0.34 час
  • 👫 Группа не более 1000 человек
  • Заказать экскурсию
Бесплатная онлайн-экскурсия «Рождественский Копенгаген — мечты сбываются»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Рождественский Копенгаген — мечты сбываются»
Рождество и Новый год в Копенгагене: мечты сбываются
Какое место в Копенгагене ассоциируется у датчан с Рождеством? Что такое «рождественское пиво» и какой секретный ингредиент делает его особенным? Почему в Дании два Деда Мороза? И какие подарки принято дарить в зимние праздники?
Мы пройдемся по историческому центру города и увидим город 🏙️ в лучших его «нарядах». Посетим Ратушную площадь, пройдемся вокруг садов Тиволи, а также погуляем по пешеходной торговой улочке, чтобы увидеть все то, что в Дании принято дарить на Рождество.
Важно знать
Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве. Для просмотра Youtube попросит Вас войти в Ваш гугл-аккаунт;
Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
Если вы не успеете на прямую трансляцию, по той же ссылке будет доступна запись экскурсии;
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Рождественский Копенгаген — мечты сбываются»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Рождественский Копенгаген — мечты сбываются»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Рождественский Копенгаген — мечты сбываются»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1000 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Татьяна .
    Татьяна .
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