  1. Экскурсии

Онлайн-экскурсия «Копенгаген — по маршрутам датского счастья»

Татьяна .
Татьяна . – Гид из Копенгагена
По многочисленным рейтингам и соцопросам, датчане признаются самыми счастливыми людьми на земле.

Но почему высокие налоги, дурной климат и впечатляющие цены — не помеха для радости и улыбок? Что такое «рукотворное счастье по-датски» и как в нем преуспеть? На нашей прогулке 👣 мы поймем, из каких исторических фактов складывается современная жизнь счастливых датчан
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

    Заказать экскурсию
Онлайн-экскурсия «Копенгаген — по маршрутам датского счастья»
Онлайн-экскурсия «Копенгаген — по маршрутам датского счастья»

Что вы увидите

  • Ратушная площадь - сердце Дании
  • Одна из самых длинных улиц в Европе - Strøget
  • Старая и Новая площади АмагерТорв
  • Фонтан с Аистами Кристиансборг (сегодня здание парламента)
  • Несколько зданий голландского ренессанса и датского модерна
  • Королевская новая площадь Нюхавн
  • Портовая пешеходная зона Амалиенборг (резиденция датской королевы Маргрете II)
Как живет самый счастливый город 🏙️ планеты?
Мы начнем нашу экскурсию ⛳ у Ратушной площади и отправимся изучать Копенгаген. Увидим: Старую и Новую площади, здание парламента, резеденцию датского парламента. Познакомимся с голландским Ренессансом и датским модерном. Но, самое главное, узнаем секреты датчан. Как им удается быть такими счастливыми?
Важно знать
Гид ведет экскурсию в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве. Для просмотра Youtube попросит Вас войти в Ваш гугл-аккаунт;
Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
Если вы не успеете на прямую трансляцию, по той же ссылке будет доступна запись экскурсии;
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Копенгаген — по маршрутам датского счастья»
    Онлайн-экскурсия «Копенгаген — по маршрутам датского счастья»
    Онлайн-экскурсия «Копенгаген — по маршрутам датского счастья»
    Онлайн-экскурсия «Копенгаген — по маршрутам датского счастья»
    Онлайн-экскурсия «Копенгаген — по маршрутам датского счастья»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Татьяна .
    Татьяна .
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Еще несколько необычных экскурсий в Копенгагене

    Калоши Счастья — андерсеновский Копенгаген
    100
    1.5 часа
    Калоши Счастья — андерсеновский Копенгаген
    54 отзыва
    Прогулка по городу, сошедшему со страниц любимых датских сказок!
    Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
    130
    2 часа
    Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
    50 отзывов
    Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям одной из уникальных столиц Европы
    На велосипеде по Копенгагену
    От 95
    5 часов
    На велосипеде по Копенгагену
    31 отзыв
    Архитектурный модерн, дикая природа и современная жизнь города
    Знакомьтесь, Копенгаген!
    130
    2 часа
    Знакомьтесь, Копенгаген!
    19 отзывов
    Все знаковые места сказочного города на обзорной экскурсии
    Копенгаген — первое знакомство
    140
    2.5 часа
    Копенгаген — первое знакомство
    18 отзывов
    Главные достопримечательности и тайные уголки датской столицы на обзорной экскурсии
    Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
    100
    1.5 часа
    Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
    17 отзывов
    Вкусная прогулка по любимому гастрономическому маршруту Андерсена