Татьяна . проводит ещё 3 экскурсии

Драгер – город 🏙️ с узкими улочками и невысокими сказочными домами XVIII-XIX века — один из прекрасно сохранившихся провинций Дании, по которым можно учить ее историю 📖. Я предлагаю вам погулять по этому уникальному городу, рассмотреть дома и гавань, и узнать:
как селедка, которую здесь вылавливали ведрами, повлияла на ход истории города?
зачем в XVI веке король пригласил сюда голландцев, и чем это обернулось для всего королевства?
почему Драгер часто сравнивают с кораблем?
каким годом датируются пивные кеги, найденные здесь при раскопках?
почему датчане не занавешивают окна, и что такое «подглядыватели»?
как Драгер связан с Российской империей?
можно ли золой отбелить ткань?
почему здешние дома — самые дорогие в Дании?
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Что не входит
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.