Как живет самый счастливый город 🏙️ планеты?

Мы начнем нашу экскурсию ⛳ у Ратушной площади и отправимся изучать Копенгаген. Увидим: Старую и Новую площади, здание парламента, резеденцию датского парламента. Познакомимся с голландским Ренессансом и датским модерном. Но, самое главное, узнаем секреты датчан. Как им удается быть такими счастливыми?

Важно знать

Гид ведет экскурсию в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;

Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;

Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве. Для просмотра Youtube попросит Вас войти в Ваш гугл-аккаунт;

Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;

Если вы не успеете на прямую трансляцию, по той же ссылке будет доступна запись экскурсии;

На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.