Татьяна . проводит ещё 1 экскурсию

Рождество и Новый год в Копенгагене: мечты сбываются

Какое место в Копенгагене ассоциируется у датчан с Рождеством? Что такое «рождественское пиво» и какой секретный ингредиент делает его особенным? Почему в Дании два Деда Мороза? И какие подарки принято дарить в зимние праздники?

Мы пройдемся по историческому центру города и увидим город 🏙️ в лучших его «нарядах». Посетим Ратушную площадь, пройдемся вокруг садов Тиволи, а также погуляем по пешеходной торговой улочке, чтобы увидеть все то, что в Дании принято дарить на Рождество.

Важно знать

Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;

Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;

Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве. Для просмотра Youtube попросит Вас войти в Ваш гугл-аккаунт;

Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;

Если вы не успеете на прямую трансляцию, по той же ссылке будет доступна запись экскурсии;

На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.