Татьяна . проводит ещё 3 экскурсии

  1. Экскурсии

Онлайн-экскурсия «Рождество в Копенгагене — датские новогодние традиции»

Татьяна .
Татьяна . – Гид из Копенгагена
Зачем в новогоднюю ночь датчане прыгают со стульев? Что такое рождественское пиво «от кутюр»? Есть ли в Дании аналог нашей «Иронии судьбы»? Можно ли избавиться от похмелья при помощи лыж и трамплина? Наша прогулка 👣 по Копенгагену даст ответы на эти и другие вопросы, а заодно покажет город 🏙️ в самых лучших его «нарядах» – с невероятной иллюминацией и хюгге-атмосферой.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

    Заказать экскурсию
Онлайн-экскурсия «Рождество в Копенгагене — датские новогодние традиции»
Онлайн-экскурсия «Рождество в Копенгагене — датские новогодние традиции»
Мы увидим самую главную площадь Дании, колокол которой возвещает о начале нового года. Мы прогуляемся вдоль самой красивой гавани Европы, от которой захватывает дух. Мы увидим место, откуда каждый новый год королева Маргрете II чествует своих подданных. И познакомимся с датской рождественской кухней, где прекрасно сочетаются сладкая картошка, селедка и марципановый торт.
Важно знать
Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве. Для просмотра Youtube попросит Вас войти в Ваш гугл-аккаунт;
Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
Если вы не успеете на прямую трансляцию, по той же ссылке будет доступна запись экскурсии;
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Рождество в Копенгагене — датские новогодние традиции»
    Онлайн-экскурсия «Рождество в Копенгагене — датские новогодние традиции»
    Онлайн-экскурсия «Рождество в Копенгагене — датские новогодние традиции»
    Онлайн-экскурсия «Рождество в Копенгагене — датские новогодние традиции»
    Онлайн-экскурсия «Рождество в Копенгагене — датские новогодние традиции»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Татьяна .
    Татьяна .
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Татьяна . проводит ещё 3 экскурсии

    Онлайн-экскурсия «Копенгаген — по маршрутам датского счастья»
    5.99
    1.5 часа
    Онлайн-экскурсия «Копенгаген — по маршрутам датского счастья»
    19 отзывов
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Рождественский Копенгаген — мечты сбываются»
    0
    0.34 час
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Рождественский Копенгаген — мечты сбываются»
    Онлайн-экскурсия «Драгер — провинция, которая расскажет о Дании»
    5.99
    1.5 часа
    Онлайн-экскурсия «Драгер — провинция, которая расскажет о Дании»

    Еще несколько необычных экскурсий в Копенгагене

    Калоши Счастья — андерсеновский Копенгаген
    100
    1.5 часа
    Калоши Счастья — андерсеновский Копенгаген
    54 отзыва
    Прогулка по городу, сошедшему со страниц любимых датских сказок!
    Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
    130
    2 часа
    Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
    50 отзывов
    Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям одной из уникальных столиц Европы
    На велосипеде по Копенгагену
    От 95
    5 часов
    На велосипеде по Копенгагену
    31 отзыв
    Архитектурный модерн, дикая природа и современная жизнь города
    Знакомьтесь, Копенгаген!
    130
    2 часа
    Знакомьтесь, Копенгаген!
    19 отзывов
    Все знаковые места сказочного города на обзорной экскурсии
    Копенгаген — первое знакомство
    140
    2.5 часа
    Копенгаген — первое знакомство
    18 отзывов
    Главные достопримечательности и тайные уголки датской столицы на обзорной экскурсии
    Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
    100
    1.5 часа
    Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
    17 отзывов
    Вкусная прогулка по любимому гастрономическому маршруту Андерсена