Татьяна . проводит ещё 3 экскурсии

Мы увидим самую главную площадь Дании, колокол которой возвещает о начале нового года. Мы прогуляемся вдоль самой красивой гавани Европы, от которой захватывает дух. Мы увидим место, откуда каждый новый год королева Маргрете II чествует своих подданных. И познакомимся с датской рождественской кухней, где прекрасно сочетаются сладкая картошка, селедка и марципановый торт.

Важно знать

Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;

Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;

Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве. Для просмотра Youtube попросит Вас войти в Ваш гугл-аккаунт;

Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;

Если вы не успеете на прямую трансляцию, по той же ссылке будет доступна запись экскурсии;

На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.