Татьяна . проводит ещё 3 экскурсии

Татьяна . – Гид из Копенгагена

Мы прогуляемся с вами по самой главной торговой улице – улице Королей, рассмотрим особенные дома в гавани, которые имеют охранный статус и потрясающую историю 📖, увидим, по каким принципам строили дома в XVII-XIX вв и узнаем истории простых горожан, которые, как и мы, мечтали, грустили, искали лучшей доли и хотели быть счастливы.