Татьяна . проводит ещё 3 экскурсии

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Онлайн-экскурсия «Драгер — провинция, которая расскажет о Дании»

Татьяна .
Татьяна . – Гид из Копенгагена
Мы прогуляемся с вами по самой главной торговой улице – улице Королей, рассмотрим особенные дома в гавани, которые имеют охранный статус и потрясающую историю 📖, увидим, по каким принципам строили дома в XVII-XIX вв и узнаем истории простых горожан, которые, как и мы, мечтали, грустили, искали лучшей доли и хотели быть счастливы.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Драгер — провинция, которая расскажет о Дании»
Онлайн-экскурсия «Драгер — провинция, которая расскажет о Дании»

Драгер – город 🏙️ с узкими улочками и невысокими сказочными домами XVIII-XIX века — один из прекрасно сохранившихся провинций Дании, по которым можно учить ее историю 📖. Я предлагаю вам погулять по этому уникальному городу, рассмотреть дома и гавань, и узнать:

  • как селедка, которую здесь вылавливали ведрами, повлияла на ход истории города?
  • зачем в XVI веке король пригласил сюда голландцев, и чем это обернулось для всего королевства?
  • почему Драгер часто сравнивают с кораблем?
  • каким годом датируются пивные кеги, найденные здесь при раскопках?
  • почему датчане не занавешивают окна, и что такое «подглядыватели»?
  • как Драгер связан с Российской империей?
  • можно ли золой отбелить ткань?
  • почему здешние дома — самые дорогие в Дании?
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Драгер — провинция, которая расскажет о Дании»
    Онлайн-экскурсия «Драгер — провинция, которая расскажет о Дании»
    Онлайн-экскурсия «Драгер — провинция, которая расскажет о Дании»
    Онлайн-экскурсия «Драгер — провинция, которая расскажет о Дании»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Татьяна .
    Татьяна .
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